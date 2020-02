Android 10: So nutzt Ihr den Audioverstärker für bessern Klang

Ein angenehmeres und natürlicheres Hörerlebnis trotz Smartphone-Boxen? Mit Androids eingebautem Audioverstärker ist das durchaus möglich. An die App gelangt Ihr entweder über den Google Play Store oder sie ist bereits auf Eurem Smartphone vorinstalliert. Wie Ihr die App verwendet, verraten wir Euch hier.

Bevor Ihr mit Androids „Sound Amplifier“ (Audioverstärker) rumspielen könnt, müsst Ihr zunächst schauen, ob er sich bereits auf Eurem Smartphone befindet. Zunächst solltet Ihr also auf Einstellungen > Bedienungshilfen > Audioverstärker gehen und hier nach dem Verstärker Ausschau halten. Befindet er sich nicht bereits auf Eurem Handy, ladet Ihr ihn einfach über den Google Play Store runter.

Das kann der Audioverstärker für Euch tun

Der Audioverstärker ist dafür konzipiert, den Klang zu verbessern, wenn Ihr an Eurem Smartphone Kopfhörer über 3,5-mm Klinke (falls der Anschluss bei Eurem Smartphone noch eingebaut ist) oder über USB-C-Anschluss nutzt. Während die Android-Funktion leisere Töne verstärkt, reduziert es laute Geräusche und bietet Euch dadurch einen ausgeglicheneren Klang. Daneben gibt Euch der Audioverstärker ebenfalls die Möglichkeit, auch in lauten Umgebungen, wie Bars oder belebten Bahnhöfen, Gespräche in normaler Lautstärke zu führen.

Sollte Euch etwas an der allgemeinen Einstellung nicht gefallen, könnt Ihr sowohl die Mikrofon- als auch die Audioeinstellung per Schieberegler nach Euren Wünschen einstellen. Praktischerweise könnt Ihr diese Einstellungen auch einzeln für jeden Hörer vornehmen. Eine Funktion, die gerade bei Personen mit Hörschwierigkeit hilfreich ist.

Den Audioverstärker findet Ihr unter Einstellungen und Bedienungshilfen./ © AndroidPit

Den Audioverstärker könnt Ihr an allen Geräten nutzen, die auf mindestens Android 6 Marshmallow laufen. haben. Wollt Ihr die App nutzen, müsst Ihr Euch aber darauf gefasst machen, dass Ihr einige Berechtigungen geben müsst. So ist neben dem Mikrofon- auch ein Telefon-Zugriff nötig, damit eingehende Anrufe erkannt werden können.

So nutzt Ihr den Audioverstärker bei Android

Geht in die Einstellungen Eures Geräts. Wählt hier Bedienungshilfen aus und tippt auf Audioverstärker. Schiebt den Schieberegler bei „Dienst aktivieren“ auf "an" Tippt auf „Zulassen“, um die der Anwendung die Berechtigung zu geben. Schließt nun Eure Kopfhörer am Smartphone an. Entscheidet, wie Ihr Euren Audioverstärker nutzen wollt.

Ihr müsst den Zugriff auf Euer Smartphone zulassen, um den Audioverstärker zu aktivieren./ © AndroidPit

Seid ihr allen Schritten gefolgt, könnt Ihr nun mit dem Audioverstärker den Klang an Eure individuellen Wünsche anpassen. Neben den Anhebungen könnt Ihr Feinabstimmungen einstellen und habt die Macht darüber, wie Stark die Rauschunterdrückung sein soll.

Ihr entscheidet, wann und wie Ihr den Audioverstärker nutzen wollt. / © AndroidPit

Habt Ihr den Audioverstärker auf Android schon ausprobiert? Verbessert er Eure Klangerfahrung?