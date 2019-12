3 absurde technische Spielereien, von denen man sich fernhalten sollte

Die Entwicklung der Technik überrascht in vielerlei Hinsicht. Auf den Crowdfunding Plattformen wie KickStarter oder Indiegogo tummeln sich Gadgets und Accessoires die von fragwürdigem Nutzen sind. In diesem Artikel möchte ich Euch drei absurde Gadgets zeigen, von denen ihr Euch fernhalten solltet!

Mehr als 1.500 GIFs und Emoji zum Teilen, 8 vorinstallierte 8-Bit-Spiele zur Unterhaltung der Passagiere an Bord und die Möglichkeit, neue Emoji zu erstellen könnt Ihr dann via Smartphone und der entsprechenden App verwalten. Ein Gadget von zweifelhaftem Nutzen, das aber irgendwie zu überzeugen scheint: Das Mojipic-Team ist derzeit mit der Produktion der Endgeräte beschäftigt.

Der Schwerpunkt dieses Gerätes liegt auf der Fähigkeit, die Zähne in nur 6 Sekunden zu reinigen. Unobrush wird mit einer ebenfalls intelligenten Ladestation geliefert, die mit Hilfe von UV-Strahlen Bakterien aus der Zahnbürste entfernt. In diesem Fall haben wir es mit einem Accessoire zu tun, das im täglichen Leben nützlich ist, auch wenn es ungewöhnlich im Design ist, und ich muss zugeben, dass ich es kaum glauben kann, wenn ich mir die Videos und Fotos auf der Kampagnenseite auf Indiegogo ansehe.

Sogar die Zahnbürsten sind klug geworden und das ist nichts Neues. Unobrush hingegen ist eine ungewöhnlich smarte Zahnbürste mit einem Design, das an einen Eiszapfen erinnert! Die ungewöhnliche Form der Zahnbürste, begleitet von der 360-Grad Wrap™ Technologie, ist so gestaltet, dass 99,9% der Zahnoberfläche auf jeder Art von Mund erreicht wird.

Duschvorhang mit Taschen

In diesem Fall ist es eine einfache Idee: ein Duschvorhang aus Kunststoff mit unterschiedlich großen Taschen, die auf Smartphones und Tablets passen. Die Taschen sind auf verschiedenen Höhen angebracht, so dass sie Benutzern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Körpergröße entgegenkommen. Sie sind nach außen gerichtet, um die elektronischen Geräte, mit denen man in der Dusche interagieren kann, sicher zu verwahren.

Eine absurde und manchmal brillante Idee, die aber Euer digitales Wohlbefinden beeinträchtigt. Willst du wirklich in Verbindung bleiben, während du unter der Dusche bist? Gehen wir nicht ein bisschen zu weit? Natürlich könnte dieses spezielle Zelt die Lösung für alle Eltern sein, die ihre Kinder während des Badens nicht in Schach halten können, aber ansonsten würde ich Euch raten, darauf zu verzichten, auch weil ich mir nicht so sicher bin, dass Eure Gerät gerne von den heißen Dämpfen der Duschen umhüllt wird.

Will man wirklich mit seinem Smartphone unter die Dusche gehen?! / © Amazon

Hast du noch mehr verrückte Gadgets gefunden, die du niemandem empfehlen würdest?