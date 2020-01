Wer jetzt ein Smartphone kauft, ist doof

Ihr habt irgendwie noch Geld von Weihnachten über und wollt es unbedingt im Januar loswerden? Dann kauft Euch Schnaps oder sonstwas, was knallt – hauptsache keine Böller. Und vor allem: Hauptsache, Ihr kauft Euch kein Smartphone. Hier lest Ihr, warum.

Ja, es ist schwer, zu widerstehen. Denn der Beginn eines jeden neuen Jahres ist eine verdammt aufregende Zeit für Gadget-Freaks. Die Consumer Electronics Show in Las Vegas startet mit ganz viel Tech-Porno. Und dann folgt Ende Februar mit dem Mobile World Congress auch schon der nächste Akt mit zig neuen Smartphones.

Dennoch und gerade deswegen: Kauft in den ersten Monaten des Jahres kein neues Telefon! Denn jedes neue Flaggschiff senkt die Preise der älteren Modelle. Und selbst ein mehrere Monate oder gar Jahre altes Smartphone ist heutzutage noch einwandfrei zu benutzen.

Also? Je mehr Geduld, desto mehr Schnaps. Oder andere schöne Dinge.

Bevorstehende Smartphones und möglicher Preisverfall

Wenn Ihr im Kalender noch andere Sachen stehen habt als die tatsächlich ziemlich regelmäßigen Smartphone-Launches, dann könnt Ihr jetzt weiterlesen. Denn je nach von Euch favorisiertem Hersteller gibt es bessere oder schlechtere Termine für den Kauf neuer Hardware.

Samsung

Los geht's mit Samsung, die gerade das S10 Lite und das Note 10 Lite vorgestellt haben. Und wir wissen bereits, dass die Nachfolger der aktuellen Modelle Galaxy S10, S10 Plus und S10e bei einem Unpacked-Event am 11. Februar vorgestellt werden – also direkt vor dem MWC 2020.

Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Samsung bei seinen neuen Smartphones direkt von der 10 auf die 20 springt. Ganz egal, ob das nun heiße Marketing-Luft ist oder tatsächlich mit einem Innovationssprung einhergeht: Wer auf der Suche nach einem neuen Telefon ist, freut sich mit Ankunft der S11/S20-Linie über eines: Rabatte!

Auch ohne Nachfolger sind ist die aktuelle S10-Serie seit der Markteinführung Anfang 2019 bereits stark im Preis gefallen. Das Galaxy S10 etwa ist statt für 899 Euro UVP bereits für deutlich unter 600 Euro zu haben. Was wird da wohl mit dem S10e passieren, sobald das S10 Lite verfügbar ist? Fans von kompakten Smartphones dürften sich hier in ein paar Monaten auf ein absolutes Schnäppchen freuen. Mit dem Exynos 9820 ist das S10e auf jeden Fall für die nächsten Jahre gerüstet.

Mit dem Samsung Galaxy S10e braucht Ihr Euch die nächsten Jahre nicht verstecken. / © AndroidPIT

Huawei

Die Wundertüte aus China! Aller US-Sanktionen zum Trotz sollten irgendwann im ersten Quartal 2020 das P40 und P40 Pro aufs europäische Parkett treten. Ob auf dem MWC oder auf einem eigenen Event im März: Das P40 dürfte das Beste bieten, was Huawei irgendwie zwischen Shenzhen und Guangzhou zusammengekratzt kriegt.

Dennoch bleibt das P30 Pro das Huawei-Handy der Stunde. Sicher: Das Huawei Mate 30 Pro ist hardwaremäßig enorm beeindruckend. Aber im Test mussten wir feststellen, dass ein Smartphone ohne Google Apps und Services ungefähr so geil ist wie ein Auto ohne Sitze.

Das P30 Pro dagegen hat seine Zertifizierungen erhalten, bevor unser oranger Freund aus Übersee seine Wutanfälle in Richtung Huawei kanalisiert hat. Und: Es ist richtig günstig.