Neue Funktion: Twitter maßregelt Eure Posts

"Pass auf, was du sagst, mein Freund" – was nach Äußerungen eines Lehrers oder den eigenen Eltern klingt, könnte sich bald bei Twitter durchsetzen. Wie die soziale Plattform gestern bekannt gab, testet man derzeit eine Funktion, die Euch ermahnen soll, wenn Ihr beispielsweise Schimpfwörter in einem Tweet posten wollt.

Wie nicht anders zu erwarten, kündigte Twitter den Test seiner neuen Funktion via Tweet an. Laufen soll das kleine Experiment mit einigen Probanden auf iOS. Ob die darüber so glücklich sein werden, ist allerdings fraglich. Denn die Funktion mahnt den Nutzer jedes Mal, wenn er beispielsweise Schimpfwörter posten will. Laut dem Tweet hat man anschließend die Möglichkeit, seinen Post zu überarbeiten.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.