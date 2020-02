Preis-Kracher: Xiaomi Mi 10 (Pro) ist offiziell

Wir haben in den vergangenen Tagen gespannt auf ein Zeichen von Smartphone-Hersteller Xiaomi gewartet. Das chinesische Unternehmen kündigte eine Produktvorstellung des Xiaomi Mi 10 für diese Woche an – gestern war es so weit. Die neuen Flaggschiffe können sich sehen lassen und sind einmal mehr eine Kampfansage an die Großen.

Gestern hat Xiaomi in China seine neuen Mi-10-Modelle offiziell vorgestellt. Dazu gehören das Basis-Modell und eine Pro-Version, die sich rein optisch und auch technisch auf weiten Strecken nicht sonderlich voneinander unterscheiden. Xiaomi setzt auf gebogenen Glas, einem randlosen Display-Design und Punch-Hole im Display für die Selfiekamera. Der Hersteller setzt somit auf ein solides Design ohne Experimente.

Die kleine Selfie-Kamera sitzt links unterm Display-Glas. / © Screenshot / AndroidPIT

Xiaomi Mi 10 (Pro): Das Display

Samsung hat mit seinen neuen Galaxy S20-Modellen auch ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz eingeführt. Hier zieht Xiaomi nicht mit, verbaut aber in beiden Mi-10-Modellen ein 6,67-Zoll AMOLED-Display mit 90Hz. In den meisten aktuellen Smartphones liegt die Bildwiederholfrequenz bei 60Hz. Einen Unterschied zwischen 90Hz und 120Hz wird man wohl im Alltag nicht wirklich feststellen können. Das Display löst mit 1.080 x 2.340 Pixeln auf und bietet damit Full-HD+. Gorilla Glas 6 schützt das Panel vor Kratzern. Die Aussparung für die Selfie-Kamera befindet sich bei frontaler Ansicht oben links.

Prozessor, Akku und Speicher

Wie zu erwarten war, verbaut Xiaomi den Snapdragon 865 mit 2,84 + 2,42 + 1,8 GHz-Taktung. Der Octa-Core-Prozessor ist 5G-kompatibel und hat je nach Modell Zugriff auf 8 oder 12 GB RAM. Dabei setzt Xiaomi wie Samsung mit seinen S20-Geräten auf den neuen LPDDR5-Arbeitsspeicher, der effizienter und schneller arbeiten soll. Intern stehen Nutzern beim Xiaomi Mi 10 128 oder 265 GB Speicher zur Verfügung. Beim Pro-Modell sind es 256 GB oder 512 GB. Als Stromversorger kommt beim Xiaomi Mi 10 ein 4.780 mAh-Akku zum Einsatz, der mit bis zu 30 Watt schnell aufgeladen werden kann. Ein Netzteil legt der Hersteller bei. 10-Watt-Reverse-Charging ist ebenfalls an Bord, ebenso kabelloses Aufladen mit bis zu 30 Watt. Das Mi 10 Pro kommt mit kleinerem 4.500-mAh-Akku, der sogar bis 50 Watt Schnellladen unterstützt. Reverse-Charging und kabelloses Aufladen gehören auch hier zu den Features. Als Grafikeinheit verbaut Xiaomi übrigens die Adreno 660 von Qualcomm in beiden Modellen. Der Grund für den kleineren Akku im Pro-Modell ist die zusätzliche Tele-Kamera, die Platz benötigt.

Die Kamera: Das beste, was der Smartphone-Markt aktuell hergibt

Die unabhängigen Tester von DxO Mark haben wohl bereits vorab das neue Xiaomi Mi 10 Pro durch ihre Labore gejagt. Satte 124 Punkte erreicht die Kamera des Xiaomi Mi 10 Pro im Test und stößt damit die Kamera des Huawei Mate 30 Pro 5G (123 Punkte) vom Thron. Da DxO-Mark die Kamera des Samsung Galaxy S20 noch nicht im Test hatte, bleibt es also spannend, was wir hier erwarten können. Auch Huawei steht mit neuen Flaggschiffen in den Startlöchern, sodass wir wohl sehr schnell mit Veränderungen auf dem DxO-Mark-Podest rechnen können.

Die Kamera im Xiaomi Mi 10

108 MP Samsung HMX ƒ/1.69 Blende

13 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/2.4 Blende

2 MP Makrosensor

2 MP Tiefensensor

Die Kamera im Xiaomi Mi 10 Pro

108 MP Samsung HMX ƒ/1.69 Blende

12 MP Teleobjektiv ƒ/2.0 Blende

8 MP Ultrateleobjektiv ƒ/2.0 (OIS) + 10-fach Hybrid-Zoom

20 MP Ultraweitwinkelsensor ƒ/2.2 Blende

Beide Modelle kommen mit 20-Megapixel-Selfie-Kamera mit ƒ/2.0 an der Front.

Das Xiaomi Mi 10 (Pro) wird in drei Farben verfügbar sein./ © Screenshot / AndroidPIT

Software und Features

Das Xiaomi Mi 10 (Pro) kommt ab Werk auf Basis von Android 10 mit angepasster Benutzeroberfläche MIUI 11. Ein Fingerabdrucksensor ist ebenfalls an Bord, auch wenn man ihn nicht sieht. Dieser befindet sich unter dem Display-Glas. Es kursieren aktuell Gerüchte, dass das Xiaomi Mi 10 Pro wie Samsungs Galaxy-S20-Reihe Videos in 8K aufnehmen kann. Das können wir aktuell nicht bestätigen. Auch DxO-Mark erwähnte 8K-Videos in seinem Test nicht, sondern testete lediglich in 4K-Qualität.

Wie teuer werden die Smartphones?

Es ist davon auszugehen, dass das Xiaomi Mi 10 Pro einige hundert Euro günstiger ausfallen wird, als die Modelle der Konkurrenz von Samsung. Preise für den hiesigen Markt sind noch nicht bekannt. Eigentlich sollten wir im Rahmen des MWC, der nun ausfällt, hier mehr erfahren, da ist nun Geduld gefragt. Mithilfe von Umrechnen lässt sich aber eine Tendenz erkennen, dass das Preis-Leistungsverhältnis wieder sehr attraktiv ausfällt. So kostet das günstigste Xiaomi Mi 10 umgerechnet etwa 525 Euro. Das Pro-Modell liegt hier bei etwa 660 Euro für die günstigste Variante und bei 790 Euro mit 512 GB Speicher. Es ist davon auszugehen, dass die Preise hierzulande rund 80 bis 100 Euro höher sein werden. Im Vergleich zu Preisen jenseits der 1.000 Euro für aktuelle Top-Smartphones, ist das immer noch ein Knaller-Preis.