Oh Du Fröhliche… Das war dieses Jahr nicht immer so.

Endlich ist wieder Weihnachten – das Fest der Besinnlichkeit, der Liebe und der Freude. Ich bekenne mich als großer Fan der Weihnacht und freue mich auch heute noch als Erwachsener wie ein kleines Kind auf den Dezember. Auch wenn in den Wochen vor dem Heiligen Abend kaum Luft zum Durchatmen bleibt, nutze ich diese Zeit immer über die vergangenen Monate des Jahres zu reflektieren. In diesem Jahr hatte ich hier sehr viel zu tun – es gab kaum ein Jahr in meinem Leben, das bewegter war.

Vieles hat sich verändert bei uns. Wir haben eine Insolvenz durchstanden und mussten uns in diesem Zuge nicht nur neue Büroräume suchen, sondern uns vor allem von vielen lieben Kollegen trennen. Wir hatten sehr harte Entscheidungen zu treffen und haben beispielsweise die Arbeit an der spanischen Domain in diesem Jahr eingestellt. Auf der französischen, der englischen, der italienischen und portugiesischen Domain können wir aktuell nur wenig neuen Content ausspielen.

Leider mussten wir uns in 2019 von vielen tollen Kollegen trennen. / © AndroidPIT

Es muss sich für Euch manchmal seltsam anfühlen und nicht selten haben wir Zuschriften mit besorgten Fragen von Euch erhalten. Gibt es Euch bald vielleicht gar nicht mehr?

Doch, uns gibt es. Wir haben die Zeit seit August genutzt uns neu zu sortieren und aufzustellen. Im Hintergrund arbeiten wir gerade an einer neuen technischen Plattform und hoffen, dass wir diese irgendwann im Sommer präsentieren können. Seit Mitte Dezember läuft außerdem auf der englischen Seite ein Versuch mit einer speziellen Version unserer Seite für Mobilgeräte. Diese macht die Seite nicht nur sehr viel schneller, sondern sie lässt sich fast wie eine App bedienen. Sollte der Test erfolgreich verlaufen, wollen wir diese Version nach und nach auf allen AndroidPIT-Seiten ausrollen.

Im neuen Jahr fangen drei neue KollegInnen bei uns an, die nicht nur für frischen Wind, sondern vor allem für neuen Content sorgen sollen. Es ist dann auch der Zeitpunkt, an dem wir langsam wieder die spanische Domain mit Leben füllen können. Mitte Januar zieht es uns dann in neue, wirklich schöne Büroräume in der Mitte von Berlin.

Oh Du Fröhliche… nicht immer konnten wir das in diesem Jahr sagen. Wir hatten unser Lachen und vor allem unseren Glauben aber nie verloren. Das hat sich ausgezahlt. Wir, die jeden Tag an AndroidPIT arbeiten, spüren den positiven Trend bereits. Und wir hoffen, dass wir dieses positive Gefühl an Euch weitergeben konnten – und immer besser können.

Wir, das ganze AndroidPIT-Team, sind am Leben. Wir danken Euch für Eure Treue – auch in diesen schweren Zeiten, die jetzt hinter uns liegen.

Euch und Euren Familien wünschen wir jetzt frohe Weihnachten, leckeres Essen, tolle Gespräche, schöne Musik, Freude, Glück und Gesundheit. Wir können heute in jedem Falle das "Oh Du Fröhliche" viel freier singen, als der Eine oder Andere von uns vielleicht im Juni oder Juli noch gedacht hat.

Euer ganzes AndroidPIT-Team