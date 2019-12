Honor Magic Watch 2 vorgestellt: Gesünder durch AI

Honor hat seine neue Smartwatch Magic Watch 2 vorgestellt. Sie soll vor allem mit einer langen Akkulaufzeit punkten. Doch das ist nicht alles, was sie zu bieten hat. Sie wird in zwei Größen auf den Markt kommen und ein besonderes Feature bieten.

Der nächste Angriff auf die Apple Watch rollt an. Diesmal sucht Honor sein Glück darin, dem Branchen-Primus ein paar Verkäufe im Smartwatch-Bereich abzuluchsen. Das soll mit vielen Sport- und Gesundheitsfunktionen, aber auch mit zwei unterschiedlichen Designs für die beiden Größen 46 und 42 mm gelingen.

Die technischen Daten der Honor Magic Watch 2

Honor steckt einige kleine und große Highlights in die neue Smartwatch Magic Watch 2. Als Antrieb fungiert der hauseigene Kirin A1. Der Speicher beläuft sich auf 4 GB, wobei 2 GB von euch genutzt werden können. Der Rest geht für das Betriebssystem und die Honor-Software drauf. Honor hat zwei Größen vorgestellt und stattet sie mit einem 1,39 Zoll beziehungsweise einem 1,2 Zoll großen AMOLED-Panel aus. Die Auflösungen liegen bei 454 beziehungsweise 390 Pixel. Damit bietet Honor jeweils 326 ppi. Einer scharfen Darstellung der wechselbaren Watchfaces dürfte also nichts im Wege stehen.

Die große Version der Honor Magic Watch 2 ist eher an Männer gerichtet / © Honor

Die 46mm-Version ist 41 Gramm schwer und in den Farben Charcoal Black oder Flax Brown eingefärbt. Die kleinere 42mm-Version wird Honor in den Farben Agate Black und Sarkura Gold anbieten. Ihr könnt euch mit der Honor Magic Watch 2 per GPS oder GLONASS tracken lassen und laut Herstellerangaben bis zu 50 Meter tief tauchen. Honor stellt das Gehäuse aus Edelstahl her und verbaut darin einen Herzfrequenzmesser.

Sport und Gesundheit: Damit will Honor überzeugen

Die beiden Uhren im klassisch rundem Design sollen dem Träger beim Sport und bei der Gesundheit helfen sich zu optimieren. So sind 15 Sportmodi vorinstalliert und ein virtueller Trainer erklärt euch beim Joggen, was zu tun ist. Herzfrequenzmessung, Schrittzähler und die Anzeige des geschätzten Kalorienverbrauchs sind mittlerweile Standards bei solchen Uhren.

Neben den Sportmodi soll die Huawei TruSeen-Technolgie für eine bessere Gesundheit sorgen. Bei TruSeen wird eine 24-Stunden-Herzfrequenzmessung gekoppelt mit einem Umgebungslicht-Sensor und einer Künstlichen Intelligenz (AI/KI), um noch präzisere Ergebnisse zu generieren. Dazu misst die Honor Magic Watch 2 das Schlafverhalten und kann bis zu 200 verschiedene Vorschläge zur Verbesserung des Schlafes geben. Dazu misst die Uhr das Stress-Level und soll so für einen entspannteren Alltag sorgen. Das funktioniert jedoch nur mit einem Android-Smartphone.

Telefonieren in 150 Meter Entfernung

Die große Version der Honor Magic Watch 2 hat noch einen besonderen Kniff zu bieten. Sie lässt Telefonate in bis zu 150 Meter Entfernung zu. Das kann nötig sein, da die Honor Magic Watch 2 kein eigenes Mobilfunkmodul besitzt und somit auf das gekoppelte Smartphone angewiesen ist. Ein echter Nachteil gegenüber zum Beispiel Apple und Samsung, deren Smartwatches in Versionen mit eigener Mobilfunkeinheit zu kaufen gibt.

Preis und Verfügbarkeit

Nachdem sich Honor lange über den Preis und die Verfügbarkeit ausgeschwiegen hat, ist nun die Bombe geplatzt: Der Preis wird in Deutschland 179 Euro für die große Version betragen. Auf den Markt kommt sie Ende Januar. Ein Preis für die kleine Version ist immer noch nicht kommuniziert worden, dürfte aber nicht weit vom Preis der großen Version weg sein.