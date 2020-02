Huawei P30 lite NEW EDITION im Test: Top Preis-Leistungs-Verhältnis!

Die NEW EDITION des Huawei P30 lite siedelt sich weiterhin in der Mittelklasse an, denn es kostet weniger als 300 Euro. Zu den Neuheiten der 2019er-Ausgabe zählt der um 2 auf 6 GByte vergrößerte RAM sowie der auf 256 GByte aufgeblasene interne Speicher. Was das neue Smartphone sonst noch bietet und ob sich ein Kauf lohnt, zeigen wir Euch im ausführlichen Test des Huawei P30 lite 2019.

Bewertung

Pro ✓ Preis-Leistungs-Verhältnis

✓ Schönes Design

✓ Hohe Arbeitsgeschwindigkeit Contra ✕ Oft unscharfe Fotos und Videos

✕ Für Huawei schwache Akkulaufzeit

Huawei P30 Lite: Design und Verarbeitung Das Huawei P30 lite NEW EDITION bietet ein großzügiges 6,15-Zoll-Display. Es zeichnet sich durch gute, elegante Verarbeitung aus und bietet alle relevanten Funktionen: 3,5mm-Headset-Buchse, NFC, USB-Typ-C-Anschluss und einen Einschub für microSD-Karten. Der Fingerabdrucksensor befindet sich klassisch auf der Rückseite; ich bevorzuge inzwischen die Vorderseitigen, da man sie weder blind suchen noch das Smartphone für ihre Bedienung aufheben muss. Als tatsächliches Manko erachte ich die leicht erhabene Hauptkamera. Da sie aus der Rückseite hervorsteht, liegt das Telefon wackelig auf glatten Oberflächen. Der Fingerabdrucksensor des Huawei P30 lite NEW EDITION befindet sich hinten. / © AndroidPIT Die physischen Tasten sind auf der rechten Seite angebracht, während sich die SIM+microSD-Schublade auf der Oberseite des Geräts befindet. Die Buchsen für das Headset und zum Aufladen des Akkus befinden sich, wie so oft, am unteren Teil des Smartphones. Kopfhörer- und Ladebuchse befinden sich auf der Unterseite des Smartphones. / © AndroidPIT Das Huawei P30 lite NEW EDITION ist aufgrund seiner Abmessungen (72,7 x 152,9 x 7,4 mm) und seines Gewichts (159 Gramm) kein wirklich kompaktes Smartphone. Während des Tests habe ich es meist mit beiden Händen bedient. Müsste ich mich entscheiden, würde ich persönlich ein kompakteres Gerät kaufen, das ich mit einer Hand bedienen kann. Menschen mit größeren Händen werden es jedoch sicherlich mit einer Hand bedienen können. (Die Software bietet einen Einhand-Modus, doch ist er meines Erachtens nach nicht die richtige Lösung für mein Problem.)

6,15-Zoll-IPS-Display Das Huawei P30 lite NEW EDITION verfügt über ein 6,15-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 2312 x 1080 Pixeln. Es wirkt auf mich farbkräftig und – im Berliner Winter – hell genug. Statische Inhalte wie lange Artikel können zwar angenehm gelesen werden, aber die Qualität von Bildern, Fotos oder Videos ist nicht sehr gut. Hier fehlt es spürbar an Schärfe. Sowohl minimale als auch maximale Helligkeit sind nachts beziehungsweise tagsüber optimal. In den Display-Einstellungen gibt es neben den üblichen Einträgen zu Helligkeit oder Größe des angezeigten Textes den Modus "Augen schonen". Abhängig von der Tageszeit könnt Ihr dort einen Blaufilter aktivieren und dessen Intensität selbst konfigurieren. Auf dem Bildschirm sind die Farben hell und schön / © AndroidPIT Huawei liefert das P30 lite NEW EDITION mit einer Schutzfolie aus. Diese ist in meinem Test leider binnen weniger Tage eigentlich schonender Benutzung kaputtgegangen. Die Folie ist äußerst weich und verkratzt schon in Kontakt mit den kleinsten Gegenständen in der Tasche. Immerhin tauscht Huawei sie an manchen Aktionen kostenlos in seinen Service-Centern aus.

Android 9 Kuchen und EMUI 9.0.1 Das Huawei P30 lite NEW EDITION wurde mit Android 9 Pie und der Huawei-Oberfläche EMUI 9.0.1 ausgeliefert. Play Store und Google-Apps sind und bleiben auf diesem Gerät vorhanden. EMUI ist optimiert für Heavy-User und App-Messis. Auch nach der Installation sehr vieler Apps hat das Gerät auch in meinem mehrwöchigen Test nichts von seiner guten Leistung eingebüßt. Gemäß Zukunftsversprechen wird das P30 lite NEW EDITION ein Update auf EMUI 10 mit Android 10 bekommen. Auch Sicherheitsupdates werden bis auf Weiteres geliefert werden. Huaweis EMUI-Oberfläche bietet im P30 lite NEW EDITION noch alle Google-Apps und -Dienste. / © AndroidPIT Das Huawei P30 lite NEW EDITION lässt sich per Fingerabdruck- als auch durch Gesichts-Scan entsperren. In meinem Test funktionierten beide Systeme tadellos.

Huawei P30 Lite: Performance Auch das elegante Design macht aus dem Huawei P30 lite NEW EDITION nicht mehr als ein Mittelklasse-Smartphone , und das Datenblatt bestätigt dies nur. An Bord befindet sich ein HiSilicon Kirin 710 Octa-Core Prozessor mit einer Frequenz von 4 x 2,2 GHz (CortexA73) + 4 x 1,7 GHz (Cortex A53), der von 6 GB RAM und 256 GB Speicherkapazität unterstützt wird. Ihr könnt den internen Speicher mit einer microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitern. Im täglichen Einsatz ist das Huawei P30 lite NEW EDITION problemlos allen Aufgaben gewachsen. Falls Ihr jedoch einmal High-End-Leistung gesehen habt, werden auch Euch die etwas längeren Reaktionszeiten und das schlappere Multitasking auffallen. Ähnliches gilt für die Antennen: Mit Bluetooth 4.2 und WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) nach 802.11 a/b/g/n/ac fehlt jeweils die neuste Version (also Bluetooth 5 und 802.11ad). LTE-Geschwindigkeiten werden bis 600 Mbit/s unterstützt und reichen für Deutschland aus. Der Sound des Huawei P30 lite NEW EDITION ist unverzerrt und laut genug für Spiele, Videos und Musik. Bei Anrufen wurde ich stets gut verstanden und vernahm mein Gegenüber klar und deutlich. Huawei P30 lite NEW EDITION im Benchmark-Vergleich 3DMark Extreme 3DMark Sling Shot Vulkan 3DMark-Sling Shot Geekbench 5 (Single/Multi) PassMark

Memory PassMark

Disk Huawei P30 lite 870 934 1045 293/1262 11152 57538 Huawei P30 3934 4134 3211 3322/9710 30150 45394 Huawei P. Smart 824 1355 902 1522/5276 10584 54661 SAMSUNG Galaxy A40 496 728 805 1276/4115 11277 38635 Honor 9X 891 932 1151 323/1349 11876 58355

3 Kameras auf der Rückseite Das Huawei P30 lite NEW EDITION folgt dem Trend, dass Smartphones der Mittelklasse in Sachen Kamera-Leistung zu den High-End-Geräten aufschließen. Die Smartphones der mittleren Preisklasse wecken mit schöneren Designs und neuen Funktionen Hoffnungen, die bei der Fotoqualität immer öfter auch bestätigt werden. Das Huawei P30 lite NEW EDITION macht hier keine Ausnahme. Selfie-Kamera: 24MP, f/2.0

Hauptkamera: 48MP, f/1,8 Weitwinkelobjektiv, 8MP, f/2,4 Makro, 2MP, f/2,4 Tiefensensor, 2MP, f/2,4

Mit dieser Ausstattung rüstet Huawei das P30 lite für vielseitige Smartphone-Fotografie und lässt Raum für Kreativität. In Sachen Farbe und Kontrast liefert die Kamera des P30 lite NEW EDITION gute Ergebnisse. Das einzige Problem ist nach meiner Erfahrung mit dieser Kamera die Schärfe. Euch wird es auch auffallen, wenn Ihr die Ansicht der Fotos auf Originalgröße vergrößert. Offenbar befindet sich genau hier die Abgrenzung zwischen High-End und Mittelklasse. Letztere taugt für den Instagram-Schnappschuss. Doch wird man etwas anspruchsvoller und das Motiv etwas größer, verbirgt sich der Teufel im Detail. Ihr könnt Bilder mit der nativen Sensor-Auflösung von 48MP aufnehmen, müsst dies aber erst entsprechend in den Einstellungen aktivieren. Besonders zufrieden war ich mit den Weitwinkel-Aufnahmen, auch wenn der dahinterliegende Sensor viel Helligkeit erfordert. Die Kamera-App ist intuitiv bedienbar und reagiert schnell auf Eingaben. Fotogalerie Huawei P30 lite

3.340 mAh-Batterie Huawei hat das P30 lite NEW EDITION mit einem 3.340 mAh-Akku ausgestattet. Diese Kapazität ist vor allem in Abetracht des großen Displays ein wenig enttäuschend. Das fast halb so teure und noch größere Xiaomi Redmi Note 8T hat einen 4.000 mAh-Akku. Bei intensiver Nutzung kam ich gerade so über den Tag. Bei mäßigerer Nutzung hatte das P30 lite NEW EDITION fast zwei Tage Akkulaufzeit. Alles steht und fällt jedoch mit der Intensität, mit der Ihr die Kamera verwendet. Diese hat sich im Test als Akku-Schnell-Entlade-Mittel erwiesen. Teilweise kam es bei intensiveren Phasen des Tests zur Erwärmung des Gerätes. Ich finde das ziemlich überraschend und halte es für kein gutes Vorzeichen im Hinblick auf die Zukunft dieses brandneuen Testgerätes. Huawei legt dem Lieferumfang des P30 lite NEW EDITION ein 18W-Schnellladegerät bei.

Huawei P30 Lite: Technische Daten Abmessungen: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm Gewicht: 159 g Akkukapazität: 3340 mAh Display-Größe: 6,15 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 2312 x 1080 Pixel (415 ppi) Kamera vorne: 24 Megapixel Kamera hinten: 48 Megapixel Blitz: LED Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Emotion UI RAM: 6 GB Interner Speicher: 128 GB Wechselspeicher: microSD Chipsatz: HiSilicon Kirin 710 Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 2,2 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 4.2