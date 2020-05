Realme landet in Europa: Mit 120-Hz-Display und Super-Zoom im Gepäck

Realme, Oppo, Redmi, … seid Ihr auch so verwirrt? Ein Flaggschiff-Killer scheint den nächsten zu jagen. Realme überträgt seine aggressive Produkt-Strategie auf den europäischen Markt und haut in der ersten Jahreshälfte noch einen raus. Wir stellen vor: das neue Realme X3 SuperZoom.

So viele neue Smartphones! Das Jahr ist nicht mal halb vorbei und wir haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Neuvorstellungen begleitet, teilweise getestet und es ist kein Ende in Sicht. Eine Marke, die momentan einen Raktenstart auf dem hiesigen Markt hinlegt, ist Realme. Allein 2020 haben wir bereits mit dem Realme 6 und dem Realme X50 Pro zwei Smartphones des Herstellers getestet. Nun folgt ein ganz besonderes Leckerbissen: Das Realme X3 SuperZoom, exklusiv für den europäischen Markt.

Denn die Specs des Smartphones haben es in sich: 120 Hz-Display, 60-facher Periskop-Zoom und ein älterer, aber immer noch zackiger Snapdragon 855+. Samt 12 GB Arbeitsspeicher (die wohl eher niemand braucht) und mit 256 GB internem Speicher ausgestattet, kostet das Realme X3 SuperZoom "nur" 499 Euro bei Marktstart Anfang Juni.

Quad-Kamera mit Periskop-Zoom – das bietet das Realme X3 SuperZoom. / © AndroidPIT

Hauptaugenmerk des Smartphones ist die Quad-Kamera. Das 5-fache Periskop-Teleobjektiv verleiht dem Realme X3 SuperZoom eine Brennweite von 16 mm bis 124 mm und ermöglicht ein sanftes Zoomen von 0,5- bis 60-fachem Hybridzoom. Dem 64-Megapixel-Hauptsensor stehen ein 8 Megapixel Ultraweitwinkel (16 mm, FOV 119 °, 1: 2,3, 5P-Objektiv), die 8 Megapixel Periskop-Linse (124 mm, 1: 3,4, 5-facher optischer Zoom) mit optischer Bildstabilisierung und ein 2 Megapixel Makroobjektiv (Fokusabstand 4 cm, 1: 2,4, 1,75 μm) zur Seite.

Die verbaute Technik realisiert die neuen Foto-Modi namens Sternenmodus, Nightscape oder Ultraweitwinkel. Mit ersterem sollen Besitzer des Smartphones grandiose Nachtaufnahmen bei sternenklarem Himmel schießen können. Wir haben bereits ein Testgerät vorliegen und werden das ausführlich unter die Lupe nehmen. Momentan liegt uns nur ein Marketing-Bild vor – und die können ja bekanntlich von jeder Random-Kamera stammen, wie Huawei bereits mehrmals bewiesen hat.

Realmes Fotomodus "Starry night". / © Realme

Ansonsten gibt’s eine 32-Megapixel-Frontknipse von Sony (IMX 616) samt 8-Megapixel Weitwinkel. Angeheizt wird das Setup von einem High-End-Chip aus 2019, dem Snapdragon 855+ mit Adreno 640 GPU. Das 6,6 Zoll große Display bringt eine Bildwiederholrate von 120 Hz zustande und bietet eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel, was Full-HD+ entspricht. Realme verbaut im X3 SuperZoom zudem ein 4.200-mAh-Akku, der per 30-Watt-Netzteil schnellgeladen werden kann. 5G-fähig ist das Realme-Handy nicht. Als Software kommt Realme UI zum Einsatz, basierend auf Android 10.

Das Realme X3 SuperZoom kommt mit relativ breiten Display-Rändern daher. / © AndroidPIT

Da Realmes Marketing-Strategie, naja, sagen wir mal leicht verwirrend ist, wissen wir nicht genau, welche Speicher-Variationen hierzulande erscheinen werden. Realme hat 499 Euro für 12 GB RAM und 256 veranschlagt. In den Informationen für Reviewer ist außerdem die Rede von 6 GB RAM / 126 GB Speicher sowie 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Vermutlich wird nur die größte Variante in Europa angeboten – diese kann ab heute auf realme.com vorbestellt werden und wird ab dem 2. Juni ausgeliefert.