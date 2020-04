10 Jahre Xiaomi: Die Chroniken eines kometenhaften Aufstiegs

Xiaomi feierte diese Woche sein zehnjähriges Bestehen. In nur einem Jahrzehnt ist der chinesische Hersteller zum viertgrößten Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen. In einigen Regionen, wie zum Beispiel in Indien, ist die Marke bereits die Nummer eins. Wie haben sie es also geschafft? Wir werfen einen Blick auf einige der Zahlen hinter der Erfolgsgeschichte von Xiaomi.

Oft als die "chinesische Version von Apple" bezeichnet – zum Teil dank der "Inspiration" des Designs, die die Marke von Cupertino übernommen hat – hat Xiaomi es geschafft, eine treue Mi-Gemeinschaft aufzubauen. Das was Apple-Jünger für den Apfel-Konzern sind, sozusagen. Das Unglaubliche an der Geschichte von Xiaomi ist jedoch die Geschwindigkeit, mit der man gewachsen ist.

Um Xiaomis Geburtstag zu feiern, haben wir einige der wichtigsten Meilensteine auf dem Weg der Marke an die Spitze beleuchtet.

Xiaomi kauft mi.com für 3,6 Millionen Dollar (2014)

Branding ist das A und O in diesem Geschäft. Nur vier Jahre nach Gründung erkannte Xiaomi, dass etwas Spritziges her musste. Die Marke und das Logo von Mi haben eine Menge zu bieten. Das Wort Xiaomi bedeutet grob übersetzt "kleiner Reis" (xiao ist das Wort für klein, und mi bedeutet Reis auf Chinesisch). Das berühmte orange-weiße Mi-Logo ähnelt, wenn man es auf den Kopf stellt, sehr dem chinesischen Zeichen für "Herz" (心).

Xiaomi erkannte, dass es mi.com besitzen musste, wenn es die Verbraucher dazu bringen wollte, sich in seine Marke zu verlieben. Im Jahr 2014 ging Xiaomi sprichwörtlich durch die Decke und zahlte 3,6 Millionen Dollar für die Domain – ein mutiger Schritt für ein vier Jahre altes Unternehmen, aber diese einzige Übernahme war für den Erfolg, den Xiaomi seitdem erreicht hat, von entscheidender Bedeutung. 'Mi' ist jetzt ein integraler Bestandteil von allem, was Xiaomi tut. Und meiner Meinung nach hat das Markenspiel mit Xiaomi und Mi einen großen Einfluss auf das Wachstum des Unternehmens außerhalb Chinas gehabt.

Xiaomi kommt ins Guinness-Buch der Rekorde für zwei Millionen verkaufte Produkte in 24 Stunden (2015)

Vor fünf Jahren hatte Xiaomi das, was man einen "guten Tag im Büro" nennen könnte. Zur Feier ihres fünfjährigen Bestehens führte die Marke mehrere Werbeaktionen im Mi.com-Store durch, die als Fan-Festival bezeichnet wurden. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Kampagne ein Erfolg war. Die Zahlen sind erstaunlich - 2.112.010 verkaufte Mobiltelefone in 24 Stunden, was einen neuen Guinness-Weltrekord (*englischsprachige Website) für die meisten an einem Tag auf einer einzigen Online-Plattform verkauften Mobiltelefone darstellt.

CEO Lei Jun nimmt ein offizielles Guinness-Weltrekord-Zertifikat von Juror Charles Wharton entgegen. / © Guinness-Weltrekorde

Darüber hinaus wurden über den Online-Shop 770.000 smarte Geräte, 247.000 Netzteile und smarte Steckdosen, 208.000 Mi-Band-Fitnesstracker und 38.600 Fernseher verkauft, die einen Umsatz von 2,08 Milliarden Yuan (335 Millionen Dollar) brachten. 14,6 Millionen Verbraucher kauften an diesem Tag ein, angezogen von mehr als 1.000 individuellen Rabatten. Keine schlechte Art, seinen fünften Geburtstag zu feiern!

Xiaomi überholt Huawei ganz kurz (Februar 2020)

Anfang dieses Jahres gelang es Xiaomi sogar, Huawei auf den dritten Platz der Rangliste der besten Smartphone-Hersteller der Welt zu befördern. Im Februar lieferte Xiaomi sechs Millionen Smartphones aus, während Huawei im gleichen Zeitraum 5,5 Millionen auslieferte. Diese Zahlen beziehen sich zwar nur auf einen einzigen Monat und sind daher nicht repräsentativ für den Gesamtmarktanteil der Smartphone-Verkäufe. Aber die Tatsache, dass Xiaomi seinen lokalen Rivalen zum ersten Mal überhaupt bei den Smartphone-Lieferungen überboten hat, ist ein bedeutender Meilenstein.

Xiaomi scheint in diesem Moment ziemlich gut positioniert zu sein, um Huawei anzugreifen. Während die Mi-Telefone weiter an Boden gewinnen, verlangsamt sich Huawei – nicht zuletzt wegen der Probleme mit der US-Regierung. Huawei denkt sich Lösungen aus, und was der chinesische Riese mit seinen Produkten HMS Core und App Gallery macht, sieht vielversprechend aus. Aber Xiaomis stärkster lokaler Konkurrent befindet sich mitten in einer Übergangsphase, und das bietet eine Chance.

Da Huawei eine Übergangsphase durchlaufen muss, wartet Xiaomi darauf, sich vorbeizuschleichen. / © AndroidPIT

Mi 10 Pro bringt Xiaomi in das Premiumsegment (2020)

Mit dem Mi 10 Pro steigt Xiaomi auch in den Flagschiffmarkt mit leistungsstarker Hardware zu Premium-Preisen ein. Ähnlich wie bei einem anderen lokalen Rivalen, OnePlus, scheint sich hier ein ausgetretener Pfad abzuzeichnen. Neue Smartphone-Marken versuchen, in den ersten Jahren Marktanteile und Bekanntheit zu gewinnen, indem sie ihre Konkurrenten beim Preis unterbieten. Aber mit dem Wachstum der Marke entsteht das Vertrauen, im Premium-Segment des Marktes zu konkurrieren. Diese Zuversicht zeigt Xiaomi gerade jetzt, gestärkt durch den Erfolg in China und Europa.

Das Mi 10 Pro bringt Xiaomi in die große Liga. / © Bildschirmfoto / AndroidPIT

Was steht bei Xiaomi für das nächste Jahrzehnt auf dem Programm?

Ich bin gespannt, was dieses junge Unternehmen in den nächsten zehn Jahren leisten kann. Die Sterne scheinen Anfang 2020 für Xiaomi gut zu stehen. Der Hauptkonkurrent muss umstrukturiert und neu erfunden werden, und die europäischen Verbraucher kommen auf die Idee, dass Mi eine legitime Marke ist, die so viel mehr ist als eine Budgetversion seiner nordamerikanischen und südkoreanischen Rivalen.

Xiaomi schaut zwar nach oben auf die Spitze des Smartphone-Marktes, sollte aber nicht den Blick auf das richten, was ihm an den Fersen hängt. In Realme sehe ich eine Marke, die sich auf den gleichen Weg begibt wie Xiaomi vor zehn Jahren, und ebenso schnell auf dem Weg nach oben ist. Wie diese beiden Unternehmen mit faltbaren Smartphones umgehen, wird interessant sein. Bislang waren es nur die Größten der Klasse, die mit dem neuen Formfaktor innovativ sein konnten.

Was war Eurer Meinung nach der größte Meilenstein in der kurzen Geschichte von Xiaomi? Teilt Eure Gedanken gerne in den Kommentaren mit uns.