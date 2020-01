TCL Plex im Test: ein vielversprechendes Debüt

Auf der IFA 2019 zeigte der für Fernseher bekannte Hersteller TCL sein erstes Smartphone. Während das Unternehmen früher schon Telefone unter den Marken Alcatel und BlackBerry veröffentlichte, steigt es nun in den Smartphone-Markt ein. Wir haben das TCL Plex einem ausführlichen Test unterzogen und zeigen Euch, was für Qualitäten in dem Plex stecken.

Die Handhabung ist komfortabel. Allerdings ist man als Durchschnittsuser aufgrund der Größe des TCL Plex gezwungen, das Smartphone mit beiden Händen zu bedienen. Die Verarbeitung insgesamt ist wirklich ziemlich gut, und das Plex fühlt sich sehr viel wertiger an, als es der Preis vermuten lässt. Mit einem Gewicht von 192 Gramm ist es aber auch ziemlich schwer, was dem Qualitätseindruck zu Gute kommt.

Ich muss zugeben, dass das alles ziemlich beeindruckend ist. Das Display ist gestochen scharf, und die Kontraste beeindrucken. Das Smartphone ist in der Lage, SDR-Videos in HDR zu konvertieren. Das Ergebnis dieser NXTVision-Technologie könnte auf einem AMOLED-Bildschirm vielleicht noch beeindruckender sein, aber das müssen wir vorerst als Fantasie belassen.

Wie bei Samsungs Galaxy S10-Serie gibt es ein Loch im Bildschirm, diesmal oben links. TCL nennt das hier den „Dotch“ ... das lassen wir einfach so stehen, ok?

Die Oberfläche ist dem Stock Android mit ihren runden Icons sehr ähnlich, unterscheidet sich aber in den Menüs und dem App Drawer. Einiges davon ist sehr originell, insbesondere die Gruppierungsmöglichkeiten und die automatische Organisation von Anwendungen nach Funktionen. Ihr könnt Eure Apps nicht nur wie gewöhnlich alphabetisch organisieren, sondern auch nach Etikett, Verwendung, Installation, Icon-Farbe oder Kategorie. Es ist zwar am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich mag es besonders, die Apps nach Farben zu organisieren.

Qualcomm Snapdragon 675 und 6 GB RAM

Unter der Haube sitzt beim TCL Plex der Qualcomm Snapdragon 675 in Verbindung mit 6 GByte RAM und 128 GByte internem Speicher. Der Speicher kann durch eine microSD-Karte auf 256 GB erweitert werden. Der Snapdragon 675 ist im 11-nm-Prozess gefertigt und kommt etwa auch im Samsung Galaxy M40, Redmi Note 7 Pro oder Motorola One Zoom zum Einsatz. Wir sprechen hier also nicht gerade von einem High-End- oder gar einem Oberklasse-Smartphone.

Wie man an den untenstehenden Benchmark-Ergebnissen sehen kann, zieht das Plex in Bezug auf die Leistung nicht gerade die Wurst vom Brot. Angesichts des Preises gehen die Ergebnisse aber durchaus in Ordnung.

TCL Plex im Benchmark Honor 9X Moto G8 Plus TCL Plex 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 890 1.080 934 3D Mark Sling Shot Volcano 932 1.044 1.042 3D Mark Sling Shot ES 3.0 1.150 1.745 1.611 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 16.463 23.075 22.637 Geekbench 5 (Single / Multi) 322 / 1348 315 / 1398 489 / 933 PassMark Memory 11.875 12.724 25.584 PassMark Disk 58.355 57.779 75.735

Was den alltäglichen Gebrauch betrifft, so fühlte ich mich bei der Verwendung des TCL Plex etwas gebremst. Ein Teil des Problems ist, dass das Display so angenehm zu betrachten ist, dass jedes Stottern in der Software den Spaß mit dem Smartphone dämpft. Andere Smartphones in dieser Preisklasse kommen mit diesen Leistungsproblemen davon, weil die Displayqualität oft nicht so lebhaft ist wie bei diesem Gerät.