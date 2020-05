So, AndroidPIT – es ist wirklich Zeit, sich zu verändern

Schon öfters haben wir es angekündigt, nun aber nimmt es konkrete Formen an: AndroidPIT wird sich in den nächsten Monaten von Grund auf verändern. Dass wir nicht mehr nur über Android berichten, ist an sich ein alter Hut. Aber wir haben noch weitere Änderungen vor. Außerdem ändern sich Layout, Content Management System (CMS) und auch der Name.

Bereits vor mehr als zwei Jahren haben wir bereits unsere Themengebiete abseits der Android- und ab und an auch Apple-Smartphones erweitert und auch über künstliche Intelligenzen, Elektro-Mobilität oder virtuelle Realitäten geschrieben. Unseren Namenswechsel haben wir Euch ebenfalls schon vor langer Zeit angekündigt – passiert ist aber bisher auf dieser Seite noch nichts.

Eine Insolvenz und technische Herausforderungen bremsen uns aus

Warum, fragt man sich vielleicht, hat sich an unserem Auftritt also noch nichts getan. Warum gibt es keine neue Menüstruktur, kein neues Design, keinen neuen Namen oder keine neue Funktionalität?

Anfang des vergangenen Jahres waren wir bereits auf einem guten Weg. Es gab ein neues Logo, und wir hatten mehrere Projekte gestartet, die uns insgesamt wieder ein klares Gesicht verpassen sollten.

Dann aber kam die Insolvenz der Fonpit AG – jener Gesellschaft, die hinter AndroidPIT stand. Es war wie eine Vollbremsung für jede Innovation und auch für jegliche Evolution der Seiten. Wichtig war uns erstmal nur: überleben. Neu aufstellen. Weitermachen.

Es ist aber nicht nur dieser Zäsur geschuldet, dass wir Euch noch kein frischeres Design bieten können. Leider birgt der notwendige Umbau eine Reihe von Gefahren, die durchaus existenziell für eine Webseite wie die unsere sein können – und damit für die ganze Firma. Mit einer neuen Seitenstruktur wird auch Google uns neu bewerten. Selbst wenn man denkt, man habe alles richtig gemacht, können Änderungen drastische Nebenwirkungen, wie einen starken Trafficverlust mit sich bringen.

Noch komplizierter ist hier unsere geplante Namensänderung. Schließlich ändern sich dann unsere URLs – in unserem Fall mehrere Hunderttausend. Wer so etwas schon einmal mitgemacht hat, weiß, dass das nicht nur sehr viel Arbeit ist, sondern der Teufel an dieser Stelle im Detail steckt. Im schlimmsten Falle ruiniert man hier alles, was man vorher jahrelang aufgebaut hat – Reparaturerfolg: ungewiss.

Nun kam Corona: Wir wollen uns aber nicht mehr ausbremsen lassen

Irgendwas ist immer, sagt man so schön. Kaum kommt man aus der Insolvenz und hat sich wieder eine gute Perspektive aufgebaut, da kommt die nächste Katastrophe um’s Eck. Diesmal in Gestalt eines Virus, das uns und der ganzen Welt eine Vollbremsung beschert.

Auch wenn bisher Gott sei Dank keiner selber krank geworden ist, hat CoViD-19 uns hart getroffen. Die Konsumgüterbranche ist – wenigstens aus der Sicht der Produktion – wahrscheinlich wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig in China beheimatet. Wir haben die potentiellen Folgen also schon früh mitbekommen. Während wir hier in Deutschland noch über die aus der damaligen Sicht vielen Infizierten und den strikten Lockdown in der Gegend um Wuhan sprachen, bekamen wir von Herstellern Signale, man komme wegen Produktionsschwierigkeiten in Lieferengpässe.

Es fängt immer mit dem Fall eines Steinchens an, das das nächste umwirft. Durch die vielen Maßnahmen, die weltweit wegen der Ausbreitung des Virus folgten, brachen Konsum und sämtliche Marketingaktivitäten drastisch ein.

Das tut weh. Sehr weh sogar. Aber es hilft nichts, sich zu beklagen. Immerhin geht es allen so – und im Vergleich zu anderen Ländern und vor allem den vielen Opfern des Virus geht es uns verdammt gut.

Wir wollen und wir können uns nicht weiter ausbremsen lassen und haben uns entschieden Mitten in der Krise das umzusetzen, was wir schon so lange vorhatten.

1. Änderung: Das CMS, der Webseitenaufbau und das Forum

Den Anfang unserer Änderungen machen unsere Webseiten. Es soll nicht nur eine Verjüngungskur sein und einen etwas frischeren Look mit sich bringen. Vielmehr ändert sich alles von Grund auf.

Als wir vor elf Jahren mit AndroidPIT starteten, war nicht nur das Betriebssystem Android neu und quasi unbekannt. Auch WordPress war noch nicht unbedingt die präferierte Art, um Inhalte ins Netz zu stellen. Es gab damals nichts, was unseren Anforderungen entsprach. So kam es, dass wir unser eigenes CMS und Forum entwickelten.

Das CMS ist noch immer ein kleines Kunstwerk – aber wie so oft, braucht es für den Erhalt von Kunstwerken sehr viel Aufwand. Diesen können wir mit unserer jetzigen Mannschaft nicht mehr leisten.

Sven, der Künstler hinter unserem CMS mit Künstlerdress. Und Johanna. / © Fonpit AG

Jetzt also WordPress: Seit vielen Wochen arbeiten wir schon an einer neuen Version. Unsere alten Artikel sind importiert, die Kommentare darunter ebenso. Gerade ist das Forum an der Reihe.

Wahrscheinlich könnten wir in drei oder vier Wochen den Schalter umlegen. Allerdings werden wir uns noch etwas mehr Zeit geben, weil wir:

noch Spezialisten befragen wollen, ob wir wirklich an alles gedacht haben und ob uns am Ende nicht irgendwo ein blaues Wunder blüht, wenn Google uns plötzlich nicht mehr mag.

die treuen Leser hier auch noch einladen wollen, einen Blick auf unsere neuen Seiten und vor allem Funktionalitäten zu werfen. Wir bemühen uns, alles so gut es geht genauso wirken zu lassen, wie bisher. Das ist aber natürlich nur begrenzt möglich. Deswegen wollen wir User ab einem bestimmten Level dazu einladen, die neuen Seiten zu testen und uns ihr Feedback zu geben.

gerade tausende Artikel durchgehen und der neuen Logik unserer Seitenstruktur anpassen. Auf diese Weise wollen wir unsere Artikel logischer zusammenfassen und komprimierter anbieten.

Kurz gesagt wissen wir noch nicht genau, wann das genaue Startdatum sein wird. Aber die Tage sind dann in jedem Falle lang und die Nächte kurz.

2. Änderung: Unser Name

Dann ist da noch das Ding mit unserem Namen. Das ist – neudeutsch gesagt – wirklich tricky.

Nein, ich meine es nicht im Bezug darauf, dass nun einige Leute hier nicht mehr „Aber wir sind hier nicht bei ApplePIT, SamsungPIT oder wasauchimmerPIT“ schreien können, nur weil ihnen die Meinung einer anderen Person nicht passt, schreien können.

Wir sind uns auch sicher, dass uns die Leute noch zuordnen können, wenn wir nicht mehr AndroidPIT, aber dafür vielleicht NextPIT heißen. Und bestimmt lesen uns auch dann die Allermeisten von Euch weiter. Das hoffen wir zumindest.

Vielmehr haben wir einen ziemlichen Respekt davor, dass die Suchmaschinen erstmal sehr skeptisch reagieren, wenn sie unsere Inhalte unter ganz neuen Internetadressen finden. Es gibt zwar eine Menge Tools, die einen solchen Umzug unterstützen. Trivial ist das aber nicht.

Machen wir bei bei einem der Umzüge etwas falsch, dann kann das existenzielle Auswirkungen haben. Davon haben wir seit Corona ehrlich gesagt schon genügend.

Von daher wollen wir uns hier noch etwas mehr Zeit geben und jemanden suchen, der sich damit auskennt. Es ist ein wenig so, wie beim Fallschirmsprung: Man kann sich das Fallschirmspringen natürlich selbst beibringen und alles anlesen. Blöd ist dann nur, wenn man feststellt, dass das Packen des Schirms doch anders hätte gemacht werden müssen, als gedacht – und zwar dann, als man gerade mit über 200 Kilometer pro Stunde in 2000 Metern Höhe in Richtung Erde saust.

Seid Euch aber versichert, dass der Name AndroidPIT noch in diesem Jahr Geschichte sein wird.

Kein AndroidPIT mehr? Aber über was schreibt ihr dann?

ApplePit. SamsungPIT. HuaweiPIT. CarPIT. Das alles und noch viel mehr, können wir schreiben, wenn wir… Ach, lassen wir das.

Potentiell neue Namen hatten wir schon viele verpasst bekommen. Der reflexartige Impuls einiger, uns immer dann umzubenennen, wenn etwas nicht nach ihrem Gusto war, legt offen, was heute unser Problem ist: Wir sind thematisch durch unseren Namen stigmatisiert.

Vor elf Jahren, damals als unsere Seite entstand, da war Android so neu und spannend, dass man täglich jede Menge zu berichten hatte. Und es interessierte auch jeden Tag viele Menschen, wenn eine neue App oder gar ein Smartphone auf den Markt kam.

Heute ist das kaum mehr berichtenswert, wenn ein Smartphone-Hersteller das zehnte Modell in diesem Jahr auf den Markt wirft. Klar, es gibt Ausnahmen und viele wollen auf dem neuesten Stand sein. Aber wir können uns mit solchen „Neuigkeiten“ nicht mehr abheben. Smartphones sind alltäglich und damit langweilig geworden.

Damals (2009) war die Android-Welt noch in Ordnung. Es gab für alles eine App und Leute fanden es interessant. / © ANDROIDPIT

Das gilt auch für Android. Was waren das noch für Zeiten, als die neuen Android-Smartphones sofort gerootet werden sollten und sich hier bei uns eine aktive Community nur zu diesem Thema tummelte. Tja, lange her! Natürlich gibt es heute noch Tech-Begeisterte, Nerds und Smartphone-Bastler (das meine ich im allerpositivsten Sinne), die gerne die volle Kontrolle über ihr Telefon haben wollen. Die goldenen Root-Zeiten aber, die sind vorbei.

Was heißt das aber nun? Natürlich werden wir auch weiterhin Smartphones und Technik testen. Unser Streben geht aber dahin, Euch zu zeigen, was man mit Smartphones machen kann. Nicht falsch verstehen: Wir gehen fest davon aus, dass Ihr wisst, wie man dank Smartphone schneller von A nach B kommt oder Bilder schießt.

Wir denken aber, dass es spannend sein könnte, wenn wir Euch Schritt für Schritt Anleitungen schreiben, wie man beispielsweise mit Smartphone-Apps besser Gitarre spielen lernt. Oder wie man mit iOS-Apps zehn Stunden pro Woche durch verschiedene Tricks, Apps und Optionen einsparen kann.

Jeder hier bei uns hat Hobbys und Begabungen, bei denen Technik eine zentrale Rolle spielt. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Technik als solche erstmal nichts bringt. Es geht darum, wie man sie genau einsetzt, um gewünschte Erfolge zu erlangen.

Wir hier bei NextPIT wollen Euch mit smarten Gadgets smarter machen… völlig unabhängig, ob nun Android, Windows, Apple oder ein ganz anderes Betriebssystem darauf läuft.

Long story short

Noch in diesem Sommer gibt es ein ganz neues Design und einen neuen Seitenaufbau.

In diesem Jahr wird der Name AndroidPIT verschwinden und wir benennen uns in NextPIT um.

Wir haben (schon seit über zwei Jahren) dann einen größeren Blickwinkel auf den Smartphone-Markt und seine Marken.

Wir wollen Euch Dinge mit diesen Gadgets beibringen, die Ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht konntet.

Gibt es eine App? Keine Ahnung! Wir werden sehen, was möglich ist.

Ich kann mir die persönlichen Worte zum Ende dieses Artikels nicht verkneifen: Seit über elf Jahren habe ich nun mit AndroidPIT mal mehr und mal weniger zu tun gehabt. In jedem Falle hat mich diese Marke und das, was sie ausgemacht hat, sehr geprägt. Es gab viel Freud, aber auch viel Leid in dieser Zeit – und es ist klar, dass dieses Kapitel in diesem Jahr zu Ende geht.

Dafür schlagen wir ein neues Kapitel auf. NextPIT. Natürlich überkommt einen etwas Wehmut, wenn man denkt, wie alles begonnen hat und wieviel Zeit und Liebe in einem solchen Projekt steckt. Aber dennoch ist man voller Vorfreude, aber vor allem Hoffnung.

Lang her: Ich habe mal eine Wette verloren. Android ging mir nicht mehr aus dem Kopf. / © AndroidPIT

Man hofft, dass der neue Geist und die vielen Ideen, die man sich überlegt und erarbeitet hat, bei Euch auf fruchtbaren Boden fallen und Euch ebenso begeistern, wie uns. Man wünscht sich, dass diese Community so viel Positives zu bieten hat und auf diese Weise weitere Menschen anzieht, die ebenfalls etwas dazu beizutragen haben.

Es gibt nur wenig, was befriedigender ist, als eine sinnvolle Arbeit. Für mich wäre es das – wenn die (meisten) Reaktionen hier so ausfallen würden, dass man seine Ziele erreicht hat.

Genau diesem Moment fiebern wir alle hier entgegen.