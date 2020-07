Realme Band im Test: günstig, aber einfach nicht gut genug

... der sich in Anbetracht der Konkurrenz aber schon wieder relativiert. Immerhin: Eine Fehlinvestition in Höhe von 30 Euro ist weniger schmerzhaft als manch anderer Fehlkauf.

Wie erwartet ist die Akkulaufzeit des Realme Band ausgezeichnet. Je nach Regelmäßigkeit der sportlichen Betätigung und Einstellungen schafft der leichte Fitness-Tracker gut und gerne eine Woche. Mit etwa 30 bis 60 Minuten Sport am Tag komme ich eine knappe Woche aus. Nachdem der Ladestecker klug im Armband integriert ist und man kein separates Kabel zum Aufladen braucht, lässt sich das Band auch jederzeit an einem beliebigen USB-A-Port aufladen.

Das Realme Band überzeugt nicht, weil ...

... die Pulsmessung ungenau ist

Natürlich erwartet niemand eine sportmedizinische Präzision von einem 30-Euro-Fitnesstracker. Aber ein paar ganz grundsätzliche Anforderungen darf man schon erwarten. Ein Beispiel wäre da die Ermittlung des Ruhepulses just an diesem Tag. Das Realme Band erfasst während des Schlafs einen Minimal-Puls von 41 Schlägen pro Minute ohne größere Abweichungen – spuckt mir für heute dann aber einen Ruhepuls von 63 Schlägen pro Minute aus. Da kann etwas nicht stimmen.

Weiterlesen: Das vermessene Selbst: Was bedeuten Ruhepuls, SpO2, REM-Schlaf & Co.?

Ähnlich durchwachsen ist auch das Fazit beim Sport: Bei einer Krafteinheit für die Beine spuckt das Realme Band eine maximale Herzfrequenz von 121 und einen Durchschnittspuls von 93 Schlägen pro Minute aus. Ein Garmin-System mit Brustgurt misst hier einen Maximalpuls von 154 Schlägen pro Minute und kommt auf einen Durchschnitt von 129.

Selbst beim Beine-Workout, wo die Arme bestenfalls mal Gewichte halten, liegt das Realme Band (rechts) meilenweit neben den Messwerten eines Brustgurts (links). / © AndroidPIT

Auch beim an sich anspruchslosen Laufen gibt es eine merkliche Abweichung, wenngleich sie weniger drastisch ausfällt. Mit einem Brustgurt-System von Sigma messe ich beim Joggen eine durchschnittliche Herzfrequenz von 155 Schlägen pro Minute und einen Maximalpuls von 170. Das Realme Band liegt nun mit einem Durchschnittspuls von 162 Schlägen pro Minute und einem Maximalpuls von 174 Schläge ein ganzes Stück darüber.

Weiterlesen: Pulsfrust am Handgelenk: Warum optische Herzschlagsensoren nichts taugen

Die Erfassung des Schlafs funktioniert immerhin so einigermaßen, wenngleich das Band ein morgendliches Herumgammeln und Newslesen im Bett gerne auch mal auf den Schlaf draufschlägt. Ob die dargestellten Phasen aus tiefem und leichtem Schlaf wirklich einen Sinn ergeben? Ich vermag es mangels greifbarem Schlaflabor nicht zu sagen. Allerdings korrelieren sie überhaupt nicht mit den Daten einer nächtelang gleichzeitig getragenen Garmin Venu.

Blinkt fleißig, misst aber eher Mist: der Pulssensor im Realme Band. / © AndroidPIT

... die Bedienung nervt

Das Realme Band hat einen Touch-Button unter dem Display – Wischgesten oder dergleichen gibt es mangels Touchscreen nicht. Um durchs Menü zu navigieren müsst Ihr also x-mal aufs Display tippen. Ein langer Druck startet dann beispielsweise das gewählte Training.

Nachdem hier kein kapazitiver Sensor, sondern ein einfacher Drucksensor verbaut ist, starte ich leider regelmäßig auch tagsüber irgendwelche Workouts, wenn beispielsweise der Ärmel meiner Jacke auf das Band drückt oder ich mich irgendwie ungünstig auf meinen Arm aufstütze.

Ich hab in den vergangenen Wochen regelmäßig Yoga gemacht – davon ist zumindest das Realme Band überzeugt. / © AndroidPIT

... das Realme Band beim Sport unpraktisch ist

Leider ist offenbar niemand aus der Realme-Entwicklungsabteilung tatsächlich mit dem Band Laufen gegangen und hat dabei versucht, seine Herzfrequenz vom Display abzulesen. Um während eines aktiven Workouts den Puls abzulesen, muss man nämlich durch viermaliges Tippen auf die entsprechende Anzeigeoption zu wechseln – und zwar jedes Mal, nachdem sich das Display nach wenigen Sekunden abschaltet. Der Puls wird dann in Dunkelrot auf schwarz angezeigt und ist bei Tageslicht während des Laufens bestenfalls zu erahnen.

Leider wird es bei der App nicht besser. Startet man eine Laufeinheit in der App auf dem Smartphone, ist das GPS-Tracking in der App aktiviert und sie zeichnet beim Laufen die Strecke auf. Dafür erfasst die App trotz verbundenem Band nicht den Puls beim Laufen. Startet man dagegen die Laufeinheit bequem am Handgelenk und hat das Smartphone in der Hosentasche, wird die Strecke nicht erfasst. Das muss einfach besser gehen – und tut's auch bei der Konkurrenz im gleichen Preisbereich.

Am Tag 455 "Warmup" und 10 Minuten "Threshold" trotz 15 Minuten "Threshold" bei der morgendlichen Laufrunde? Tagesmaximalpuls von 168 bpm trotz maximaler Trainingsherzfrequenz von 174? Setzen, sechs. / © AndroidPIT

Auch sonst ist die App sehr spartanisch aufgebaut. Detaillierte Analysemöglichkeiten? Fehlanzeige. Für die Darstellung der Herzfrequenz über einen Tag verwendet Realme den gleichen Dialog wie für Workouts. Ich habe also heute schon 455 Minuten mit "Aufwärmen" verbracht. Abgesehen davon gibt es, wie auf dem Screenshot oben ersichtlich, Probleme mit selbst einfacher Arithmetik.