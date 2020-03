Kaufratgeber: Welches Huawei-Smartphone das richtige für Dich ist

Huawei hat in den vergangenen Jahren viele hochwertige Smartphones für Benutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Budgets auf den Markt gebracht. Und auch ohne Google-Dienste hat das Chinahandy noch viel zu bieten. Wenn Ihr plant, ein neues Gerät dieser Marke zu kaufen, werft einen Blick auf unsere Liste der besten Huawei-Smartphones. Für Euch haben wir sie in übersichtliche Kategorien aufgeteilt.

Huawei P40 Pro: Die beste Kamera

In Sachen Kamera wurde unser einstiger Champ, das P30 Pro, durch seinen Nachfolger, das Huawei P40 Pro abgelöst. Wie schon im Jahr 2019 hat Huawei auch bei diesem Modell den Fokus auf die Kamera-Technik gelegt. Die Hauptkamera des P40 Pro setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen.

50 MP Bildsensor f/1.9 und optischen Bildstabilisator

40 MP Ultra-Weitwinkel, f/2.8 und optischen Bildstabilisator

Periskop-Kamera mit 12 MP Bildsensor (5x optisch), f/3.4 und optischen Bildstabilisator

Time-of-Flight-Kamera

Interessant beim P40 Pro ist auf jeden Fall, dass Huawei allen Linsen einen eigenen Bildstabilisator spendiert hat, der nicht nur die Aufnahme von Bildern sondern auch von Videos unterstützen sollen. Tatsächlich versucht der Hersteller gerade durch letzteren Bereich mit dem Smartphone das abgelöste P30 Pro zu überbieten. Abseits der Kamera punktet das Smartphone mit einem 6,58 Zoll AMOLED-Display, einem angenehmen Formfaktor, sehr guter Akkulaufzeit und einem integriertem 5G-Modem. Was das neue Flaggschiff von Huawei sonst noch bietet, könnt Ihr in Shu's Test nachlesen:

Huaweis neue Knipse – der neue Kamerabuckel. / © AndroidPIT

Huawei P40 Pro: Technische Daten Display 6,58 Zoll, 2.640 x 1.200 Pixel, 441 ppi Prozessor Kirin 990 RAM 8 GByte Interner Speicher 128 / 256 GByte, erweiterbar Kamera Dreifachkamera 12+40+50 MP und ToF (hinten) Akku 4.200 mAh

Das P30 Pro: Die günstige Alternative zum P40 Pro

Das P30 Pro ist unser alter Huawei-Champ im Bereich beste Kamera. Das günstige Modell kam 2019 mit einem stolzen Startpreis von 999 Euro auf den Markt. Für die teurere Variante löhnte man damals noch 1.099 Euro. Seitdem sinken die Preise aber immer weiter. Die Hauptkamera des P30 Pro besteht aus:

40 MP Super Spectrum mit 27 mm Brennweite, f/1.6 Blende und optischer Bildstabilisierung

20 MP Ultra-Weitwinkel (120 Grad FOV) mit 16 mm Brennweite, f2.4 Blende

8 MP Teleobjektiv (5x optisch, 10x hybrid) mit 125 mm Brennweite, f/3.4 Blende, OIS

Time-of-Flight-Kamera

Die Stärke des P30 Pro sind Nachtaufnahmen: detailliert, scharf und fast schon frei von Bildrauschen. Der fünffache optische Zoom und der Weitwinkelsensor machen es noch kreativer. Über den fotografischen Bereich hinaus bietet Euch das P30 Pro ein komplettes Paket: Ein großes Display für das Multimedia-Erlebnis, ausgezeichnete Akkulaufzeit und ein elegantes Design, das den neuesten Trends entspricht. Für einige mag es zu groß sein, dann werft einen Blick auf das nächste Modell.

Eine hervorragende und vielseitige Kamera. / © AndroidPIT

Huawei P30 Pro: Technische Daten Display 6,47 Zoll, 2.340 x 1.080 Pixel, 398 ppi Prozessor HiSilicon Kirin 980 RAM 8 GByte Interner Speicher 128 / 256 GByte, erweiterbar Kamera Dreifachkamera 8+40+20 MP und ToF (hinten) / 32 MP (vorne) Akku 4.200 mAh

Huawei P20 Pro: Toller Akku und kompaktes Design

Das Huawei P20 Pro besitzt einen 4.000-mAh-Akku in seinem schlanken und eleganten Gehäuse, der immer in der Lage ist, einen ganzen Tag durchzuhalten und mit mindestens 20 Prozent Restladung nach Hause zu kommen. Während unserer Tests war es nie notwendig, es schon am Nachmittag aufzuladen, und in einigen Fällen schaffte es sogar einen zweiten Tag.

Dieses Smartphone aus dem Vorjahr verfügt über ein wunderschönes 6,1-Zoll-AMOLED-Display mit 2.240 x 1.080 Pixel (408 ppi) Auflösung, einen Kirin 970 Octa-Core, 6 GByte RAM und 128 GByte internen Speicher. Das Huawei P20 Pro verfügt über eine Dreifach-Kamera, bestehend aus einem 8-MP-Sensor und zwei Weitwinkeln, einem 40-MP RGB- und einem 20-MP-Monochrom-Sensor, so dass Ihr auch auf der Kameraseite auf der sicheren Seite seid. Das P20 Pro hat gegenüber seinem Nachfolger einen Vorteil: Es bietet eine kompaktere Bauweise und ist natürlich viel günstiger!

Das P20 Pro war die erste Kamera mit 40 MP und drei Objektiven. / © AndroidPIT von Irina Efremova

Huawei P20 Pro: Technische Daten Display 6,1 Zoll, 2.240 x 1.080 Pixel, 408 ppi Prozessor Kirin 970 RAM 6 GByte Interner Speicher 128 GByte Kamera 8+40+20 MP (Rückseite) / 24 MP (Vorderseite) Batterie 4.000 mAh

Huawei P30 Lite: Bestes Smartphone unter 300 Euro

Wenn Ihr ein kleineres Budget von weniger als 300 Euro zur Verfügung habt, kann das Huawei P30 Lite für Euch geeignet sein. Das Gerät nimmt das Design des P30 auf und bietet ein schlankes Gehäuse mit einer dreifachen Hauptkamera auf dem Rücken. Die Sensoren besitzen 48+8+2 Megapixel, letztere mit Zweifach-Zoom. Der Fingerabdrucksensor ist trotz seiner Preisklasse zuverlässig, präzise und schnell.

Das P30 Lite verfügt über ein IPS-Display mit Full-HD+-Auflösung, das scharf, aber nicht sehr hell ist. Im Inneren finden wir den Kirin 710 Octa-Core, unterstützt von 4 GByte RAM. Mit dem P20 Lite hat Huawei gute Arbeit geleistet, um eine gute Leistung in dieser Preisklasse zu gewährleisten, ohne plötzliche Überhitzung oder Abstürze.

Ein elegantes Design, das dem des P30 Pro folgt. / © AndroidPIT

Huawei P30 Lite: Technische Daten Display 6,15 Zoll, 1.080 x 2.312 Pixel, 415 ppi Prozessor HiSilicon Kirin 670 RAM 4 GByte Interner Speicher 128 GByte, erweiterbar Kamera 48+8+2 MP (Rückseite) / 24 MP (Vorderseite) Batterie 3.340 mAh

Huawei P Smart 2019: Besonders günstig

Das Huawei P Smart 2019 ist die günstigste Alternative in dieser Liste. Seine Stärken sind das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, der Akku und das Display. Die Schwachstellen sind das Klangerlebnis und die Kamera, zumindest im Vergleich zu anderen Familienmitgliedern.

Das einfach zu bedienende Smartphone verfügt über einen 6,21-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixel, der es in Bezug auf Farbdarstellung und Helligkeit in der Preisklasse an die Spitze schafft. Ebenfalls an Bord sind der Kirin 710, 3 GByte RAM und 64 GByte erweiterbarer interner Speicher.

Das Huawei P Smart 2019 mit seinem 3.400-mAh-Akku hat sich als vollkommen ausreichend erwiesen, um unsere Tests zu überstehen und wird Euch den ganzen Tag begleiten können. Die beiden Hauptkameras bieten 13 und 3 Megapixel, aber sie sind bei schlechten Lichtverhältnissen schwach und man verliert hier und da einige Details. Wenn Ihr mit Eurem Smartphone Nachrichten senden, surfen und soziale Netzwerke nutzen wollt, wird Euch das P Smart 2019 glücklich machen.

Der günstigste Kandidat in der Liste. / © AndroidPIT

Huawei P Smart 2019: Technische Daten Display 6,21 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel, 415 ppi Prozessor HiSilicon Kirin 710 RAM 3 GByte Interner Speicher 64 GByte Kamera Doppelkamera 13+2 MP (Rückseite) / 8 MP (Vorderseite) Batterie 3.400 mAh

Habt Ihr das richtige Modell für Euch gefunden? Hättet Ihr andere Smartphones von Huawei in die Liste aufgenommen?