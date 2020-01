pittothefuture: Wir sind umgezogen!

Mit Sägespäne in den Augen, Luftpolsterfolieresten um die Beine gewickelt und Fabi irgendwo zwischen Umzugskisten voller Testgeräte verschollen habe ich heute die Ehre, den dieswöchigen #pittothefuture auf die Seite zu schieben.

Innerhalb von nur zwei Tagen und mit Hilfe eines tollen Umzugsteams haben wir unsere Zelte in Pankow abgebrochen und unser komplettes Büro nach Berlin Mitte verlegt. Frittenfett statt Frischluft, Hipster statt Yuppies und Sperrmüll statt Natur: Es is total geil in der Strelitzer Straße, wa!

Nicht nur hat sich die Auswahl an Essgelegenheiten auf mindestens zwei verdoppelt und der Arbeitsweg für die meisten Kollegen halbiert: Es gibt endlich Platz für alle Bedürfnisse. Wir haben wieder mehrere Meeting-Räume, eine Küche zum Kochen und ein Foto- und Videostudio.

Im folgenden, zugegebenermaßen etwas improvisierten Video bekommt Ihr einen ersten Blick hinter die Kulissen!