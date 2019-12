Sharenow am Ende: Car2Go und Drive Now machen Schluss

Der Mietwagenanbieter von BMW und Daimler, Sharenow, muss in den USA und Kanada dicht machen. Doch nicht nur in Nordamerika hängen die Trauben zu hoch für den Carsharing-Dienst. Auch in Europa wird der Betrieb eingeschränkt.

In einer fremden Stadt ist es häufig schwierig individuell voran zu kommen. Mietautos sind eine Lösung für das Problem. Richtig smart wollte das Mercedes-Mutter Daimler und BMW mit ihrem Projekt Sharenow machen. Doch jetzt muss man sich aus dem Nordamerikanischen Raum zurückziehen. Doch auch drei europäische Städte sind betroffen. Auch dort wird es zukünftig keine Autos mehr von Sharenow geben.

Als Gründe für das Aus nennt Sharenow einen komplizierter werdenden Mobilitätsmarkt und das Fehlen von Infrastruktur in Nordamerika. Dazu kämen steigende Betriebskosten. Für den europäischen Markt wird man deutlicher: „Darüber hinaus sind wir trotz unserer Bemühungen und Investitionen in Brüssel, London und Florenz, im Laufe der Jahre, nicht in der Lage, unsere Geschäftstätigkeit auf eine Weise fortzusetzen, die aufgrund der niedrigen Akzeptanzraten für unser Geschäft nachhaltig ist.“

Die niedrige Akzeptanz meint lediglich, dass die Kunden wegblieben. Sharenow will sich nach eigenen Angaben nun auf die anderen 18 Städte konzentrieren, die weiter mit den Autos des Anbieters bestückt sind.

Erst in diesem Jahr wurde Sharenow aus den beiden Anbietern Drive Now und Car2Go aus der Taufe gehoben. Insgesamt wurden damals fünf neue Dienste entwickelt, wobei Sharenow der wohl bekannteste ist. Neben ihm haben BMW und Daimler noch Reach Now, Charge Now, Park Now und Free Now auf die Beine gestellt. Dabei geht es um Dienste rund um die Mobiliät wie das Finden von Ladestationen, Parkplätzen oder Mitfahrgelegenheiten.

Nutzt Ihr eigentlich Carsharing-Dienste oder Leihwagen? Oder bewegt Ihr auch lieber per Rad, E-Scooter oder zu Fuß durch die Stadt?