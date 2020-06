T-Mobile Niederlande listet alle vier iPhone-12-Modelle im Online-Shop

Bereits seit einigen Tagen findet man auf der Website von T-Mobile Niederlande Handyhüllen, die auf die Gehäusemaße der neuen iPhone-12-Serie passen sollen. Es ist seltsam, dass der Online-Shop den vermeintlichen Leak noch nicht offline genommen hat. Andererseits spricht das aber auch dafür, dass die Namen lediglich als "Platzhalter" dienen könnten.

Im Dropdown-Menü des Online-Shops kann man Zubehör für das neue iPhone 12 auswählen. / © t-mobile.nl / Screenshot AndroidPIT

Produktfotos der Cases sollen laut Website "bald kommen", wir können also keinen Blick auf etwaige Kamera-Aussparungen oder Maße werfen. Die Schutzhüllen des Herstellers BeHello kosten zwischen 14,99 und 24,99 Euro und sind laut Shop-Seite für das iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max verfügbar. Wir wollten den Kundendienst anrufen, um ein paar Fragen zu stellen. Dieser war jedoch heute Morgen nicht aus Deutschland erreichbar.

Wie viel Wahrheit steckt dahinter?

In der Branche ist es Gang und Gäbe, dass Shops und Zubehör-Hersteller zumindest Eckdaten des Designs vor der offiziellen Präsentation der Produkte erhalten, um entsprechende Angebote vorzubereiten und etwa Schutzhüllen anzufertigen, die pünktlich zum Launch verfügbar sind. Auch beim iPhone 11 gab es einige Schutzhüllen-Leaks vorab der offiziellen Vorstellung, die uns unter anderem die große Aussparung für die Triple-Kamera bestätigt hatten.

Zum neuen iPhone 12 kursieren mittlerweile immer mehr Angaben. So fanden erste Beta-Tester von iOS 14 beispielsweise eine neue Einstellungsmöglichkeit im Display-Bereich, die die Bildwiederholrate auf 60 Hz begrenzen kann. Daher ist davon auszugehen, dass Apple das iPhone 12 Pro mit einem 120-Hz-Display ausstatten wird. Alle Infos und aktuelle Gerüchte zur neuen iPhone-12-Reihe findet Ihr hier:

Kommt das iPhone 12 ohne Ladegerät?

Die vier neuen iPhones könnten Berichten zufolge aber nicht nur mit erfreulichen Features und Funktionen daherkommen. Laut Analyst Ming Chi Kuo will Apple der Umwelt zuliebe auf ein Ladegerät in der Verpackung des neuen Modells verzichten. Auch die kabelgebundenen EarPods sollen fehlen, lediglich ein Aufladekabel soll Apple verschicken. Das wäre skurril, denn gerade Aufladekabel hat man im Gegensatz zum Ladegerät oftmals bereits zuhause. Apple soll laut Kuo ein 20-Watt-Netzteil für die neue iPhone-Reihe anbieten. Dieses müsse aber separat erworben werden. Wer sich mit dem Original-Zubehör von Apple und der Preisgestaltung auskennt, weiß: Das dürfte den Preis für das iPhone 12 noch mal gewaltig in die Höhe treiben.