Smartphones: Die eigentlichen Fortschritte stehen längst nicht mehr im Schaufenster

Die Innovationen der Jahre 2018, 2019 und wohl auch 2020 sind entweder optisch deutlich merkbar, Stichwort "Foldables" oder fast komplett unsichtbar- Über Foldables ist schon viel gesprochen und noch mehr geschrieben worden. Widmen wir uns also mal den versteckten Helden, die beim Smartphone die Spreu vom Weizen trennen und die teilweise die Unterschiede – auch im Preis – ausmachen.

108 Megapixel: Das Xiaomi MI Note 10 ist auf Rekordjagd - aber nicht nach dem der besten Kamera. / © AndroidPIT

Erstmal aber zu dem, was die Hersteller versprechen. Laut Werbung bietet jedes neue Handy die beste Kamera. Im Fotostudio eines jeden Smartphones steckt feine Technik, die zweifelsohne für Unterschiede verantwortlich gemacht werden kann. 2019 waren es die schier unfassbaren 108 Megapixel in nur einer Kamera, die uns fassungslos machen sollten. Billiger Trick – nicht bei der Technik - aber gerade bei der Kamera wissen wir doch längst, dass Megapixel nicht alles sind. Aber vermutlich das, was am kostengünstigsten und platzsparsamsten per Kennzahl nach oben gedreht wird, sodass wir es kaufen sollen. Kurzer Exkurs: Ohne Blende, Objektiv, Sensorgröße und Software ist auch der beste Kamerasensor nichts. Vergessen wir also mal die Kamera. Die ist bei Flaggschiff-Smartphones ohnehin gut und bei günstigeren Handys selten wirklich schlecht.

Die versteckten Innovationen unserer Zeit finden beispielsweise in zwei Disziplinen statt: Speicher und Akku.

Innovation beim Speicher: Nein, es geht nicht nur um Terabytes

Der Speicher macht ein Smartphone teuer. Diesen Grundsatz verfolgt vor allem Apple seit Jahren: Keine Speichererweiterung, dafür ordentlich Aufpreis, wenn es mal mehr als 32, später 64 GByte sein sollten. Samsung verbaute 2019 zum ersten Mal 1 Terabyte Speicher fest in einem Smartphone. Jetzt sind wir wieder bei den großen Zahlen. Die sind aber nur ein Teil der Wahrheit.

Der Speicherchip im Smartphone steht und fällt nämlich mit der Lese- und Schreibgeschwindigkeit des Chips. Und das sorgt für große Unterschiede. Standardisiert wird der Speicher gemäß UFS (Universal Flash Storage).

Speicherchips haben nicht nur immer größere Kapazität - sie werden auch schneller. / © Samsung

Seit 2018 schon gibt es den neuen Standard UFS 3.0: Zwei Übertragungsstränge schicken sich je mit bis zu 1.450 MB/s Daten hin und her. Im Vorgängerstandard 2.1 waren es nur 600 MB/s – insgesamt also 2.900 vs. 1.200 MB/s. Ein heftiger Unterschied. Und nur die wenigsten Smartphone-Käufer messen dem Wert bei. Entsprechend sind die Hersteller nicht gezwungen, den neuen, teuren Standard direkt einzubauen. Die explizite Nachfrage fehlt.

Mittlerweise gibt es kaum Flaggschiffe ohne UFS 3.0 Standard. Die Evolution des Speicher gleicht in seiner aktuellen Ausbaustufe aber dem, was woanders eine Innovation ist. Also: Beim Smartphone-Kauf immer auch einen Blick hinter die (Speicher-)Kulisse werfen. Das gilt übrigens auch für Speicherkarten.

Akku: Eine völlig neue Disziplin

Die Achillesferse des Smartphones. Niemand möchte ein Handy haben, dem schnell der Saft ausgeht. Die Einheit für das Fassungsvermögen eines Akkus wird in Milliamperestunden (mAh) ausgegeben. Je mehr davon, desto besser? Zum Teil. Samsungs Note-7-Desaster war auch auf den (wohl) zu großen Akku von 4.000 mAh im zu kleinen Gehäuse zurückzuführen. In den vergangenen zwei Jahren haben die Hersteller aber neue Disziplinen erkannt, die den Akku besser machen. Es geht nicht mehr um die interne Akkuleistung, sondern um das, was von außen dazukommt. TurboCharge, QuickCharge, DashCharge, WarpCharge. Schnelladetechniken haben viele Namen. Mittlerweile wird die Technik dahinter aber auch aufgedeckt, die Ladegeschwindigkeit wird in Watt angegeben. Zum perfekten Akku gehört mittlerweile nicht mehr nur Kapazität und Effizienz, sondern auch Aufladetechniken.

Neue Ladetechniken sind ein Sprungbrett. / © AndroidPIT

Der Vergleich: Samsung lädt sein S10(+) mit bis zu 14W, möglicherweise regiert hier noch die Vorsicht, denn andere Flaggschiff-Hersteller sind schon deutlich schneller unterwegs: OnePlus erzielt bei seinem 7T Pro mit "WarpCharge 30T" eine Ladeleistung von 6 Ampere bei 5 Volt mit 30 Watt. Also schlapp das doppelte von Samsung. Xiaomi ist beim Mi 9T mit 27 Watt ähnlich stark. OPPO will künftig sogar mit bis zu 65 Watt laden und Xiaomi präsentierte unter der Hand eine Ladetechnik mit 100 Watt. Übertragen in den Alltag: Labortests zeigen damit, dass ein Handyakku (4.000 mAh) in rund 17 Minuten voll aufgeladen ist.

Die nächste Innovation beim Akku ist also nicht vordergründig in der Größe der Batterie, sondern in den Nebendisziplinen zu suchen. Ein Flaggschiff 2020 besitzt also neben einer stattlichen Akkugröße von um die 4.000 mAh die Möglichkeit kabellos zu laden und am Stecker besonders schnell mit mehr als 50W aufzuladen.

Innovationen?

Zugegeben, die beiden beschriebenen "Innovationen" kann man auch als logische Folge einer Evolution der Bauteile abkanzeln. Ich denke dennoch, dass gerade die kleinen Schritte die sind, die wir auf den ersten Blick gar nicht, im Alltag dann aber umso deutlicher bemerken.