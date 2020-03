Qualcomm pokert zu hoch, Animal Crossing hat ein Full House

Hier in Deutschland hatten wir Glück: Wir dürfen noch vor die Tür und in der Sonne spazieren oder joggen gehen. In anderen Regionen der Erde ist das vorübergehend nicht erlaubt. Die Menschen leben in einer Art Hausarrest und brauchen Ablenkung. Viele besinnen sich da auf die Freuden ihrer Jugend zurück: Nintendo ist für sie da.

Gewinner: Nintendo Switch und Animal Crossing

Leider ist es in vielen Ladengeschäften inzwischen nicht mehr da. Viele Händler aus aller Welt können derzeit keine Switch-Konsolen liefern. Die drei Jahre alte Switch erlebt ihren zweiten Frühling. Wo die echte Switch (also nicht die Hand-Held-Variante Switch Lite) lieferbar ist, kostet sie gerne mal 150 Euro mehr als noch im Februar. Die Händler lassen sich die Konsole also dieser Tage in Klopapier-Rollen aufwiegen.

Geizhals-Preisentwicklung zur Nintendo Switch

Der Hype geht einher mit dem kürzlich veröffentlichten Simulationsspiel Animal Crossing: New Horizons. Dort können Spieler all das machen, was ihnen gerade im wahren Leben verwehrt bleibt: campen, Fische fangen, Häuser bauen … arbeiten. Meine Social-Media-Streams werden immer wieder unterbrochen von Screenshots aus dem kunterbunten Comic-Paradies, in dem noch alles in Ordnung ist. Hypnotisiert Euch selbst: