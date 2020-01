62% der Verbraucher würden niemals ein 2.000-€-Smartphone kaufen

400, 500 oder schon 800 Euro? Wie teuer war Euer letztes Smartphone? In den letzten Jahren konnten wir mitverfolgen, wie die Handy-Preise immer weiter durch die Decke gingen. Was heute gar kein Ding mehr ist, war bei Apples iPhone-X-Einführung 2017 eine große Sache. Einige meinen, dass wir bald auch Smartphones (wie das Galaxy Fold) für 2.000 Dollar und mehr kaufen. "Quatsch!", sagt jetzt eine neue Studie: – wahrscheinlich werden wir das nie tun!

Die Studie, die diese interessanten Daten rausgebracht hat, wurde von SellCell durchgeführt. Das Ergebnis: 75,7 Prozent der Befragten haben sich gegen die Vorstellung ausgesprochen, sich ein 2.000-Dollar-Smartphone zu kaufen. Ist verständlich, oder? Wer gibt immerhin gerne Unmengen für sein Handy aus? Für die Hersteller kann es aber durchaus ein Problem werden. Immerhin gaben 62,2 Prozent der amerikanischen Verbraucher an, dass sie nie im Leben so viel für ein Mobiltelefon hinblättern würden.

Mehr als 60% der Amerikaner sagen, dass sie "wahrscheinlich nie" 2.000 Dollar für ein Smartphone ausgeben würden. / © SellCell

Es sollte die Hersteller aufhorchen lassen. Immerhin geht die Kaufbereitschaft immer weiter zurück. So gab jeder Zehnte (11,5 Prozent) an, dass er es sich lediglich vorstellen könnte, in drei bis vier Jahren ein Handy für 2.000 Dollar zu kaufen. Nur 5,3 Prozent wollten sich irgendwann im nächsten oder übernächsten Jahr ein solch teueres Gerät anschaffen. Nicht nur die Spendierfreude, auch der Hersteller ist für die Kaufentscheidung wichtig. Hier glauben 56 Prozent, dass Apple die einzige Marke ist, bei der sich die Ausgabe von 2.000 Dollar lohnt. Nur 27 Prozent sagten hingegen, dass sie für ein Gerät von Samsung (beispielsweise das Galaxy Fold) so viel ausgeben würden.

Die klischeehafte Aussage, Männer würden hauptsächlich von teuren Handys angezogen werden, widerlegt die Studie. Interessanterweise sind laut der Studie nämlich sehr viel eher Frauen als Männer bereit dazu, mehr als 2.000 Dollar für ein Smartphone auszugeben. Stattliche 61 Prozent der Befragten, die für ein 2.000 Dollar Smartphone waren, waren Frauen. Vielleicht ist Samsung mit dem Galaxy Bloom also wirklich an was dran.

Zu den Design-Trends, die am meisten erwartet werden, gehören modulare Telefone (48,3 Prozent), mit denen Motorola bereits experimentiert. Knapp dahinter stehen die Smartphones mit dem randlosen Design (36,2 Prozent), in der Beliebtheitsskala. Klar: Es gibt bereits eine Menge –etwa dank Putchhole-Notch – fast randlose Telefone auf dem. Auf Smartphones, bei denen die Vorderseite aber nur das komplette Display zeigt und vollständig ohne Ränder und der Kameratechnik unter dem Display ist, sind wir bisher noch nicht gestoßen.

Doch keine Sorge: Auch diese Technologie wird kommen. Ähnliche Konzepte haben wir schon in China gesehen. Neben den Highlights gibt es natürlich auch bei Smartphone-Trends, die gar nicht funktionieren. Das Dual-Screen-Konzept ist beispielsweise der am schlechtesten bewertete Design-Trend. Die Studie zeigte, dass weniger als zehn Prozent der Befragten sich auf Smartphones mit zwei Displays freuen. Obwohl die beiden Firmen es anders gemacht haben, haben wir eine ähnliche Wirkung auch schon beim Nubia Z20 und dem LG G8X gesehen. Zwei Displays, sind einfach übertrieben.

Die Verbraucher wollen modulare Telefone und faltbare Displays, bevor sie 2.000 Dollar für ein neues Gerät ausgeben. / © SellCell

Es leuchtet uns wohl allen ein: Wenn die Hersteller in ihre Produkte neue Technologien einarbeiten und dennoch Profit machen wollen, haben sie kaum eine andere Wahl, als die Preise zu erhöhen. Wenn auf der anderen Seite die Verbraucher aber nicht dazu bereit sind, das Geld zu zahlen, dann könnten wir bald eine weitere Verlangsamung des Smartphone-Marktes sehen. Am Ende würden wir wohl alle immer länger an unseren alten Smartphones hängen.

Der Bericht basiert auf einer Umfrage, die zwischen dem 6. und dem 13 Januar 2020 in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde. Befragt wurden mehr als 2.000 Erwachsene im Alter von 18 Jahren und älter. Wollt Ihr noch mehr erfahren? Den vollständigen Bericht lest Ihr hier.

Ehrlich gesagt, bin ich hier etwas zwiegespalten. Natürlich möchte ich auch nicht immer mehr für mein Smartphone zahlen. Trotzdem verstehe ich es, dass es Geld kostet, wenn man neue Technologien und Innovationen in ein neues Gerät einbauen will. Würdet Ihr denn jemals 2.000 Euro für ein einziges Smartphone ausgeben? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?