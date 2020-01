Diese fünf neuen Apps solltest Du diese Woche unbedingt ausprobieren

Ihr könnt Euch dieses Spiel aus dem Google Play Store unter diesem Link auf Euer Smartphone laden.

Ringmeister

Habt Ihr schon einmal dieses Zucken gespürt, wenn ein lauter Klingelton die Stille eines Meetings durchschnitt? Klingelnde Telefone können echte Stimmungskiller sein – aber andererseits dürfen wir auch wichtige Anrufe nicht verpassen. Aber was ist die Lösung? Ring Master von AppTuners ermöglicht es, die Lautstärke von Klingeltönen schrittweise und automatisch zu erhöhen, so dass Ihr nicht mehr überrascht werdet. Es gibt eine Menge anpassbarer Einstellungen in der App. Da wäre etwa die Option, zuerst zu vibrieren und später zu klingeln. Das ist perfekt für jene Momente, in denen Ihr das Vibrieren Eures Handys in der Jackentasche nicht spüren könnt. Es funktioniert auch mit beliebten Messaging-Anwendungen wie WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Line und WeChat.

Draeneg

Im Jahr 2020 werden Online-Sicherheit und Datenschutz für mobile Nutzer immer wichtiger. Wir haben in den letzten zwölf Monaten eine Reihe von Leaks, Hacks und Lücken erlebt, und starten daher mit guten Vorsätzen in puncto Sicherheit ins neue Jahrzehnt. Draeneg ist eine App, mit der Ihr sehen könnt, was im Netzwerk vor sich geht. Dazu wird der Datenverkehr analysiert. So könnt Ihr sicherstellen, dass Eure installierten Apps wirklich auch nur die von Euch freigegeben Privatsphären-Einstellungen nutzen. Damit ist Draeneg ein sehr nützliches Werkzeug für die datenschutzbewussten Smartphone-Nutzer des neuen Jahrzehnts.

Cometin

Cometin ist eine Trickkiste für Euer Android-Smartphone. Anstatt nur eine einzige Funktionalität anzubieten, soll diese App alle Lücken füllen, die Euer Smartphone-Hersteller ausgelassen hat! Konkret sind das Funktionen wie ein Ambientdisplay, eine Koffein-Funktion, um das Display immer eingeschaltet zu lassen, und zusätzliche dunklere Helligkeitseinstellungen. Ihr könnt wählen, welche Funktionen Ihr herunterladen möchtet und welche Ihr nicht benötigt – entweder, weil Euer Telefon bereits über diese Funktionen verfügt oder weil Ihr sie einfach nicht benötigst. Und das beste: Ihr müsst Euer Gerät nicht rooten, um Cometin zu verwenden. Nur Xiaomi-Nutzern würden wir zu Vorsicht raten: Mit MIUI gibt es offensichtlich noch Probleme.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac

Wir beenden unsere erste App-Empfehlung in 2020 mit einem weiteren Handyspiel: Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac ist ein offiziell lizenziertes Helden-Sammel-Strategie-RPG, das auf Masami Kurumadas berühmter Anime-Serie Saint Seiya aus der Mitte der 80er Jahre basiert. Alle eure Lieblingshelden und -schurken sind hier drin, und es gibt Teamsynergien und epische Schlachten, um das rundenbasierte Gameplay spannend zu halten. Ihr werdet hart arbeiten müssen, um euer Traumteam von Helden aufzubauen – und wenn es soweit ist, könnt Ihr Euch in Echtzeit-PvP-Kämpfen mit anderen Spielern messen. Das Game verwendet das klassische Free-to-Play mit In-App-Einkäufen, das heutzutage so beliebt ist. Ihr wisst also, was Euch erwartet. Mit ein wenig Geduld bekommt Ihr aber auch ohne den Einsatz von Geld ein tolles Spielerlebnis.