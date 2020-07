Patent: Baut Huawei einen Galaxy-Z-Flip-Konkurrenten?

Ein von Huawei angemeldetes Patent zeigt ein faltbares Smartphone im Stil des Samsung Galaxy Z Flip. Huawei könnte demnach an einem Flip-Phone arbeiten.

Die auf der TigerMobiles-Website vorgestellten Patent-Screenshots zeigen ein Smartphone, das sich in Längsrichtung falten lässt, mit einem vertikal ausgerichteten Fotomodul. Die Vorderseite des Telefons scheint eine Notch zu haben, und das Smartphone klappt im Gegensatz zum Huawei Mate X durch ein abgerundetes Scharnier, ähnlich wie beim Samsung Galaxy Z Flip, nach innen.

Das patentierte Design von Huawei ist das Gegenstück zum Huawei Mate X/ Mate XS / © Huawei/TigerMobiles

Wird es ein neues faltbares Huawei-Smartphone geben?

Wie Samsung und Motorola könnte Huawei daher in den Markt der faltbaren Flip-Smartphones einsteigen. Grund genug, um über die Einführung einer neuen faltbaren Reihe neben der Reihe Mate X zu spekulieren, die preislich wettbewerbsfähiger wäre.

Wie unsere Kollegen von let's go digital Anfang Juni bereits berichteten, reichte Huawei am 3. Juni beim Amt für geistiges Eigentum der Europäischen Union (EUIPO) einen neuen Markennamen in Europa ein: Huawei Mate V.

Niemand weiß bisher, ob das "Mate V"-Akronym sich auf ein neues, hochwertiges und teures Faltmodell bezieht, einen einfachen Nachfolger des Huawei Mate X und Mate XS, oder ob die Einführung einer neuen, günstigeren Flip-Produktreihe ansteht.

"Günstiger" in Relation, versteht sich. Das Samsung Galaxy Z Flip für 1.500 Euro ist in der Tat erschwinglicher als das Galaxy Fold für 2.000 Euro. Wir sind gespannt, wie sich die Gerüchte und Spekulationen um das Mate V entwickeln wird.