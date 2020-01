Xiaomi zeigt das Mi MIX Alpha mit Rundum-Display, nennt mögl. Preis

Das nun in Indien abgehaltene Hands-off-Event offenbarte neue Details. Redakteure durften das Gerät zwar nicht selbst anfassen, jedoch wichtige Fragen zu Release und Preis des Xiaomi Mi Mix Alpha stellen. So solle das Gerät vermutlich für 19.999 Yuan zunächst exklusiv in China launchen. Das wären umgerechnet bereits stolze 2.600 Euro; würde es in Europa vermarktet, kämen noch weitere Nebenkosten und Gebühren hinzu.

Die US-Kollegen konnten in Indien neue Fotos des Xiaomi Mi Mix Alpha aufnehmen. / © XDA-Developers

Das innovative Design des Xiaomi Mi Mix Alpha wirft wichtige Fragen auf. Da das Rundum-Display auch über all berührungsempfindlich ist, rechnen wir mit Fehlern bei der Bedienung. Xiaomi habe beteuert, dass neue Sensoren und Machine-Learning dabei helfe, dass Ihr die Schaltflächen an Rand und Rückseite nicht versehentlich bedient.

Andere Probleme werden durch das Design gelöst. Durch das Wende-Display kann Xiaomi auf die Selfie-Cam verzichten. Denn für Selbstporträts könnt Ihr das Xiaomi Mi Mix Alpha einfach umdrehen und dann stehen Euch alle Kameras zur Auswahl. Diese wären:

108MP Samsung ISOCELL Bright HMX S5KHMX, 1/1.33 Zoll Sensor-Größe, f/1.69 Blende, OIS

20MP 117-Grad-Weitwinkel mit 1,28-Zoll-Sensor, f/2.2 Blende

12MP Tele mit 1/2,55-Zoll-Sensor und f/2 Blende, Dualer Phasen-Autofokus

Xiaomi hat Animationen gezeigt, die die Benachrichtigungen sowie das Aufladen (am 40-Watt-Ladegerät) visualisieren. Dabei kommt das Rundum-Display besonders zur Geltung.