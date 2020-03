OnePlus 8: Offizielle Bilder zeigen neues Design

Noch bis Donnerstag, 02. April, könnt Ihr Euch bei OnePlus zum Testen des neuen OnePlus 8 Pro bewerben. Community und Handy-Fans sollen in einem 21-Tage-Test das neue Flaggschiff auf Herz und Nieren ausprobieren. Offiziell spricht der chinesische Smartphone-Hersteller natürlich nicht vom neuen OnePlus 8, sondern erwähnt lediglich das nächste Top-Smartphone. Dass es sich hierbei um das OnePlus 8 Pro handelt, gilt als sehr sicher. Denkbar ist aber auch, dass Tester das OnePlus X (Oder OnePlus Z) testen werden, das vermutlich später in diesem Jahr erscheint.

Was der Smartphone-Markt aber bereits im April mit der neuen 8er Serie erwarten darf, lässt sich mittlerweile sehr anschaulich im Netz betrachten. So leakte Winfuture offizielle Renderbilder des neuen OnePlus 8 via Twitter:

OnePlus 8: So sieht das Basis-Modell aus. / © WinFuture.de/Roland Quandt

Besonders auffällig ist hier die knallbunte Farbversion namens Interstellar Glow, die wohl mit einem Farbverlauf von Lila bis Gelb daherkommen wird. Beim OnePlus 8 scheint eine Triple-Kamera verbaut zu sein. Leaks zum Pro-Modell zeigen an der Stelle vier Linsen.

Das OnePlus 8 Pro kommt außerdem mit 6,78 Zoll OLED-Display mit Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Außerdem verbaut OnePlus den Snapdragon 865 von Qualcomm mit 5G-Modem. Das OnePlus 8 Pro wird Schnellladung mit 30-Watt-Netzteil unterstützen und einen 4.510-mAh-Akku besitzen. Gerüchten zufolge kommen 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Es ist übrigens möglich, dass die Farbe "Interstellar Glow" nur beim Basis-Modell verfügbar sein wird. Die Pro-Version soll in Schwarz, Grün und Blau erscheinen.

Alle Gerüchte, Fotos und Bilder zur neuen OnePlus-8-Serie könnt Ihr hier nachlesen: