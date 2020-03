Xiaomi Mi 10 Pro im Live-Stream: Hier seht Ihr die Präsentation

Heute entscheidet sich wohl, ob Xiaomi seine attraktive Preispolitik beibehält oder ob das Unternehmen mit seiner High-End-Sparte andere Wege einschlägt. Sämtliche Details zum neuen Xiaomi Mi 10 und der Pro-Version sind unlängst bekannt. Einzig auf die Preise warten Fans der aufstrebenden Marke gespannt. Lange galten Smartphones von Xiaomi als Preis-Leistungswunder. Das chinesische Unternehmen schien sich einen "Spaß" daraus zu machen, High-End-Technik mehrere Hundert Euro günstiger anzubieten als die Konkurrenz aus dem Hause Samsung oder Huawei. Das könnte sich mit der Einführung des Mi 10 (Pro) nun jedoch ändern, wenn wir Gerüchten glauben schenken, dass allein die Basis-Version ab 749 Euro erhältlich sein wird.

Gebogenes Glas und Loch-Notch – das Display des Mi 10 Pro / © Xiaomi

Es ist durchaus denkbar, dass Xiaomi andere Wege einschlägt und nach erfolgreicher Etablierung nun die Preise anzieht. Währenddessen sehen wir, dass Xiaomi mit seiner Tochtermarke immer noch auf Preis-Leistung setzt. Das Redmi K30 5G bietet Top-Ausstattung zum (vergleichsweise) kleinen Preis, ebenso das Mittelklasse-Smartphone Redmi Note 9 Pro.

Womöglich erleben wir gerade eine ähnliche Aufteilung der Marken- und Preispolitik, wie sie Xiaomi-Konkurrent Huawei samt Sub-Unternehmen Honor praktiziert.

Warten auf die Preise: Xiaomi Mi 10 Pro im Live-Stream sehen

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, denn um 14 Uhr (am 27. März) wird Xiaomi per Live-Stream-Übertragung den Vorhang fallen lassen und das Gerät noch mal in aller Ausführlichkeit samt europäischer Preise vorstellen. Wenn Ihr dabei sein wollt, könnt Ihr direkt hier in diesem YouTube-Video am Live-Stream teilnehmen: