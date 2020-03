Ein Blick in die Sterne: Samsung soll an 150-Megapixel-Kamera arbeiten

Dass laut Motto nur tote Fische mit dem Strom schwimmen, scheint sich Samsung zu Herzen genommen zu haben. Denn glaubt man den Gerüchten, dann steckt das Unternehmen bereits in den Entwicklungen eines neuen 150-Megapixel-Kamerasensors. Die Veröffentlichung der neuen Entwicklung soll wohl noch Ende diesen Jahres stattfinden. Erste Geräte könnten zeitgleich auf den Markt kommen.

Aufgekommen sind die Gerüchte durch den Twitter-Nutzer Sleepy Kuma. Dieser will auf der koreanischen Tech-Webseite Clien.net herausgefunden haben, dass Samsung an einem 150-Megapixel-Sensor namens Nonacell (ca. 1 Zoll groß) arbeitet. Hier könnt Ihr den Tweet sehen:

Rumor)

- Samsung, 150MP, Almost 1", Nonacell

- Limited to flagship pro models

- Xiaomi adopted in the Q4 of this year / Oppo, Vivo combined with SD875 in the 1Q of next year

(The rear design is almost similar)



source : https://t.co/CCQTPTHwcm