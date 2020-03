Oppo Reno 3 Pro im Test: Praktisches Firmenhandy mit nervigen Ticks

Oppo Reno3 Pro: Design und Verarbeitung

Angenehme 176 Gramm brachte das Reno3 Pro auf meine Küchenwaage und liegt damit im gesunden Mittelfeld der Smartphones. Gegen richtige Schwergewichte wie dem iPhone 11 Pro Max (226 Gramm) und dem von Shu getestete Oppo Find X2, das im veganen Leder-Look noch 200 Gramm erreicht, kann es also gut anstinken. Für längere Video-Calls habe ich dennoch mein Bein als Stütze genutzt.

Neben einem akzeptablen Gewicht will das Reno 3 Pro mit seinem Design begeistern. Hier wird aber vielen Nutzern auffallen, dass Oppo bei der europäischen Version dieses Smartphones einen anderen Weg eingeschlagen hat, als noch bei der asiatischen. Statt Wasserfall-Display blickt uns ein 6,4 Zoll Super AMOLED-Display im 20:9 Format (Gorilla-Glas) entgegen. Etwas schade, wie ich finde, denn ich hätte gerne gesehen, wie verschiedene Apps im Wasserfall-Look wirken. Ebenso unschön finde ich das gestanzte Display, das für die Dual-Selfiekamera extra eine Punch-Hole-Aussparung besitzt. Hier hätte Oppo gerne bei der Kamera-Haiflosse bleiben können, wie schon beim Reno 2.

Auf seinem Quad-Kamera-Hügel liegt das Oppo Reno3 Pro nicht wirklich sicher. / © AndroidPIT

Eingebettet ist das Display in einen Kunststoffmantel mit Metallrahmen. Dabei liegen sowohl Display als auch Ummantelung angenehm glatt in der Hand. Ihr solltet Euch allerdings schon früh eine passende Handyhülle besorgen, denn im Gegensatz zum Reno 2 wird dieses Modell ohne Schutzhülle oder -Folie geliefert. Davon abgesehen ist das Smartphone zwar schön zu halten, rutschte in meinen Händen aber auch sehr gerne vor und zurück. Vor allem, wenn meine Hände feucht waren. Daneben, und das finde ich noch unangenehmer, verschmieren Display und Rücken einfach viel zu schnell. Jeder noch so kleine Fingerabdruck ist sofort zu erkennen und verdeckt das sonst wirklich schöne Gerät. Wenn Ihr also nicht dauerhaft mit dem Putztuch am Handy kleben wollt, ist ein passender Schutz die beste Lösung.

...und wirklich für jedes Foto muss es einmal poliert werden. / © AndroidPIT

An der rechten Seite findet Ihr direkt den Power-Knopf mit der bekannten grünen Leiste in der Mitte. Links sitzt der Kippschalter für Lautstärke und Alarmeinstellung. Mehr Knöpfe hat das Smartphone nicht – braucht es aber zum Glück auch gar nicht, denn die wichtigsten Funktionen sind ohnehin im Display verbaut. So ist der Fingerabdrucksensor direkt unter dem Display integriert. Eine perfekte Lösung, die das Entsperren auch im Stehen ohne Komplikationen möglich macht. Bestens geeignet also für meinen nächsten U-Bahn-Ritt, wenn wir wieder ins Büro dürfen.

Angeboten wird Euch das Oppo Reno 3 Pro in drei Farben: Midnight Black, Sky White und Auroral Blue. Letztere durfte ich beim Test-Handy begutachten, wobei die Farbe von links nach rechts von einem hellen Blauton immer dunklere Farbstufen annimmt und schließlich in einem dunklen Blau endet.