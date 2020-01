Gewinner und Verlierer der Woche: Samsung überrascht, Google enttäuscht

Ohne regelmäßige Software-Updates und Sicherheits-Patches können unsere im Alltag am häufigsten genutzten Werkzeuge nicht verbessert und mit neuen Funktionen ausgestattet werden. Schlimmer noch: Sicherheitslücken bleiben offen, und private Daten könnten abgegriffen werden. Während Samsung in dieser Woche mit Software-Updates glänzt, verliert Google sein einstiges Vorzeige-Feature aus den Augen.

Loser der Woche: Google und die treuen Pixel-Fans

Es war einmal ein Suchmaschinen-Gigant, der vor einer Dekade erkannte, dass es zu Apples iOS eine Alternative geben muss. Android war geboren und wuchs innerhalb des vergangenen Jahrzehnts zu wohl dem wichtigsten mobilen Betriebssystem heran. Hunderte Hersteller setzen das im Kern quelloffene Betriebssystem ein. Google selbst bietet Huckepack-mäßig noch Dienste und Services an, damit die Milliarden an Endgeräten mit Apps, Updates für Android und weiteren digitalen Leistungen versorgt werden.

Nun begann Google in den vergangenen Jahren auch selbst damit, Smartphones zu entwickeln und zu verkaufen. Das große Kaufsargument waren stets garantierte und schnelle Updates und Sicherheits-Patches für die Pixel-Telefone. Wer ein Google-Smartphone kaufte, stand stets in der Expresschlange, wenn es um die neuste Android-Version oder die monatlichen Sicherheits-Updates ging. Bislang.

Das Pixel 4 XL wartet immer noch auf das Dezember-Update. / © AndroidPIT

Leider ist aktuell diese Expresschlange ins Stocken geraten. Die treuen Käufer der vierten Pixel-Generation warten nämlich immer noch auf das Sicherheitsupdate für Dezember. Zwar lieferte Google kurzzeitig das Update aus, doch offenbar mit Problemen. Zahlreiche Nutzer berichteten von App-Icons, die ohne erkenntlichen Grund einfach verschwanden. Seither klickten sicherlich hunderttausende Pixel-Nutzer auf den Software-Update-Button in den Einstellungen – doch ohne Erfolg.

Google kündigte in dieser Woche zwar per Twitter an, das Dezember-Update gemeinsam mit dem Januar-2020-Update auszuliefern. Doch das genaue Datum blieb offen. Hoffentlich spielt Google dann auch endlich das schon lange versprochene und wirklich sicherheitsrelevante Update für Face Unlock beim Pixel 4 und 4 XL aus.

Gewinner der Woche: Samsung überrascht mit Updates seine Fans

Samsung galt bis dato zwar als zuverlässiger Lieferant von Software- und Sicherheits-Patches. Doch die schnellsten waren die Koreaner nicht. Mit Sicherheit liegt es auch daran, dass Samsung einfach sehr viele Smartphones, Länder und auch Netzbetreiber versorgt – und gerade die Netzbetreiber sind es, die häufig durch interne Vorabtests die Updates ausbremsen.

Samsung gibt aktuell richtig Gas in Sachen Software-Updates. / © AndroidPIT

Schon im Dezember erfreute Samsung die Besitzer von Galaxy-Smartphones aus der S10-Serie mit dem Update auf Android 10 inklusive One UI 2.0. Kurze Zeit später folgen die entsprechenden Updates für das Galaxy A50, und sogar die Besitzer eines Note 10 und Note 10+ durften über Android 10 inklusive One UI 2.0 jubeln. In dieser Woche nun folgte der vierte Streich: Samsung liefert für das immerhin schon über ein Jahr alte Note 9 das große Update samt Sicherheits-Patch für Januar 2020 aus. Bravo Samsung! Bitte weiter so!

Wer oder was hat euch in den vergangenen Tagen besonders überzeugt? Habt ihr klare Gewinner oder Verlierer?