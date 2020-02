Realme X50 Pro im Hands-On: Der Preis ist heiß

Realme hat im vergangenen Jahr mit dem Realme X2 Pro die Smartphone-Welt zum Umdenken veranlasst, was als gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gilt. Jetzt, mit der Einführung der Realme X50 Pro (5G), erhöht die Marke den Einsatz noch einmal. Die Hardware hier ist, zumindest auf dem Papier, atemberaubend gut.

Abgesehen von der Haptik sieht das Realme X50 Pro wie jedes andere aktuelle Flaggschiff-Smartphone aus. Es gibt ein paar Tasten an den Seiten, ein erhöhtes Kameramodul auf der Rückseite, einen USB-C-Anschluss auf der Unterseite und ein pillenförmig gelochtes Display. Ähnliches kennen wir schon vom Samsung Galaxy S10+ , nur dass sich die Kamera-Aussparung beim Realme-Gerät auf der anderen Seite des Displays befindet.

Die Oberfläche des Glases wird mit der AG-Technologie bearbeitet, wodurch die matte Textur entsteht. Mir persönlich gefällt die raue Oberfläche, die ein angenehmes und warmes Gefühl auf der Haut hinterlässt. Es fühlt sich manchmal fast weich an und ist im Wesentlichen fingerabdrucksicherer als beispielsweise das iPhone 11 Pro Max .

Realme glaubt, dass Farben mit geringer Farbsättigung bei jungen Leuten sehr beliebt geworden sind. Daher ist das X50 Pro in zwei dezenten Matt-Tönen namens Moosgrün und Rostrot erhältlich. Die rostrote Version, die wir getestet haben, sieht bei den meisten Lichtverhältnissen braun aus, aber es ist irgendwie cool, ein braunes Smartphone zu haben in Zeiten von schillernden Twilight-Effekten.

Tatsächlich ist der Bildschirm einer der wenigen Aspekte, bei denen man mit dem X50 Pro Kompromisse eingehen muss. Der Bildschirm ist keineswegs schlecht, aber während das X50 Pro in Bezug auf die Leistung mit fast allem da draußen konkurrieren kann, ist der Bildschirm ein Bereich, in dem es heutzutage schwierig ist, das Rad neu zu erfinden.

Das Realme X50 Pro verfügt über ein 6,44-Zoll-Samsung-Super-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und einer Abtastrate von 180 Hz. Die Auflösung beträgt 2.400 x 1.080 (FHD+). Der Name "Samsung" sollte hier nicht irritieren; das Realme-Display ist nicht vergleichbar mit Samsungs Quad HD+ Display, das beispielsweise im Samsung Galaxy S20 steckt.

Wir haben erst seit kurzem mit dem Smartphone gearbeitet und werden diese Behauptungen sowohl mit 4G- als auch mit 5G-Netzen ausprobieren müssen, um zu sehen, ob all diese Antennen wirklich einen Unterschied machen – aber es klingt vielversprechend.

Das Realme X50 Pro deckt alle gängigen 5G-Bänder der Welt ab, einschließlich n1, n41, n78 und n79. Die Idee dabei ist, dass das X50 Pro Euch einen 360-Grad-Signalempfang bieten kann und das System in der Lage ist, die Antenne mit dem stärksten Signal abzurufen, um das Netzwerk stabil zu halten, egal wie Ihr das Telefon haltet. Mit 'Smart 5G' kann es die Signalumgebung und die Bedienung des Benutzers intelligent wahrnehmen und dann von 4G auf 5G umschalten. Laut Realme wird der Stromverbrauch dadurch um 30 Prozent reduziert.

Das Gerät wird das erste in Indien erhältliche 5G-Smartphone , was offenbar eine große Sache ist, obwohl es dort noch kein 5G-Netz gibt.

Es gibt auch eine Dualmodus-Musikfreigabefunktion, einen Fokusmodus, Schutz persönlicher Daten und einen in das Betriebssystem integrierten Dark Mode. Diese Features werden wir im ausführlichen Test genauer unter die Lupe nehmen.

Ein Gerät der Spitzenklasse

Der 7-nm-Octa-Core Qualcomm Snapdragon 865 im Realme X50 Pro kann Taktraten von bis zu 2,84 GHz erreichen. Dies bedeutet eine 25-prozentige Verbesserung der Gesamtleistung und Effizienz gegenüber der vorherigen Generation. Auch die Grafikwiedergabegeschwindigkeit hat sich um 25 Prozent und die Energieeffizienz um 30 Prozent erhöht. Laut Realme hat sich die KI-Leistung dabei verdoppelt.

Was den Arbeitsspeicher betrifft, so ist das Realme X50 Pro mit einem LPDDR5-Speicher ausgestattet. Theoretisch ist LPDDR5 zwei Mal schneller als die erste Version von LPDDR4 und fast 50 Prozent schneller als die Hochfrequenzversion von LPDDR4. Ihr erhaltet 12 GB RAM. Was den internen Speicher betrifft, bietet Euch das Realme 256 GB UFS 3.0.

Jede Menge RAM und ein Dampfkühlsystem. / © AndroidPIT

Das ebenfalls neue, verbesserte fünfdimensionale Kühlsystem, das eine Dampfkammer und mehrschichtigen Festgraphit umfasst, ermöglicht eine bessere Wärmeabfuhr. Das Kühlsystem gewährleistet auch bei anspruchsvollen Spielen eine hohe Leistung, und während meiner ersten Tests habe ich keine Hitze-Probleme bemerkt. Wir werden die Benchmarks durchführen und diese Leistung für die vollständige Überprüfung natürlich gründlich testen.