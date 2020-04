Videokonferenz-Tool: Google verbietet die Nutzung von Zoom

Google untersagt die feste Installation von Zoom auf Firmen-Computern seiner Mitarbeiter in den USA. Das geht aus einer internen E-Mail hervor, die dem Portal Buzzfeed News vorliegt. Demnach funktioniere das Programm ab sofort nicht mehr. Im Browser oder dem Smartphone sollen Google-Mitarbeiter Zoom allerdings weiter nutzen können, wie Jose Castanede, Google-Sprecher, gegenüber Buzzfeed sagt: "Vor kurzem hat unser Sicherheitsteam Mitarbeiter, die den Zoom Desktop Client verwenden, darüber informiert, dass es nicht mehr auf Unternehmenscomputern ausgeführt werden kann, da es nicht unseren Sicherheitsstandards für Apps entspricht. Mitarbeiter, die Zoom verwendet haben, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, können dies weiterhin über einen Webbrowser oder über das Handy tun."

Das Videokonferenz-Programm erlebte Anfang dieses Jahres einen regelrechten Hype. Schulungen, Parties oder Fitnesskurse finden per Zoom statt. Unternehmen halten tägliche Meetings, um auch aus dem Home Office heraus miteinander in Verbindung zu bleiben. Der Andrang sorgte jedoch auch für einen verstärkt kritischen Blick in die Infrastruktur des Programms. So gab das Unternehmen unter anderem Daten an Facebook weiter, obwohl Nutzer gar kein Facebook-Konto besaßen oder mit einem solchen verknüpft waren. Auch "Zoombombing" ist ein Begriff, der immer wieder mit dem Tool in Verbindung gebracht wird. So konnten Störenfriede in Konferenzen eindringen, um dort Nazi-Parolen oder pornografische Inhalte zu platzieren.

Google ist nicht das erste Unternehmen, das seinen Mitarbeitern die Verwendung der Desktop-Anwendung nun untersagt. Auch Elon Musk hat Sicherheitsbedenken und verbietet seinen SpaceX-Mitarbeitern das Konferieren via Zoom. Aus einer internen Mail, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, geht hervor, dass Mitarbeiter »alternative Kommunikationsmittel wie E-Mail, Text oder Telefon« verwenden sollen.