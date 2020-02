VIDEO: 5 Dinge, die wir am Samsung Galaxy Fold HASSEN

In unserem letzten Artikel haben wir Euch gezeigt, welche fünf Dinge wir am Galaxy Fold lieben. Aber damit sind wir mit dem Falthandy noch lange nicht durch. Bereit für eine zweite Runde? Wir präsentieren Euch: Die Fünf Dinge, die wir am Galaxy Fold so richtig zum Kotzen finden.

Am liebsten würden wir Euch unsere Testergebnisse immer brühwarm erzählen, sobald wir Fehler oder Highlights entdeckt haben – wir Leaker, wir. Aber das geht leider nicht. Stattdessen rocken wir normalerweise sieben Tage mit den Telefonen durch. Gut daran ist natürlich, dass Ihr so doch relativ schnell einen umfassenden Einblick in die neuen Gadgets bekommt, und nicht nur Häppchen zu sehen kriegt. Wo gehobelt wird, fallen aber leider auch immer Späne und so bekommen wir nicht immer gleich alle Macken mit.

Das Galaxy Fold haben wir uns also noch einmal richtig zur Brust genommen – dieses Mal länger (soll heißen für über einen Monat). Mit diesem Video stellen wir sie Euch nun also endlich vor: Die fünf Macken, die wir am Galaxy Fold hassen. Viel Spaß!