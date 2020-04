Kult-Messenger feiert Comeback: Kennt Ihr Eure ICQ-Nummer noch?

ICQ ist irgendwann in der Versenkung verschwunden, zu stark war die Konkurrenz mit mobilen Plattformen wie WhatsApp. Jetzt wurde der kultige Messenger mit dem "Uh oh" für zahlreiche Betriebssysteme aufpoliert. Mit Eurer alten ICQ-Nummer könnt Ihr Euch womöglich noch anmelden – und gebt Eure Daten in russische Hände.

Früher hat man nach der Schule genau zwei Dinge als erstes getan: MTV eingeschaltet und den Computer hochgefahren für ICQ. Der Messenger, der uns in den 2000er Jahren treu begleitet hat, ist unter dem Namen ICQ New ab sofort für zahlreiche Desktop- und mobile Betriebssysteme verfügbar. Darunter iOS, Android, macOS, Windows, Linux und als Web-Version.

ICQ New kommt mit neuer Oberfläche / © ICQ / Screenshot

Im Netz kursieren Gerüchte, dass der neue ICQ-Messenger sich immer noch mit der alten Nummer von damals verwenden lässt. Das kann ich leider nicht für Euch nachprüfen, da ich meine ICQ-Nummer nicht mehr weiß, Ihr? (Wer es ausprobiert, gerne Feedback in den Kommentaren).

ICQ New bietet keinerlei Verschlüsslung

Die legendäre Blume ist geblieben, aber sie wurde deutlich in die Neuzeit geholt. Neben dem Logo erhält auch die Oberfläche ein gänzliches Redesign und erinnert an aktuelle Messenger von WhatsApp, Facebook und Co. Besonders praktisch ist wohl die mögliche Synchronisierung zwischen mehreren Versionen von ICQ New. In Gruppenchats können außerdem Umfragen erstellt und geteilt werden, auch Video-Anrufe sind möglich. Für Entwickler steht zudem die API zu Entwicklungs- und Integrationszwecke zur Verfügung.

Doch feiern wir das Comeback von ICQ lieber nicht zu voreilig. Denn das Versenden von Text, Sprachnachrichten, Dateien, Fotos und Videos läuft bislang unverschlüsselt. Empfehlenswert ist das Nutzen des Messengers also nicht. Dafür bleibt die Rufnummer von Nutzern laut ICQ-Eintwicklern aber für andere Chat-Teilnehmer geheim. Entwickelt und bereitgestellt wird ICQ New übrigens schon seit 2010 von einem russischen Unternehmen. Vormals gehörte ICQ dem US-Unternehmen AOL. Das Chat-Programm sorgte in der Vergangenheit bereits für zahlreiche Kritik im Datenschutzbereich. Nostalgie-Gefühle dürfte die Meldung aber allemal auslösen.