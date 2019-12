Wunderlist am Ende: Microsoft opfert Wunderlist für To Do

Microsoft hat 2015 die App Wunderlist gekauft. Damit endete allerdings die Weiterentwicklung der Notizen- und Aufgaben-App weitestgehend. Die Amerikaner haben als Alternative einen Konkurrenten im eigenen Haus entwickelt und drücken diesen nun in den Markt. Er kann schon heruntergeladen werden und ist voll funktionsfähig. Er bietet quasi die gleichen Funktionen wie Wunderlist.

So zieht ihr von Wunderlist zu Microsoft To Do um

Ihr habt Wunderlist lieb gewonne und nutzt die App intensiv? Dann ist es sinnvoll die Inhalte von Wunderlist zu Microsoft To Do umzuziehen. Das geht laut Microsoft kinderleicht. Nachdem Ihr euch die App Microsoft To Do heruntergeladen habt, müsst ihr die App starten, in die Einstellungen klicken und dort die Import-Option auswählen.

In der App für Windows 10 wird es einem noch einfacher gemacht. Nach dem Start von Microsoft To Do fragt die App im linken unteren Feld, ob man von Wunderlist käme. Wird die Frage mit dem Druck auf den „Starten“-Button bejaht, müsst ihr To Do erlauben auf Wunderlist zugreifen zu dürfen. Mit diesem Klick startet der Import automatisch. Dabei werden Listen, offene wie auch schon erledigte Aufgaben und Dateien übertragen. Aufgabenzuweisungen werden jedoch nicht in die neue App übernommen.