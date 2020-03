Redmi Note 9 Pro: Preiskracher lässt die Konkurrenz erneut blass aussehen

Wie macht Xiaomi das nur? Diese Frage haben sich insbesondere in den vergangenen zwei Jahren wohl zahlreiche Tech-Fans und die drei großen Smartphone-Hersteller Samsung, Huawei und Apple gestellt. Die chinesische Marke, die längst kein Underdog aus der sparte "China-Handys" mehr ist, hat sich zur etablierten Tech-Marke gemausert. Das ist in China schon sehr lange so – nahezu alle technischen Gegenstände, die dort genutzt werden, stammen von Xiaomi oder Sub-Marken. Haushaltsgeräte, E-Bikes, Laufbänder, Fernseher oder eben Smartphones. Das ist wohl auch der Grund, warum Xiaomi die Preise so unglaublich niedrig halten kann auf hiesigen Märkten – und führenden Herstellern extrem gefährlich wird.

Bereits mit dem Xiaomi Mi 10 Pro bewies das Unternehmen, dass ein Smartphone mit Top-Ausstattung entgegen der Preisgestaltung von führenden Marken keine 1.000 Euro oder mehr kosten muss. Es bleibt wohl nur eine Frage der Zeit, bis Xiaomi sein Premium-Falthandy für ähnlich günstige Preise in Europa anbieten wird. Spätestens dann werden Samsung und Co. umdenken müssen.

Redmi Note 9 Pro: Vierfach-Kamera hinten, Loch-Selfie-Kamera an der Front. / © Redmi

Doch vor der Vorstellung eines faltbaren Handys hat Xiaomi nun mit seiner Tochter-Marke Redmi ein klassisches Smartphone vorgestellt: Das Redmi Note 9 Pro und Redmi Note 9 Pro Max. Beide Geräte siedeln sich im oberen Mittelklasse-Bereich an. Die Namenszusätze verwirren ob der identischen Gehäusegröße. Die Unterschiede finden sich in den verbauten Kameras.

So kommen beide Modelle der neuen Redmi-Note-Reihe mit einem großen 6,67 Zoll IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln daher. Für die Selfie-Kamera wurde mittig oben ein kleines Loch ausgestanzt. Statt eines In-Display-Fingerabdrucksensors setzt Redmi auf einen physischen Sensor am seitlichen Gehäuserand. Im Inneren taktet ein Snapdragon 720G Octa-Core-Prozessor mit maximal 2,3 GHz. Strom liefert der üppige 5.020 mAh-Akku, der sich außerdem per 33-Watt-Schnellladegerät zügig aufladen lässt. Soweit zu den Gemeinsamkeiten.

Unterscheid Redmi Note 9 Pro und Redmi Note 9 Pro Max

Wir verstehen das Redmi Note 9 Pro Max als Premium-Modell in der Reihe. Denn bereits an der Front kommt eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera zum Einsatz (16 Megapixel-Frontkamera beim Redmi Note 9 Pro) und auf der Rückseite setzt die Xiaomi-Tochter auf eine 64 Megapixel-Hautpkamera mit großer f/1.89-Blende, einem Ultraweitwinkel-Sensor mit 8 Megapixel Auflösung mit f/2.2-Blende sowie einer 5-Megapixel-Makro-Kamera und einem Tiefensensor mit 2 Megapixeln. Besonders: 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde sind ebenso möglich wie die Aufnahme von Fotos im RAW-Format. Ein Feature, das bisher nicht in einem Smartphone unter 200 Euro zu finden ist.

Die Kamera des Redmi Note 9 Pro kommt hier mit marginal abgespeckter Kamera-Technik daher: Statt der 64-Megapixel-Kamera kommt ein 48-Megapixel-Sensor als Hauptkamera mit f/1.79-Blende zum Einsatz. Ultraweitwinkel-Objektiv, Makro-Kamera und Tiefen-Sensor sind mit dem Max-Modell identisch.

Während das Redmi Note 9 Pro Max in drei verfügbaren Speichervarianten verfügbar ist (6 GB RAM / 64 GB, 6 GB RAM / 128 GB & 8 GB RAM / 128 GB) können Interessenten des Redmi Note 9 Pro nur zwischen den beiden Varianten 4 GB RAM / 64 GB oder 6 GB RAM / 126 GB entscheiden.

Redmi Note 9: Preise und Verfügbarkeit

Beide Redmi-Smartphones sollen Ende März vorerst auf dem indischen Markt erscheinen. Das Redmi Note 9 Pro kostet umgerechnet rund 150 Euro (die günstigste Version). Das Max-Modell soll wohl unter 200 Euro auf dem Markt einsteigen. Ob und wann die Redmi-Reihe hierzulande erscheinen wird, bleibt abzuwarten.