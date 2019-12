So schützt Ihr Euer Smartphone vor Kälte, Eis und Schnee

Winter is coming. Nicht nur bei den Game-of-Thrones-Fans sorgt dieser Satz für ein Schaudern, denn viele Menschen mögen die kalte Jahreszeit nicht – und technische Geräte genauso wenig. Aber schon das Beispiel, dass der Entdecker Ben Saunders mit seinem Galaxy A5 auf dem Weg zum Südpol abgibt, zeigt, dass mit der richtigen Benutzung kein Smartphone durch den Winter Schaden nehmen muss.

Immer nah am Körper

Wichtig bei kaltem Wetter mit knackigen Minusgraden ist, das Smartphone möglichst nicht auskühlen zu lassen. Deshalb sollte das Smartphone nicht in der Handtasche oder im Rucksack landen, sondern möglichst nah am Körper transportiert werden, also in der Innentasche oder in der Hose. Wintersportler sollten jedoch drauf achten, dass ein Smartphone bei einem Sturz so auch zum zusätzlichen Sicherheitsrisiko werden und für Verletzungen sorgen kann. Bei riskanten Unternehmungen also darauf achten, dass alles gut gepolstert ist.

Vor allem LCD-basierte Displays sind anfällig für Kälte. Die Flüssigkeitskristalle können regelrecht einfrieren und das Display zumindest temporär einschränken, bei andauernder Kälte auch permanent schädigen. OLED-Panels haben dieses Problem nicht, sind aber auch nicht für extreme Kälte ausgelegt. Wer das Display schonen möchte, benutzt daher sein Smartphone in extremer Kälte nur im Notfall und möglichst kurz.

Falls ihr da Smartphone dann doch mal für ein längeres Telefonat braucht, nutzt ein Headset - im besten Falle Bluetooth-verbunden. Dann kann das Handy in der warmen Jacke bleiben und ihr habt sogar die Hände frei (und vielleicht sogar warm).

Akkus mögen keine Minusgrade

Neben dem Display zählt vor allem der Akku zu den Teilen eines Smartphones, die besonders unter der Kälte leiden. Die Kapazität nimmt bei kalter Umgebung merklich ab. Zudem kann es schädlich für den Akku sein, wenn er eiskalt ans Ladegerät gehängt wird. Deshalb sollte man das Smartphone erst dann aufladen, wenn es wieder Normaltemperatur erreicht hat. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass sich keine Feuchtigkeit in der Ladebuchse befindet. Manche Handys haben hier auch Sensoren und zeigen entsprechende Warnhinweise an. Wer das Smartphone als Navi beim Autofahren nutzt, sollte daran denken, es immer mitzunehmen, wenn das Auto länger steht. Autos kühlen schnell aus, wenn der Motor nicht läuft, und werden so im Winter zum Handy-Kühlschrank.

Das Smartphone lasst Ihr besser nicht im kalten Auto liegen. / © Tesla

Das zweite große Problem neben der Kälte ist eben die Feuchtigkeit. Im Winter regnet und schneit es, Schneematsch, Pfützen, Tropfen, Eis – das ist alles nichts für ein Smartphone. Doch davor kann man sich gut schützen, etwa mit wasserdichten Hüllen und ein bisschen mehr Vorsicht als normal. Doch es lauert die Gefahr der versteckten Feuchtigkeit durch Kondensation. Die bildet sich schnell, wenn man einen kalten Gegenstand schlagartig erwärmt - Brillenträger kennen das.

Deshalb sollte man dem Smartphone grundsätzlich Zeit zum Auftauen geben und es keinesfalls auf die Heizung legen oder gar mit dem Fön auftauen – dabei kann auch noch das Displayglas reißen. Am besten wartet Ihr mindestens eine halbe Stunde, bis Ihr Euer Smartphone nach dem Ausflug in Eis und Schnee wieder benutzt, und lasst es so lange einfach liegen oder in der Hosentasche.

Überraschung: Schutzhüllen schützen

Eine Schutzhülle sollte im Winter fast schon Pflicht sein, denn das Sturzrisiko steigt dramatisch. Wer auf Schnee und Eis ausrutscht, lässt in der Regel auch sein Handy fallen. Dicke Handschuhe sorgen zudem auch nicht für einen sicheren Griff. In einer entsprechenden Hülle ist das Smartphone gegen Stürze, aber in vielen Fällen auch gegen Feuchtigkeit besser geschützt.

Ein häufiges Missverständnis: Anders als Handschuhe oder Socken bei einem Menschen halten Smartphone-Hüllen das Gerät auf Dauer nicht warm, denn dazu müsste das Smartphone selbst Wärme abgeben, die der Stoff reflektieren kann. Irgendwann ist Euer Smartphone mit Hülle also genauso kalt wie ohne.

Ein bisschen mehr als diese Samsung-Bumper sollte die Schutzhülle schon abdecken. / © Samsung

Apropos Handschuhe: Viele Smartphones bieten mittlerweile einen Handschuh-Modus zur Bedienung, der meist in den Einstellung ein- und abgeschaltete werden kann. Das ist bei Kälte einfach angenehm. Darunter leidet allerdings in der Regel die Genauigkeit der Touch-Eingabe, zudem fällt der Fingerabdrucksensor zum Entsperren aus. Wohl dem, der ein Smartphone mit Gesichtserkennung besitzt.

Im Smartphone-Inneren kann Feuchtigkeit zu Korrosion führen. / © iFixIt.com

Wenns zu spät ist: Alles raus, was geht

Ist das Smartphone dann doch einmal nass geworden oder zeigt Feuchtigkeit an der Innenseite des Display-Glases, ist Eile geboten. Am besten nehmt Ihr schnell SIM- und Speicherkarte heraus und lasst auch den Einschub frei, damit die Feuchtigkeit heraus kann. Wenn das Smartphone einen wechselbaren Akku besitzt, muss der natürlich auch sofort raus.

Da aber die allermeisten Smartphones mittlerweile fest verbaute Akkus besitzen, hilft dann erst einmal nur Abschalten. Das Smartphone sollte mindestens einen Tag Zeit haben, um auszutrocknen. Selbst wenn es dann wieder funktioniert, können aber Schäden durch Korrosion entstanden sein, die sich erst später bemerkbar machen.

Smartphone und Kälte: Schnelle Tipps in Kürze

Handy nur kurz herausholen

Smartphone sonst innen und nah am Körper tragen

Schutzhülle verwenden

Schnelle Kalt-Warm-Wechsel vermeiden, das Smartphone langsam an neue Umgebung gewöhnen

Ladebuchse auf Feuchtigkeit prüfen

Akku schonen

Ist Euer Smartphone schon einmal zum Opfer des rauen Winters geworden? Habt Ihr noch weitere Geheimtipps zu bieten, um gut durch die Kälte zu kommen?