Fünf Dinge, die Ihr bei einem neuen Smartphone umstellen solltet

Zum Abschnitt

1. Standard-Töne ändern

Das ist mehr eine Bitte als ein Tipp. Standard-Töne für Klingelton sowie Benachrichtigungen können Euch und Eure Mitmenschen in ungewollt komische Situationen bringen. Die Verwechslungsgefahr und die Häufigkeit eines "falschen Alarms" steigen mit der Popularität des Gerätes. Tut also den anderen Menschen im Supermarkt einen Gefallen und geht in die Einstellungen, um Klingel- und Benachrichtigungston durch eine beliebige Alternative auszutauschen. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr auch …

Mein Geheimtipp: Wenn Ihr den Benachrichtigungston auf "Ohne" oder "kein" setzt, vibriert das Smartphone bei eintreffenden Nachrichten lediglich. Für Apps und Chats könnt Ihr Töne bei Bedarf einzeln festlegen. Probiert es aus. Es ist wirklich erfrischend!

Legt einen anderen Klingelton fest und schaltet Töne für Benachrichtigungen einfach aus. / © AndroidPIT

Auch Tastentöne, Touch-Vibration oder die Einschalt-Melodie könnt Ihr in diesen Einstellungen abschalten.

Geht zu Einstellungen > Sounds > Andere Sounds

Dort lassen sich die folgenden Funktionen deaktivieren: Keyboard-Sounds, Screen Lock-Sounds, Lade-Sounds, Touch-Sounds, Touch-Vibrationen, etc.

Wollt Ihr auch die Vibrationen der Tastatur deaktivieren, müsst Ihr die Einstellungen der Keyboard-App öffnen.

Geht zu Einstellungen > Sprache und Eingabe > Tastatur

Wählt Eure Tastatur

Deaktiviert in den Einstellungen die Optionen Ton beim Tippen und Tastaturvibration

Der Vibrationsmotor ist laut und verbraucht Strom. Ihr könnt ihn abschalten. / © AndroidPIT

2. Apps deaktivieren

Auf Eurem Smartphone sind schon beim ersten Einschalten viele Apps installiert, die Ihr vielleicht nicht benutzen möchtet. Damit diese weniger Speicherplatz und vor allem keinen Akku verbrauchen, solltet Ihr sie deaktivieren oder gar deinstallieren. Dann stören sie auch nicht mehr durch Updates. Das geht meist ziemlich einfach:

Geht zu Einstellungen > Anwendungen

Wählt die App, die Ihr loswerden möchtet

In den App-Informationen findet Ihr eine Schaltfläche zum Deaktivieren oder Deinstallieren

Im separaten Artikel helfen wir Euch, vorinstallierte Apps zu deaktivieren oder zu löschen.

In den Einstellungen findet Ihr unter Apps alles, was Ihr zum Aufräumen braucht. / © AndroidPIT

Akku-Optimierung verwalten

Die Akkulaufzeit der Smartphones hat sich in den vergangenen Jahren zwar nicht erheblich verbessert, aber wenigstens stabilisiert. Leider geht dies oft auf Kosten der Funktionalität. Manche Hersteller schließen Apps im Hintergrund. Das hat verpasste eBay-Auktionen oder Sofortnachrichten zur Folge. Übernehmt selbst die Kontrolle über die Optimierungen. Bei Huawei etwa geht das wie folgt:

Einstellungen

Akku

App-Start

Menü (oben rechts, sh. Screenshot)

Manuell verwalten

Haken setzen

Im separaten Beitrag lest Ihr mehr zu dem Problem und findet Lösungen für Smartphones der übrigen Hersteller:

Huawei killt ab Werk Hintergrund-Apps. Ändert das und erhaltet wieder Benachrichtigungen. / © AndroidPIT

Autokorrektur optimieren

Kennt Ihr das? Ihr tippt einen Namen oder eine Adresse ein, aber schon nach dem nächsten Leerzeichen wird Euer Geschriebenes durch ein anderes Wort ersetzt? Das war die Autokorrektur. Zumindest das automatische Ersetzen könnt Ihr recht einfach ausschalten, ohne auf den Komfort zu verzichten.

Geht zu Einstellungen > Sprache und Eingabe > Tastatur

Wählt die Tastatur, die Ihr verwendet

Drückt in den Tastatureinstellungen die Taste Autokorrektur (oder ähnlich)

Deaktiviert nun die Option Automatisches Ersetzen/Schnellvorhersage einfügen

Je nach Tastatur-App können die Punkte an anderen Stellen im Menü platziert sein.

Bei SwiftKey nennt sich das automatische Ersetzen "Schnellvorhersage". / © AndroidPIT

Mit dieser Einstellung habt Ihr das beste aus zwei Welten. Denn so lange Ihr per Wischgesten (Flow) Text eingebt, wird das aktuelle Wort automatisch korrigiert und ein Leerzeichen eingefügt. Doch sobald Ihr buchstabenweise tippt und anschließend die Leertaste drückt, bleibt Euer Getipptes im Original erhalten.

Wi-Fi+ abschalten

Gut gemeinte Optimierungs-Funktionen wie Wi-Fi+ können Strom- und Datenverbrauch Eures Smartphones erhöhen. Da diese Funktion bei Verbindung mit langsamen WLANs automatisch mobile Daten mitverwendet, verbraucht Ihr kostbares Datenvolumen auch dann, wenn Ihr vermeintlich mit dem WLAN verbunden seid. Behaltet also die Kontrolle über Euren Datenverbrauch und schaltet diese Funktion ab.

Das "Plus" in Wi-Fi+ geht auf Kosten Eurer Daten-Quota. / © AndroidPIT

Was sind Eure Tipps für die Ersteinrichtung eines Smartphones? Verratet sie in den Kommentaren!

Dieser Artikel wurde am 9. Januar 2020 komplett überarbeitet. Die inzwischen recht alten Kommentare sind weiterhin hilfreich, können aber aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen.