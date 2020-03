Warum wir Hardware nur noch mieten sollten

Schauen wir uns die Tech-Produkte der Gegenwart an. Ob WLAN-Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer, smarte Lampen oder Smartphones: Alle versprechen großartigen Mehrwert, kosten aber auch entsprechend viel Geld. Kaum ist ein Gerät smart, wird es um Größenordnungen teurer als sein vermeintlich dummer Vorgänger. Doch diese Smartness hängt ganz von dem Wohlwollen des Herstellers ab; das in etlichen Fällen gar nicht existiert.

Osram gab diese Woche bekannt, seine smarten Lightify-Leuchten per Server-Abschaltung wieder dumm zu machen (Golem berichtete). So genannte Smart-TVs bekommen in der Regel zwei Jahre nach Markteinführung keine Software-Updates mehr und verblöden ebenfalls (David Pierce kommentiert im WSJ, Paywall). Sonos wollte alte Lautsprecher nicht mehr mit Updates versorgen und geriet in die Kritik (wir haben berichtet).

Ich kann verstehen, dass für Geräte-Hersteller die Wartung der Software alter und neuer Produkte viel Aufwand bedeutet und dieser nicht für immer wirtschaftlich ist. Ich kann aber nicht verstehen, dass sie dies nicht von Anfang an klar kommunizieren. Daher freue ich mich, dass immer mehr Organisationen beim Gesetzgeber diesbezüglich Druck machen.

Florian Stößel, Referent im Team Recht und Handel des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes erklärt uns dazu:

"Generell müssen smarte Geräte so lange halten, wie das vom Verbraucher berechtigterweise erwartet wird – ihre Lebensdauer darf nicht auf der Software-Ebene künstlich verkürzt werden. Zumindest muss von vorneherein klar sein, wie lange ein Gerät, das ich im Handel erwerbe, mindestens noch mit Updates versorgt wird."

Was, wenn smarte Geräte wegen Vernachlässigung verblöden? / © AndroidPIT by Irina Efremova

Verkauft uns nichts, das wir gar nicht kaufen können

Der Haken an dem bisherigen Geschäftsmodell mit smarter Hardware ist, dass wir die Produkte kaufen, aber gar nicht richtig besitzen können. Denn würde ich ein Smartphone wirklich besitzen, könnte ich ein beliebiges Betriebssystem (auch normales Linux) aufspielen oder den Akku austauschen, ohne meine Ansprüche auf Gewährleistung zu verwirken.

Louis Rossmann erklärt auf YouTube, dass wir Verbraucher einst all diese Rechte hatten, die Industrie sie uns aber peu à peu nahm. Einst lagen Computern und Fernseh-Apparaten umfangreiche Schaltpläne bei, damit wir sie im Zweifelsfall selbst mit preiswerten Standard-Ersatzteilen reparieren konnten. Heute weiß nicht einmal die Regulierungsbehörde, was im Innern eines Smartphone-Chipsatzes vorgeht.