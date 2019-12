150 Tage NextPit: Meine wichtigsten Erkenntnisse nach einer Insolvenz – Folge 2

Rund 150 Tage nach dem Neubeginn von AndroidPIT unter der NextPit GmbH und kurz vor Ende des Jahres will ich Bilanz ziehen und meine wichtigsten Erkenntnisse mit Euch teilen. Der Artikel ist dabei so lang geworden, dass wir ihn in sechs Teilen bringen – an jedem Tag dieser Woche gibt es einen Teil. Heute Teil 2 "Scheitern erfordert erstmal Mut. Und noch mehr Kraft"

Dieser Artikel ist eine Teil einer Serie. Zu Teil 1 gelangt Ihr über den nachfolgenden Link:

2. Scheitern erfordert erstmal Mut. Und noch mehr Kraft.

Ich will nicht behaupten, dass mein Leben – egal ob privat oder beruflich – immer wie eine kerzengerade Strecke nach oben verlief. Es gab viele Kurven und es ging, wie bei einem echten Berg auch, durchaus mal zwischendurch wieder nach unten.

Ist man aber noch jung, dann spielt das in der Regel eine weniger große Rolle. Kommt ein Rückschlag, fängt man einfach wieder von vorne an. Was soll’s.

Ich bin mit Mitte vierzig aber in einem Alter, wo man sich ganz genau überlegen muss beziehungsweise sollte, was der nächste Schritt ist. Oft habe ich mir die Frage gestellt, ob eine Karriere in einem großen Unternehmen nicht vielleicht das Richtige für mich wäre. Meist tauscht man dort ein wenig Spaß gegen Geld, aber vor allem Sicherheit und Perspektive ein. Die Gedanken, die ich hatte und ab und an immer noch habe, hätte ich mir vor einigen Jahren nicht zu träumen gewagt. Für mich war und ist unternehmerischer Geist mit allen damit verbundenen Konsequenzen mein Motor.

Als ich vor der Wahl stand, nochmal mit NextPit von vorne zu beginnen oder etwas ganz Neues anzufangen, musste ich aber feststellen, dass mein Motor offenbar einen Ölwechsel brauchte. War ich müde geworden in den vergangenen Jahren?

Jeder Mensch sehnt sich selbstverständlich nach Sicherheit, selbst die wahrscheinlich hartgesottensten Unternehmer. Für mich stellte sich die Frage, ob ich das Risiko wirklich eingehen und Unternehmertum an den Nagel hängen beziehungsweise gegen einen festen Job eintauschen wollte.

Was aber wäre dann mit AndroidPIT? Es stecken so viele Lebensjahre und noch mehr Arbeit und Geld darin? Es gibt viele Menschen, die an das Projekt und das glauben, das sie jeden Tag tun. Es wäre enttäuschend für sie, sie so zurückzulassen. Und am Allerschlimmsten, wäre ich am Ende wohl von mir selbst enttäuscht. Vielleicht nicht sofort. Aber vielleicht in ein, zwei, sechs Monaten oder gar Jahren.

Ganz gleich, es gibt nichts Schlimmeres als etwas bereuen zu müssen. Wägt man am Ende ab, dann bin ich für mich am Schluss zu dem Ergebnis gekommen, lieber etwas zu viel investiert als es nicht versucht zu haben.

Ich will mich nicht als mutig bezeichnen. Einmal war ich ganz oben auf einem Kran, um mir anzusehen, ob ich vielleicht an einem Bungee-Seil befestigt 40 Meter in die Tiefe springen würde. Obwohl es mehr als 25 Jahre her ist, weiß ich noch, wieviel Angst ich hatte und mich kaum bewegen konnte. Im Falle der NextPit konnte ich aber irgendwann alle Zweifel beiseite schieben. Als der Entschluss gefasst war, gab es für mich nur noch einen Weg: den nach vorne.

Das Tolle war – und vor allem ist: ich bin dabei nicht alleine! Hier gibt es Kolleginnen und Kollegen, die allesamt den gleichen Mut aufbringen und am gleichen Ziel arbeiten. Wir wollen AndroidPIT jeden Tag ein bisschen besser und erfolgreich machen. Wir buhlen um Eure Gunst und möchten Eure Lieblingsseite im Web sein oder werden.

Dieser gemeinsame Gedanke, das Sprechen darüber – nicht nur über das, was wir können, sondern das, was uns ausmacht, hat mir persönlich sehr viel Kraft gegeben. Davon – das weiß ich jetzt 150 Tage später – braucht man viel.

Sehr viel. Bringt man den Mut aber auf, springt man über die eigenen Schatten, wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit belohnt. Wir sind noch nicht über’n Berg und noch sehr lange nicht am Ziel, aber die Straße ist keine Schotterpiste mehr. Es macht Spaß!

Morgen geht es weiter mit Teil 3. Den ersten Teil gibt es hinter dem Link.