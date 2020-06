Bringt Samsung nächstes Jahr ein günstiges Galaxy Fold Lite auf den Markt?

Mehr Videos zu aktuellen Technik-Themen findest Du auf unserer Video-Seite.

Auf Grundlage einer Umrechnung aus der Landeswährung in Südkorea, kursieren Preise ab 900 Dollar für das Lite-Modell. Der Bericht geht davon aus, dass eine Lite-Version des Galaxy Fold eine Million Won kosten wird. Das entspricht in den Vereinigten Staaten etwa 900 US-Dollar – und dürfte hierzulande aufgrund diverser Steuern und Abgaben die 1.000 Euro durchbrechen. Die große Frage ist: Was wird Samsung im Fold einsparen müssen, um den Preis auf weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises bei der Markteinführung zu senken?

Das Fold Lite könnte innen mehr im mittleren Preissegment angesiedelt sein als das Flaggschiff, wobei das faltbare Display und der komplexe Scharniermechanismus erhalten bleiben. Das bedeutet wahrscheinlich, dass ein Prozessor aus diesem Jahr eingesetzt wird, und vielleicht eine Kamera kommt, die eher im mittleren Preissegment angesiedelt ist. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass Samsung der Faltdisplay-Technologie ein Downgrade verpasst hat. Display- und Scharniermechanismus dürften wie beim ursprünglichen Fold konzipiert sein.

Das Samsung Galaxy Fold war teuer und zerbrechlich, aber sicherlich neu und interessant. / © AndroidPIT

Samsung setzt auf Lite-Varianten

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung eine Lite-Version eines seiner Vorzeige-Smartphones auf den Markt bringt. Das Samsung Galaxy S10 Lite ist bereits offiziell und mit dem High-End-Snapdragon 855 ausgestattet. Es weist aber in anderen Bereichen Kosteneinsparungen auf. Das Galaxy Note 10 Lite ist ebenfalls offiziell. Er wird immer noch mit dem S-Pen geliefert und hat ein planes Display statt eines mit gebogenen Kanten.

Ein Galaxy Fold Lite wäre also keine große Überraschung und würde lediglich zeigen, dass die Lite-Varianten Teil von Samsungs zukünftigen Veröffentlichungsplänen sind. Die Lite-Variante und ein viel niedrigerer Preis würden das Fold Lite auch zu einer attraktiveren Option für riesige Märkte wie Indien machen, wo die Verbraucher preisbewusster sind als in Europa.

