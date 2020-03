Mobilfunkvertrag plus Prämie: Top-Deals für Technikfans

Was ist die 1&1 Vorteilswelt?

Die 1&1 Vorteilswelt ist der Prämienshop des Mobilfunk- und Internetanbieters aus Montabaur. Seit Mitte 2019 können sich die Kunden beim Abschluss der 1&1 All-Net-Flat-Tarife M (10 GB Datenvolumen), L (20 GB Datenvolumen), XL (40 GB Datenvolumen) und XXL Unlimited (unbegrenztes Datenvolumen) eines der angebotenen Produkte aussuchen. Wen die Angebote kalt lassen, der entscheidet sich stattdessen für einen monatlichen Preisvorteil von 10 Euro. Auf die ersten zwölf Monate der Vertragslaufzeit gesehen, ergibt das einen Rabatt in Höhe von 120 Euro. Sowohl Prämienangebote als auch Preisvorteile gelten nur in Verbindung mit Mobilfunkverträgen mit einer Laufzeit von 24 Monaten.

Welche Prämien gibt es in der 1&1 Vorteilswelt?

Die Prämien der 1&1 Vorteilswelt richten sich in erster Linie an eine junge, technikaffine Zielgruppe. Neben aktuellen Gaming-Konsolen oder einem E-Scooter mit Straßenzulassung bietet der Prämienshop auch diverse Bluetooth-Lautsprecher und andere Unterhaltungselektronik. Mit Smart Watches, einer Drohne sowie einem Kaffeevollautomaten mit App-Steuerung hat 1&1 aber auch Prämien für einen etwas älteren Kundenkreis bereit.

Für wen lohnen sich die Prämien aus der 1&1 Vorteilswelt?

1&1 trumpft in seiner Vorteilswelt ausschließlich mit hochwertigen Prämien auf, deren Wert deutlich über dem alternativ angebotenen Preisvorteil von 120 Euro liegt. Zudem ist 1&1 immer up-to-date was die neuesten Techniktrends betrifft. Die Deals wechseln regelmäßig. Daher lohnt es sich, regelmäßig in der 1&1 Vorteilswelt vorbeizuschauen und gegebenenfalls mit dem Abschluss eines neuen Mobilfunkvertrags noch etwas zu warten.

Allerdings sind nicht alle Produkte gratis zu haben. Für die besonders hochwertigen Gadgets muss der Kunde eine monatliche Zuzahlung bezahlen - abhängig vom Wert des jeweiligen Artikels. Wer ohnehin mit der Anschaffung eines neuen Audio-Gerätes, einer Smart Watch oder einem anderen technischen Begleiter liebäugelt, sollte eine Prämie aus der 1&1 Vorteilswelt in Betracht ziehen. Wer nach einem passenden Geschenk für Partner, Kinder, Eltern oder Freunde sucht, wird hier ebenfalls fündig.

Apple AirPods - kabelloses Musik hören und telefonieren

Apples kabellose Kopfhörer, die "AirPods", punkten mit einer noch längeren Sprechdauer und einem verbesserten Klang bei der Audio- und Sprachwiedergabe. Die Steuerung über die digitale Assistentin Siri ermöglichen einen komfortablen Zugriff auf Musik- und Audiodateien. Die Kopfhörer aktivieren sich von selbst sobald man diese aus dem mitgelieferten Case nimmt. Clever: die Apple Air Pods erkennen, ob sie sich in den Ohren befinden und pausieren, wenn sie herausgenommen werden. Mit einer Akkuladung sind eine Wiedergabedauer von etwa fünf Stunden und eine Sprechdauer von etwa drei Stunden möglich.

Apple AirPods Pro: Kompakte In-Ear-Kopfhörer mit ANC. / © Ben Miller / AndroidPIT

Die Apple AirPods können in der 1&1 Vorteilswelt zu allen All-Net-Flat-Tarifen ohne Zuzahlung erworben werden. Für 1,99 Euro im Monat sind die Apple AirPods mit kabellosem Ladecase zu haben. Für 4,99 Euro monatliche Zuzahlung gibt es das neueste Modell, die Apple AirPods Pro. Voraussetzung ist jeweils der Abschluss eines All-Net-Flat-Tarifs mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Teufel Boomster - der Ghettoblaster ist zurück

Mit dem Teufel Boomster interpretiert der Premium-HiFi-Hersteller den legendären Ghettoblaster der Achtziger Jahre neu. Das Stereo-Bluetooth-Radio sorgt für bis zu 16 Stunden Musikgenuss und lässt damit die Konkurrenz weit hinter sich. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ist in nur 3 Stunden voll geladen. Alternativ kann der Teufel Boomster auch mit Batterien betrieben werden.

Teufel Boomster: Die Rückkehr des Ghettoblasters. / © AndroidPIT

Ob gestreamte Musik vom Smartphone oder Tablet oder digitales und FM-Radio: Der Teufel Boomster bietet dank des 3-Wege-Systems mit 2 Hoch-, 2 Mitteltöner und einem leistungsstarken Subwoofer glasklaren Sound über alle Wiedergabekanäle. Die Verwendung als Freisprecheinrichtung für Telefonate ist ebenfalls möglich. Die Steuerung erfolgt entweder über die robusten Sensortasten oder über die digitalen Sprachassistenten von Google oder Amazon. Wer einen der All-Net-Flat-Tarife bei 1&1 abschließt, kann sich dieses multifunktionale Audiogerät für eine monatliche Zuzahlung von 1,99 Euro über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten sichern.

DeLonghi Expert - Kaffeegenuss mit App-Steuerung

Der schwarze Muntermacher nach dem Aufstehen oder den Latte Macchiato am Nachmittag mittels Timersteuerung zum passenden Zeitpunkt vorbereiten - dieses Feature zeichnet die Nespressomachine De'Longhi Expert & Milk EN 355 GAE aus. Dank Bluetooth Smart Technologie und Nespresso-App lässt sich die Kaffeezubereitung zum Wunschzeitpunkt starten oder über den Timer programmieren. Die App gibt außerdem einen Überblick über die Kapselbestände und erinnert an die regelmäßige Entkalkung.

Ristretto, Espresso, Lungo, Americano, Latte Macchiato oder Cappuccino: Die Zubereitung der beliebtesten Kaffee-Spezialitäten wird mit der De'Longhi Expert & Milk EN 355.GAE zum Kinderspiel. Heiße Milch - auf Wunsch auch aufgeschäumt - und Teewasser hat das Multitalent ebenfalls im Programm. Koffein-Junkies können sich den smarten Kaffeebereiter gegen eine monatliche Zuzahlung von 2,99 Euro in der 1&1 Vorteilswelt sichern. Voraussetzung dafür ist der Abschluss eines All-Net-Flat-Tarifs mit einer Laufzeit von 24 Monaten.

Die Galaxy Watch Active2 - Personal Trainer und Assistent fürs Handgelenk

Die Galaxy Watch Active2 bietet vielfältige Funktionen rund um Sport, Gesundheit, Terminkoordination, Kommunikation und Entertainment. Ausgestattet mit einer Sprachsteuerung lassen sich die zahlreichen Features der Smartwatch bequem per Audiobefehl abrufen. Die Galaxy Watch Active2 mit vielen Android- und iOS-Smartphones. Auf ihrem integrierten Speicher finden hunderte Songs Platz - der ideale Soundtrack für sportliche Aktivitäten. Ein integrierter Pulsmesser mit acht Fotodioden misst Stresslevel und Herzfrequenz. Eine Betriebsdauer von bis zu 45 Stunden macht dieses technische Accessoire besonders alltagstauglich.

Samsung Galaxy Watch Active2: Der Personal Trainer am Handgelenk. / © AndroidPIT

Darüber hinaus macht der Personal Trainer und Assistent fürs Handgelenk auch optisch richtig was her: die Armbänder stehen in den Farben rosa und schwarz zur Auswahl. Bei der Zeitanzeige hat man die Qual der Wahl zwischen einer Vielzahl an Designs. Wer mag, gibt dem Ziffernblatt durch eigene Fotomotive eine persönliche Note.

Für 2,99 Euro im Monat ist die Galaxy Watch Active2 in der 1&1 Vorteilswelt zu haben. Um sich den smarten Begleiter zu sichern, muss man lediglich einen der All-Net-Flat-Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten abschließen.