Nokia 1.3 im Test: Android Go oder No-Go?

Der Näherungssensor des Displays reagiert auch beim Telefonieren erratisch. Gelegentlich schaltet sich das Display ein. So betätigte ich bei einem vertraulichen Telefonat mit der Wange die Schaltfläche für die Freisprech-Funktion, was für eine vermeidbar peinliche Situation sorgte.

Vom Design her lehnt sich das Display Nokia 1.3 an die Großen an. Es gibt eine zentrale Tropfen-Notch und die Ecken sind abgerundet. Der Display-Rand misst relativ schmale zwei bis drei Millimeter; unten bleibt der Rand unnötigerweise etwas größer. Unnötig, da die Navigations-Buttons im Bildbereich und nicht in Form kapazitiver Tasten darunter implementiert wurden. Einzig für ein Nokia-Logo wird der Rand genutzt.

Die Farben wirken blass, fahl und leicht blaustichig. Falls Eure Freunde auf den Fotos alle ein wenig kränklich aussehen: Das liegt am Nokia 1.3 und nicht an ihrem Gesundheitszustand.

Nokia 1.3: Software

Auf dem Nokia 1.3 läuft ab Werk Android 10 Go Edition. Diese Variante ist optimiert für Smartphones mit höchstens 2 GByte RAM und wenig internem Speicher; limitiert diese sogar in der Spezifikation. Im Gegenzug bietet sie exklusiven Zugang zu besonders Daten-effizienten Apps wie Maps Go, Google Go oder – ganz neu – Camera Go sowie Gallery Go (statt Google Fotos).

Camera Go bietet ein wenig KI-Power, setzt jedoch auf eine bestehende Internetverbindung. Macht ein Foto von einem Text in fremder Sprache, und nach wenigen Sekunden werdet Ihr eine übersetzte Kopie erhalten.

Translate ist Teil der Kamera-App. / © AndroidPIT

Eigentlich sollte es auch YouTube Go geben, jedoch wird das nicht in Deutschland angeboten. Das ist ärgerlich, da YouTube Go Video-Downloads und Offline-Wiedergabe bietet. Dieses Feature ist im 4G-Flickenteppich Deutschland mindestens genauso sinnvoll wie im ländlichen Indien.

Maps Go ist nichts anderes als eine WebView von Google Maps. Öffnet auf Eurem Smartphone den Chrome-Browser und öffnet Google Maps, um zu sehen, was ich auf dem Nokia 1.3 sah. Es ist nicht wirklich für echte Navigation unterwegs geeignet.

Google Go enthält etliche Web-Applikationen. / © AndroidPIT

Google Go wiederum ist ein interessantes Konzept. Anstelle wie bei herkömmlichen Android-Smartphones den Play Store aufzusuchen, eine App zu installieren und Medien, Nachrichten oder Spiele darüber zu konsumieren, soll Google Go Euch über Web Apps etliche Inhalte sofort liefern.

Der Vorteil ist ein deutlich reduzierter Daten-Verbrauch sowie ein schneller Überblick in einem kuratierten Katalog . Der Nachteil ist eine deutlich reduzierte Auswahl an verfügbaren Spielen, Nachrichten oder anderen Inhalten. Gelegentlich sieht man dem Katalog noch seine indische Herkunft an, siehe Bollywood-Quiz oder Cricket-Spiel.