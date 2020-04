Luxus-E-Bike wird günstiger und Apples Mail-App unsicherer

Die Wochen ziehen wie im Flug an uns vorbei und wir können den Mai bereits in der Ferne winken sehen. In der 17. Woche dieses Jahres haben wir wieder aufmerksam die Geschehnisse innerhalb der Tech-Welt beobachtet. Hier sind unsere Gewinner und Verlierer der Woche.

Lenovo-Tochter Motorola war in der vergangenen Woche Gegenstand einiger Schlagzeilen. Anlass war die Vorstellung der neuen Smartphone-Reihe um das Motorola Edge. Vor allem mit dem 1.000-Euro-Smartphone Edge+ ergatterte sich das Unternehmen nach langer Zeit wieder einen Platz im Kabinett der High-End-Smartphones. In Deutschland neutralisierte das Unternehmen die Freude jedoch schnell, denn das Motorola Edge+ soll vorerst nicht in Deutschland verfügbar sein. Ob deutsche Smartphone-Nutzer bei beliebten Marktmächten wie Samsung und Apple zu einem 1.000-Euro-Motorola-Handy greifen würden, ist ohnehin fraglich. Dennoch hätten wir uns zumindest eine Chance gewünscht, das herauszufinden.

Gewinner der Woche: Das iPhone unter den E-Bikes wird erschwinglich

Der niederländische E-Fahrrad-Hersteller VanMoof hat in der vergangenen Woche ein neues Pedelec vorgestellt, das quasi das iPhone SE unter den E-Bikes ist. Denn galten die Pedelecs des niederländischen Herstellers bislang als Luxus-Produkt, dringen sie nun elektrifiziert und mit Turbo-Boost in den Massenmarkt ein. Das VanMoof S3 und X3 sind satte 70 Prozent günstiger als die jeweiligen Vorgänger-Modelle, behalten dabei die High-End-Ausstattung bei. Wo gibt’s denn sowas?

Das neue VanMoof S3 ist zweifelsohne ein cool aussehendes E-Bike. / © VanMoof

Durch den Aufkauf von Zulieferern konnte VanMoof den Preis für seine E-Bikes drücken. Bereits der Test des VanMoof S2 hatte mir im vergangenen Sommer viel Vergnügen bereitet. Der Turbo-Knopf wird zu einer netten Spielerei an Ampeln, wenn man sich beim Umschlagen der Ampel-Farbe rasant von der Menge abhebt. Halb modisches Statement, halb praktische E-Mobility-Lösung: Das VanMoof S2 nimmt den Stress beim Stadtradeln. Umso gestresster ist das Bankkonto nach dem Kauf des Rads, denn das S2 kostete bei seiner Einführung in 2019 3.398 Euro.

Das neue, verbesserte VanMoof S3 ist mit einem Startpreis von 1.998 Euro rund 70 Prozent günstiger, bietet nach wie vor ein automatisches Vier-Gang-System und den Boost-Button. Ich freue mich schon sehr, wenn wir das neue E-Bike im Test um den Block radeln werden. Den ausführlichen Vorstellungsbericht findet Ihr hier:

Verlierer der Woche: Apple kämpft mit Sicherheitslücke

Jaja, die Zeiten sind längst vorbei, in denen die unerschütterliche Sicherheit innerhalb Apples Infrastruktur als Verkaufsargument zieht. In dieser Woche gibt es schlechte Nachrichten für iPhone- und iPad-Nutzer, denn für Hacker soll der Zutritt zu Apples Mail-App möglich sein. So konnten laut Berichten bereits gezielt Personen ausspioniert werden. Apple dementiert diese Berichte, will sich aber um die schnelle Behebung von drei bekannten "Problemen" kümmern, die in Apples iOS- und iPadOS herumgeistern und es Hackern ermöglichen sollen, E-Mails zu lesen, löschen und zu verändern.

Alle aktuellen iPhone-Modelle sind von dem Fehler betroffen. / © AndroidPIT

Mit dem Update auf iOS 13.4.5 sollen die Schwachstellen behoben werden. Indes rät das BSI Nutzern von iPads und iPhones dazu, die vorinstallierte Mail-App temporär zu löschen – was glücklicherweise seit einiger Zeit möglich ist.

Die Meldung um eine Sicherheitslücke kommt ungünstig für Apple, wo das Unternehmen erst am vergangenen Freitag damit begonnen hat, das neue gehypte Super-iPhone auszuliefern. Super, weil das iPhone SE neueste Technik zum unschlagbaren und vor allem für Apple-Verhältnisse ungewöhnlich niedrigen Preis bieten soll. Selten sind unsere Gewinner und Verlierer der Woche sich gleichzeitig so fern und so nah, wie in dieser.

Wer sind Eure Gewinner und Verlierer der Woche?