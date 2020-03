MacBook und iMac mit Notch: Apple plant Face ID für Mac-Sparte

Wie Appleinsider berichtet, hat Apple in den USA ein Patent angemeldet, das die biometrische Entsperrmethode, erstmals eingeführt mit dem iPhone X, in einem MacBook und iMac zeigt. "Lichterkennungsmodul zur Bestimmung eines Computernutzers", heißt es in der Patentanmeldung mit der Nr. 20200097747. Von "Face ID" ist an keiner Stelle die Rede, sondern lediglich von einem "Lichterkennungsmodul für einen Laptop-Computer".

Schon im September 2019 wurde das jetzt veröffentlichte Patent eingereicht. Obwohl nicht direkt der Begriff Face ID verwendet wird, geht aus dem Text eindeutig hervor, dass es sich um die biometrische Entsperrmethode handelt, die Apple erstmals samt Notch im iPhone X eingeführt hat. In der Patentschrift heißt es:

Die beschriebenen Ausführungsformen beziehen sich allgemein auf ein biometrisches Authentifizierungsmodul zum Authentifizieren eines Benutzers eines tragbaren Computergeräts. Insbesondere beziehen sie sich auf ein Lichtmustererkennungsmodul, das in der Lage ist, ein vorbestimmtes Lichtmuster an den Benutzer zu emittieren und anschließend ein Lichtmuster zu erfassen, das vom Benutzer zur Authentifizierung des Benutzers reflektiert wird. - Apple Patent Nr. 20200097747

Ferner ist die Rede von projizierten Lichtmustern mittels Infrarotlicht. Schauen wir uns einmal ein aktuelles MacBook Pro an, wäre oben im Bereich der Kamera durchaus Platz für den biometrischen Sensor. Doch die Patentbilder deuten eher darauf hin, dass Apple beim nächsten MacBook Pro ein nahezu randloses Display integriert, das dann mit der berühmt berüchtigten iPhone-Notch ausgestattet ist. Das dürfte für geteilte Meinung im Apple-Lager sorgen. Geht es nach Patent, kommt die Notch für Apple-Computer auf jeden Fall.

Apple beschreibt "ein Display, das elektrisch mit einer Steuerung gekoppelt ist und in dem eine Notch eingelassen ist". Innerhalb der Notch befindet sich laut Patent-Text dann das Lichtmustererfassungsmodul samt "Kamera". Die Patentbilder geben eine Vorstellung davon, wie die TrueDepth-Kamera des iPhones samt Face ID im MacBook Pro integriert werden kann:

Ein MacBook Pro mit Notch – hier könnte die TrueDepth-Kamera samt Face ID sitzen. / Screenshot

Im iMac sieht das dann so aus:

Apples iMac könnte ebenfalls eine Display-Notch bekommen. / Screenshot

Aus dem Text geht außerdem hervor, dass das Infrarotmodul mit einem Bewegungssensor gekoppelt ist; also können wir stark davon ausgehen, dass man künftig nichts mehr tun muss als in die Kamera zu blicken, wenn man an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt oder das MacBook aufklappt. Technologien aus der mobilen Sparte für weitere Produkte zu adaptieren, ist bei Apple keine Neuheit. Bereits mit dem Fingerabdrucksensor im Power Button hat Apple einen Sensor aus seiner iPhone- und iPad-Sparte ins MacBook gebracht.