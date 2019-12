Auf diesen Smartphones funktioniert WhatsApp ab 2020 nicht mehr

Auch 2020 wird WhatsApp wieder die Unterstützung für einige ältere Android- und iOS-Versionen einstellen. Wir sagen euch kurz und schmerzlos, welche Smartphones betroffen sind und was es zu beachten gilt.

Aller WhatsApp-Alternativen zum Trotz kommt man wohl auch im neuen Jahrzehnt nicht um den mittlerweile zu Facebook gehörigen Instant Messenger herum. Wenn Ihr oder Eure Familie/Freunde alte Android- oder iOS-Geräte im Einsatz habt, solltet Ihr Euch vergewissen, dass 2020 nicht die Lichter ausgehen. Ein Betriebssystem streicht WhatsApp zum Jahreswechsel komplett von der Liste.

Wer ein Windows Phone nutzt, sollte von diesem Anblick Abschied nehmen. / © Inferiorz Presents/Shutterstock

Diese Systeme sind betroffen

Im eigenen Blog teilt WhatsApp mit, dass folgende Systemversionen von Android und iOS ab 1. Februar 2020 offiziell nicht mehr unterstützt werden:

Android 2.3.7 (alias Gingerbread, erschienen 2011) und älter

iOS 8 und älter (erschienen 2014)

Verwendet Ihr ein Gerät mit einer dieser Systemversionen, könnt Ihr bis auf weiteres WhatsApp weiter nutzen. Ab dem 1.02.2020 ist es aber weder möglich, sich neu zu registrieren noch sich mit einem bestehenden Account anzumelden. Habt Ihr oder jemand im Bekanntenkreis ein Uralt-Smartphone mit WhatsApp im Einsatz, dann solltet ihr WhatsApp da nicht deinstallieren oder den Account löschen.

Ab wann eventuell bestimmte Funktionen auf diesen Geräten ausfallen oder ob WhatsApp die Geräte irgendwann komplett abklemmt, ist noch nicht bekannt. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Anders sieht es aus für Benutzer von Smartphones, auf denen Windows Phone läuft: Windows Phone wird abgeklemmt, und zwar zum Jahreswechsel. Um welche Uhrzeit am 1. Januar das passiert, können wir Euch nicht sagen. Am besten kümmert Ihr Euch schon jetzt darum, geliebte Chatverläufe (mit Fotos und Videos) zu sichern. Einige Tipps dazu gibt WhatsApp übrigens selbst auf seiner Blog-Seite.

Welche Plattformen werden auch in Zukunft unterstützt?

Im Blog von WhatsApp wird übrigens auch klar gestellt, auf welchen Systemen ihr den Messenger auch nächstes Jahr jederzeit neu installieren und nutzen könnt:

Android ab 4.0.3 (alias Ice Cream Sandwich, erschienen 2011) und neuer

iOS 9 und neuer (erschienen 2015)

einige ausgewählte Telefone, auf denen KaiOS 2.5.1 und neuer läuft (z.B. JioPhone und JioPhone 2)

Falls euer Gerät diese Voraussetzungen erfüllt, habt Ihr erstmal Eure Ruhe und könnt auch 2020 fleißig Neujahrswünsche & Co. über WhatsApp in alle Welt versenden. Und wer sich wundert, warum Android in der Version 3 nicht erwähnt wird: Diese Version wurde speziell für Tablets entworfen, auf denen WhatsApp übrigens noch immer nicht offiziell unterstützt wird.