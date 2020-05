iPhone SE: Stiftung Warentest fällt ernüchterndes Urteil

Das iPhone SE zeichnet sich durch den aktuellsten Apple A13-Bionic-Prozessor und einer soliden Kamera zum guten Preis aus. Das handliche Design des Smartphones dürfte viele Abnehmer finden. Was wir im Test des iPhone SE nicht zufriedenstellend vergleichen konnten: die Akkulaufzeit.

Das iPhone SE (links) und das iPhone 8 besitzen den gleichen Akku. / © iDoc

Diese missfällt den Testern von Stiftung Warentest. Als "iPhone mit dürftiger Laufzeit" bezeichnen die Tester das neue iPhone SE. Das ist nicht verwunderlich, kommt es mit dem identischen Akku aus dem iPhone 8. Daher ist auch die Akkulaufzeit im iPhone SE laut Stiftung Warentest ebenso dürftig:

Bei maximaler Bild­schirmhel­ligkeit halten beide Modelle in unserem Praxis­test nicht einmal 20 Stunden durch. Um den Akku voll zu laden, brauchen beide rund 2,5 Stunden. - test.de

Gelobt wird das iPhone SE aufgrund des verbauten Prozessors. In Sachen Rechenleistung hänge Apples bezahlbarer Neuzugang selbst manchen teureren Android-Konkurrenten ab, schreibt Stiftung Warentest.

test.de: Solides Display, altmodisches Design

Wie auch in unserem Test des iPhone SE belegt die Organisation dem Handy ein gutes, wenn auch veraltetes Display. Gelobt werden die Helligkeit und die Farbwiedergabe. Auflösung und Kontrast seien "nicht schlecht", urteilt die Organisation. Ein Kritikpunkt erhält das Display aufgrund seiner Größe von 4,7 Zoll. Gleichzeitig schreibt die Organisation, dass das kompakte iPhone für Nutzer interessant sein dürfte, die dem Trend zu immer größer werdenden Smartphones nichts abgewinnen können.

In Sachen Kamera betitelt Stiftung Warentest das rückseitige Design als "altmodisch" – aufgrund der Einzellinse, die in Zeiten von Triple- und Quad-Kameras wohl auffallen dürfte. Die Fotoqualität lobt die Organisation unter der Voraussetzung guter Lichtbedingungen. Zoom und die Ergebnisse unter dunklen Lichtbedingungen werden kritisiert. In Sachen Videoaufnahme scheint die Leistung des iPhone SE aber die Tester zu überzeugen.

Stiftung Warentest schließt sein Urteil ab mit dem ernüchternden Fazit: "Robuster Sprinter ohne Ausdauer" und trifft dabei wohl den Nagel auf den Kopf. Der Akku im iPhone SE wurde bereits von vielen YouTubern auf den Prüfstand gestellt. So zeigt das neue iPhone im Akku-Test von Brandon Butch im Vergleich zu einem iPhone 11 rund 1,5 Stunden weniger Durchhaltevermögen bei gleicher Belastung. Im Video ist aber auch zu sehen, dass das iPhone SE länger als eine Stunde mehr Power aufweist als ein iPhone 8. Beide Smartphones weisen in seinem Test eine Batteriegesundheit von 100 Prozent auf. Das Video könnt Ihr Euch hier ansehen: