Moto G 5G Plus: Motorola stellt attraktives Mittelklasse-Handy vor

Wie bereits vermutet, hat Lenovo-Tochter Motorola heute ein neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt. Das Moto G 5G Plus kommt mit einigen üppigen Ausstattungsmerkmalen und 5G-Modem ab 350 Euro auf den Markt.

Motorola hat ein erschwingliches 5G-Smartphone mit Mittel- bis Oberklasse-Ausstattung vorgestellt. Die vorab veröffentlichten Leak-Bilder wurden bestätigt. So kommt das Moto G 5G Plus mit Vierfach-Kamera auf der Rückseite und Doppel-Selfie-Kamera inklusive Ultra-Weitwinkel an der Front.

Moto G 5G: Display mit 90 Hz

Als Display verbaut Motorola ein 6,77 Zoll Full-HD+-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Das Panel bietet zudem HDR-10-Unterstützung und kommt mit einem Seitenverhältnis von 21:9. Die Selfie-Kamera ist gleich doppelt vorhanden und als doppeltes Loch ins Display eingestanzt. Hier sitzen eine 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Kamera und ein 16-Megapixel-Hauptsensor.

6,77 Zoll: Deutlich erkennt man auf diesem Bild das Seitenverhältnis von 21:9. / © Motorola

Auf der Rückseite sehen wir vier Kamera-Linsen, wobei der Hauptsensor mit 48 Megapixeln auflöst. Dem stehen ebenfalls ein Ultra-Weitwinkel-Sensor sowie Tiefensensor und Makro-Objektiv zur Seite. Die Kamera-Spezifikationen in der Übersicht:

48 MP (ƒ/1,7, 1,6 µm @ 12 MP) | Quad-Pixel-Technologie

Makro-Vision | 5 MP (ƒ/2,2, 1,12 µm) | Naheinstellgrenze: 2 cm

Ultra-Weitwinkel | 8 MP (ƒ/2,2, 1,12 µm) | 118°-Ultra-Weitwinkel

Tiefenkamera | 2 MP (ƒ/2,2, 1,75 µm)

Besonders beeindruckend liest sich die Akku-Kapazität des Moto G 5G. Satte 5.000 mAh sollen für drei volle Tage Nutzung im 4G-Netz reichen. Wer schon in den Genuss von 5G kommt, und über einen entsprechenden Tarif verfügt, soll zwei volle Tage ohne Nachladen auskommen, wie Motorola betont. Das wird sich erst in einem Praxis-Test belegen lassen.

Technische Daten: Moto G 5G Plus Moto G 5G Plus Chipsatz Qualcomm Snapdragon 765 5G Speicher 4 GB / 6 GB Display 6,77 Zoll Full-HD+ LTPS mit 90 Hz Bildwiederholrate / 409 ppi Akku 5.000 mAh (20 Watt Fast Charge) Kamera Vierfach-Kamera mit 48 Megapixel, Ultra-Weitwinkel-Sensor, Makro- und Tiefensensor Abmessungen 168 x 74 x 9 mm / 207 Gramm UVP 349 / 399 Euro

Snapdragon 765 und zwei Speichervarianten

Um dem Mittelklasse-Smartphone das Funken im 5G-Netz zu ermöglichen, verbaut Motorola den Snapdragon 765 nebst X52 Modem-RF. Motorola bietet außerdem zwei Versionen des Geräts an: 4 GB RAM / 64 GB Speicher und 6 GB RAM / 128 GB Speicher.

Die Vierfach-Kamera auf der Rückseite des Moto G 5G Plus. / © Motorola

Softwareseitig wird das Moto G 5G mit Stock-Android-10 ausgeliefert und durch Motorolas My UX-Suite ergänzt, wie wir es von anderen Modellen der G-Serie bereits kennen. Zu weiteren Features zählen ein seitlicher Fingerabdrucksensor, NFC, eine 3,5-mm-Klinke und 20-Watt-Quick-Charge.

Das Moto G 5G Plus wird im August zu einer UVP von 349 Euro (4GB RAM / 64 GB Speicher) und 399 Euro (6GB RAM / 128 GB Speicher) in der Farbe Blau verfügbar sein.