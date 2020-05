Neu bei Disney+ im Juni: Kino-Blockbuster und Serien

Ein cholerischer Erpel wird 86! Im Juni feiert Donald Fauntleroy Duck sein 86. Jubiläum. Streaming-Anbieter Disney+ nimmt das zum Anlass, neue Inhalte rund um Donald Duck in sein Angebot aufzunehmen. Außerdem findet ein großartiger Kino-Blockbuster den Weg auf die Streaming-Plattform. Hier seht Ihr alle Neuheiten bei Disney+ im Juni.

Donald Duck wird am 9. Juni 86 Jahre alt und ist um keine Feder gealtert. Ganz im Gegenteil. Der wohl berühmteste Erpel der Welt dreht munter am Rad. Disney+ fügt an seinem Geburtstag zahlreiche klassische Kurzfilme hinzu, die zwischen 1938 und 1947 produziert wurden:

Donald spielt Golf (1938)

Der Eishockey-Champion (1939)

Picknick am Strand (1939)

Donalds Hunde-Waschmaschine (1940)

Ein Tänzchen mit Daisy (1940)

Donald, der Chefkoch (1941)

Donalds Reifenprobleme (1943)

Donald, der Nussdieb (1947)

Ab 12. Juni: Malificent: Mächte der Finsternis

Mit "Malificent" hat Disney+ die Saga um Dornröschen aus dem Jahr 1959 neu aufgelegt. Der erfolgreiche erste Teil der Realverfilmung erschein im Jahr 2014 und lockte auch dank der Hauptrolle Malificents, verkörpert von Angelina Jolie, zahlreiche Disney-Fans in die Kinos. Im vergangenen Jahr erschien der zweite Teil im Lichtspielhaus und findet nun den Weg auf die Streaming-Plattform und in Eure Wohnzimmer. Malificent: Mächte der Finsternis erscheint am 12. Juni auf Disney+.

Making-of: Die Eiskönigin 2

Wer nicht genug von Prinzessin Elsa, Kristoff und Olaf bekommen kann, findet ab dem 26. Juni das Making-of des erfolgreichsten Animationsfilms aller Zeiten auf Disney+. Disney hat ein sechsteiliges Special zu "Die Eiskönigin 2" produziert und gibt tiefe Einblicke in die Arbeit hinter dem erfolgreichen Kinofilm.

Übersicht: Das ist neu bei Disney+ im Juni

5. Juni

Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens

12. Juni

Ein Schaf ist von der Wolle

Cars Toons: Schluckauf

Cars Toon: Detektei Hook

Maleficent: Mächte der Finsternis

Mighty Med – Wir heilen Helden (Staffel 1 & 2)

Party Zentrale (Kurzfilm mit Mike und Sully)

Die Geheimnisse der Königskobra (National Geograhic)

Toy Story Toons: Kleine Portion

Der Glöckner von Notre Dame 2 − Das Geheimnis von La Fidèle

Dschafars Rückkehr

19. Juni

Das Haus der 101 Dalmatiner (Staffel 1)

Alaska's Grizzly Gauntlet (Staffel 1)

Big Sur: Wild California (Staffel 1)

Birth Of Europe (Staffel 1)

Egypt's Treasure Guardians

Primal Survivor (Staffel 1)

Secrets Of The Zoo (Staffel 1)

Toy Story of Terror!

Toy Story - Mögen die Spiele beginnen

United States Of Animals (Staffel 1)

Unlikely Animal Friends (Staffel 1-3)

26. Juni

A.N.T.: Achtung Natur-Talente (Staffel 1-3)

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen

Disney+ - Serienfortsetzungen und Neustarts

5. Juni

Staffel-Finale: Küchenhelden - Episode 11: „Das große Finale”

Küchenhelden - Episode 11: „Das große Finale” Staffel-Finale: The World according to Jeff Goldblum - Episode 12: „Schmuck”

The World according to Jeff Goldblum - Episode 12: „Schmuck” Staffel-Finale: Zugabe! - Episode 12: „Ragtime • 2008 • Santa Monica, CA”

Zugabe! - Episode 12: „Ragtime • 2008 • Santa Monica, CA” Disneys Familiensonntag - Episode 31: „Dalmatiner Kostüm”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 6: „Produktion”

Ein Tag bei Disney - Episode 27: „George Montano: Stuckateur”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 4: „Rettungshunde & Hundebürgermeister”

Marvel's Hero Project - Episode 12: „High-Kick Izzy”

Disney Insider - Episode 6: „Artemis Adventure, Taste Of Disney, Runaway Railway” (OV-Titel)

12. Juni

Disneys Familiensonntag - Episode 32: „Winnie Puuh Wurfspiel ”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 7: „Musik”

Ein Tag bei Disney - Episode 28: „Scot Drake: kreativer Leiter Imagineering”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 5: „The Surfing Corgi & Bee Dogs” (OV-Titel)

Marvel's Hero Project - Episode 13: „ Der aufsteigende Seamus”

19. Juni

Staffel-Finale: Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 8: „Verbindungen”

Disney Galerie: The Mandalorian – Episode 8: „Verbindungen” Disneys Familiensonntag - Episode 33: „Monster AG Wasserflaschen ”

Ein Tag bei Disney - Episode 29: „Candice Valdez: Radio-Moderatorin”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 6: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs” (OV-Titel)

Marvel's Hero Project - Episode 14: „Die dynamische Daniella”

26. Juni

Neustart „Wo noch niemand war: Das Making-of von 'Die Eiskönigin 2'“ (Alle Episoden)

„Wo noch niemand war: Das Making-of von 'Die Eiskönigin 2'“ (Alle Episoden) Disneys Familiensonntag - Episode 34: „Sieben Zwerge Kegel”

Ein Tag bei Disney - Episode 30: „Marc Smith: Story-Zeichner”

Ein Hundeleben mit Bill Farmer – Episode 7: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs” (OV-Titel)

Marvel's Hero Project - Episode 15: „ Der reisende Robbie”

