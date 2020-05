20 Smartphone-Modelle in 24 Monaten: Kann Realme unseren Markt aufmischen?

Ein weiterer Monat vergeht und ein weiteres aufregendes Relame-Produkt kommt auf den Markt. Die junge Marke hat in den letzten 12 bis 18 Monaten eine blitzschnelle Offensivserie hingelegt und den indischen Markt im Handumdrehen erobert. Doch welche Auswirkungen hat dieser Aufstieg für uns in Europa? Kann Realme in naher Zukunft unseren Markt aufmischen?

Realme als die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt zu feiern, ist nichts Neues, aber diese Woche hat das Unternehmen einen Gang hochgeschaltet und steht nun kurz davor, die am schnellsten wachsende und beliebteste Technologiemarke in Indien zu werden. Realme taucht jetzt mit dem neuen Realme Smart TV, einer Realme Watch, Realme Buds Air Neo und seiner 1.0000 mAh Power Bank 2 in den IoT-Markt ein und stellt das erste "Europa-First" Smartphone namens Realme X3 SuperZoom vor.

Die aggressive Preisstrategie der Marke wird hier fortgesetzt. Der Smart TV von Realme zum Beispiel beginnt bei 12.999 Indischen Rupien (160 Euro) für die 32-Zoll-Version und wird mit Google Assistant und Chromecast geliefert. Die Kopfhörer Buds Air Neo als Antwort auf Apples AirPods, kosten umgerechnet etwa 36 Euro. Es besteht eindeutig eine gewisse gemeinsame Strategie zwischen den verschiedenen Marken von BBK Electronics. OnePlus hat einen Fernseher in Indien auf den Markt gebracht, und die kabellosen Kopfhörer von Realme haben ein gewisses Oppo Enco Free Feeling.

Und wir dachten Xiaomi's Aufstieg sei schnell ...

Der neue Produktkatalog von Realme für Smart Home und Wearables klingt bemerkenswert nach einer Xiaomi-Produktreihe, nicht wahr? Obwohl wir Xiaomi für seinen kometenhaften Aufstieg viel Lob gezollt haben, schreibt Realme eine noch dramatischere Vom-Tellerwäscher-Zum-Millionär-Geschichte. Das Wachstum von Xiaomi während seiner zehnjährigen Lebensdauer ist beeindruckend, aber Realme ist erst seit Mai 2018 am Leben - richtig, die Marke feierte erst Anfang dieses Monats ihren zweijährigen Geburtstag -, obwohl sie bereits seit 2010 in China als Oppo Real, einer Submarke von Oppo kursiert. Oppo ist dabei selbst eine Submarke von BBK Electronics, die auch OnePlus und Vivo besitzt.

Das Realme X2 Pro, weniger als 6 Monate alt, hat bereits einen Nachfolger. / © AndroidPIT

Am 26. Mai, brachte Realme mit dem X3 SuperZoom das 20. Smartphone seiner zweijährigen Firmengeschichte auf den Markt. Das ist richtig, 20 Smartphones in 24 Monaten. Der Abstand zwischen der Markteinführung des Realme X2 Pro und des X3 SuperZoom beträgt weniger als sechs Monate. Dies ist ein Smartphone-Spamming, wie ihn noch keine andere Marke zuvor versucht hat, und es funktioniert zumindest in Indien. Bei Realme geht es jedoch um viel mehr als nur darum, Geräte in rasantem Tempo am laufenden Band zu produzieren.

Kann Realme wirklich global agieren?

Die große Frage hier ist, ob sich der Erfolg von Realme in China und Indien auf ein globales Publikum übertragen lässt oder nicht. Wenn wir uns den europäischen Markt genauer ansehen, dann dominieren die Top Drei auch heute noch. Samsung führt mit einem Anteil von 33,32 Prozent den Smartphone-Markt an (Stand: April 2020), an zweiter Stelle liegt Apple mit 29,18 Prozent. Xiaomi, die in den letzten Jahren auf der Jagd nach Marktanteilen in europäischen Märkten wie Spanien, Italien und Großbritannien waren, liegen auf dem vierten Platz, vor LG auf dem fünften und Sony auf dem sechsten. Mit einem Marktanteil von nur 7,61 Prozent ist der Rückgang zwischen den drei Großen und Xiaomi jedoch beträchtlich.

Huawei belegt den dritten Platz. Mit einem Anteil von 17,86 Prozent des europäischen Smartphone-Marktes hätte der größte chinesische Hersteller normalerweise das Recht, sich vor denen, die ihm auf den Fersen sind, relativ sicher zu fühlen. Aber die aktuelle politische Situation verkompliziert das Bild. Momentan kann man sagen, dass nur die Top-Zwei ihre Anteile sicher halten.

Marken wie Sony und LG sollten sich Sorgen machen, in der Smartphone-Rangliste nach unten zu rutschen. / © AndroidPIT

Meiner Meinung nach ist es machbar, dass Realme in den nächsten fünf Jahren LG und Sony in Europa überholen kann. Der Verkauf von Smartphones und wachsende Marktanteile in Regionen wie China und Indien garantieren nicht immer den Erfolg in Europa oder Nordamerika, und Markentreue ist immer noch die größte Hürde, die diese aufstrebenden Marken zu überwinden haben. Dennoch schätze ich die Chancen von Realme als gut ein, wenn man sich ansieht, was das Unternehmen in Sachen Hardware anbietet.

So erhalten Käufer beispielsweise beim Realme X50 Pro 5G für 599 € ein voll ausgestattetes, 5G-fähiges Flaggschiff mit einem Qualcomm Snapdragon 865, einer ausgezeichneten Vierfach-Kamera, einem 4.200 mAh-Akku mit 65W-Ladegeschwindigkeiten und Android 10. In der Zwischenzeit verlangt Sony doppelt so viel Schotter für sein Xperia 1 II.

Wie lange Verbraucher noch bereit sein werden, die magische 1.000-Euro-Grenze bei Smartphones in Kauf zu nehmen, bleibt fraglich. Der Verkauf von Smartphones stürzt weltweit ab und der Zeitpunkt könnte für Realme nicht besser sein, um anzugreifen, während die Traditionsmarken geschwächt sind und nur langsam auf eine sich verändernde Landschaft reagieren.

Wenn Realme seine Strategie nach Europa bringt, muss es eine große Chance auf Erfolg geben. Es warten spannende Jahre auf uns.