Gewinner und Verlier der Woche: Die zwei Gesichter des Vertrauens

Vertrauen – was ist das eigentlich? Ein Gefühl? Auf jeden Fall ist Vertrauen in unserer Gesellschaft eine Notwendigkeit, gerade wenn es um Geld geht. Unsere Gewinner und Verlierer der Woche haben Vertrauen aufgebaut, aber auch Vertrauensbrüche erlitten. Und immer ging es um Geld – viel Geld.

Nachdem in der vergangenen Woche mein lieber Kollege David bereits Probleme hatte, sich zwischen all den Gewinnern und Verlierern aus unserer Tech-Bubble zu entscheiden, geht es mir gerade nicht viel besser. Viele Jahresabschlüsse und Quartalszahlen erreichten unser Presse-Postfach in dieser Woche, darunter Apple mit Rekordzahlen oder LG mit Minus im Mobile-Sektor. Aber wir haben auch von neuen Emojis für einen toleranteren Umgang im Netz gehört, oder uns über Dellen und Beulen als Feature in einem 1.500-Euro-Handy aufgeregt. Also, wer gewinnt und wer verliert in dieser Woche? Ich habe nach dem kleinste gemeinsamen Nenner gesucht, um diese Entscheidung zu treffen, und das ist, wie Ihr schon vermuten könnt, das Vertrauen.

Gewinner: Tesla legt an Vertrauen und Umsatz zu

Elon Musk wird sich ins Fäustchen lachen. Seine Mission, Tesla zu einem Milliardenschweren Unternehmen groß zu ziehen, schreitet unaufhaltsam voran. Das E-Auto-Unternehmen schoss im vergangenen Jahr sogar über das Ziel hinaus und verkündet jüngst einen Gewinn von 105 Millionen US-Dollar allein im letzten Quartal 2019. Das sorgte natürlich für Vertrauen an der Börse: Um sieben Prozent schossen die Aktien nach Bekanntgabe des Erfolgsjahres 2019 nach oben.

Tesla Model 3: Im Jahr 2020 könnte er öfter auf der Straße zu sehen sein. / © AndroidPIT

Damit beweist Tesla, allen Kritikern zum Trotz, dass das Unternehmen gefragter ist denn je. Nun erwartet man in Kalifornien, mindestens 500.000 Autos im Jahr 2020 zu verkaufen. Das ist nicht unwahrscheinlich, wo gerade die Produktion des Tesla Model 3 angekurbelt wurde. Zudem konnte Tesla bereits 2019 mit 367.500 ausgelieferten E-Autos seine Verkäufe um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Man vertraut auf weitere Abnehmer.

Elon Musk dürfte stark daran interessiert sein, den rasanten Lauf des Unternehmens nicht abreißen zu lassen. Sollte Musk in den kommenden sechs Monaten den aktuellen Börsenwert des Unternehmens von 100 Milliarden Dollar aufrechterhalten, wird er mit 250 Millionen Dollar am Erfolg beteiligt. Catching! Noch nicht genug gestaunt? 50 Milliarden Dollar stehen dem 48-Jährigen in Aussicht, wenn er in den kommenden neun Jahren einen Unternehmenswert von schwindelerregenden 650 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Tesla und das gegenseitige Vertrauen mit Kunden und Anlegern: mein Gewinner in dieser Woche.

Verlierer: Apples blindes Vertrauen kostet Millionen

Auch Apple hätte es verdient, an der Stelle von Tesla zu stehen, wäre da nicht in letzter Sekunde die Hiobsbotschaft eingetrudelt: Niederlage im Patentstreit gegen die Technische Universität Kalifornien (Caltech). 837,8 Millionen US-Dollar kostet Apple das blinde Vertrauen in Zulieferer Broadcom, der Patentrechte von Caltech verletzt haben soll. Broadcom trifft es milder: Rund 270 Millionen Dollar Schadenersatz soll das Unternehmen zusätzlich an Caltech überweisen. Ein milliardenschwerer Vertrauensbruch. Das Ergebnis des rund vier Jahre andauernden Rechtsstreit zwischen Apple, Broadcom und Caltech macht den großen Apfel zum Verlierer der Woche.

Ganz konkret ging es im Rechtsstreit um den Euch wohl nur zu gut bekannten WLAN-Standard namens 802.11n, der ab 2009 auf immer mehr Geräten zum Einsatz kam. Der Nachfolger des 802.11g-Standards bescherte uns dank MIMO-Modulationsverfahren und Einsatz beider 2,4- und 5-GHz-Frequenzbänder die Erreichung höherer Datenraten mit unseren Geräten. Der Standard wurde bereits 2013 vom heute aktuellen 802.11ac-Standard abgelöst – ärgerlich für Apple, dass man sich nun mit solchen Altlasten herumschlagen muss. Damals landete der Standard von iPhone bis Apple Watch und iMac bis AirPods auf ziemlich allen Apple-Produkten, die WLAN-Chips von Zulieferer Broadcom beinhalteten – ohne Nutzungslizenzen.

Doch das Urteil dürfte die Freude im Hause Apple nur gering trüben. 2019 war für die iPhone-Erfinder ein Glanzjahr: Mit einem Rekordumsatz von 91,8 Milliarden Dollar stiegen die Gewinne um satte neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Schadenersatz an Caltech zahlt Apple wohl aus der Portokasse – wenn sie überhaupt zahlen – denn das Unternehmen hat zusammen mit Broadcom gegen das Urteil Widerspruch eingelegt und trotz der Krise steht Apple weiter hinter seinem wertvollen Zulieferer. Jetzt heißt es: Vergessen und neues Vertrauen aufbauen.

Erzählt's mir: Wer sind Eure Gewinner und Verlierer der Woche?