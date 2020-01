Foldables und die Invasion aus China: So wird der MWC 2020

Wie jedes Jahr bläst auch diesen Februar die GSMA zum Branchenkarneval. Ab dem 22. Februar 2020 trifft sich in Barcelona alles, was in der Mobilfunkbranche Rang und Namen hat. Warum sich dieses Jahr zwischen Kölsch und Polonaise auch ein Blick nach Spanien lohnt, lest Ihr hier.

Zum Abschnitt springen:

Der Mobile World Congress 2020 beginnt offiziell am Rosenmontag, den 24. Februar und dauert vier Tage. Viele Pressekonferenzen finden jedoch bereits am Vor-Wochenende statt – üblicherweise sind bis Montagmittag die allermeisten News draußen. Das heißt aber nicht, dass wir dann Notebook und Kamera gegen Clownsnase und San Miguel tauschen. Im Gegenteil: Wir werden Euch während der gesamten MWC-Laufzeit hier auf AndroidPIT mit so vielen Hands-ons, Kommentaren, Interviews und News versorgen, wie wir nur irgendwie können.

Lange Jahre war die Fira Barcelona Montjuic auf der Plaza de España am Fuße des Olympischen Berges das Herz der Messe. Doch mit der Explosion der Mobilfunkbranche im Laufe des vergangenen Jahrzehnts ist auch das kleine Messegelände aus allen Nähten geplatzt. Der Großteil des MWC findet nun in den modernen Räumlichkeiten der Fira Gran Via statt: Statt Flair gibt es Platz zum Arbeiten, ein verständliches Hallen-Layout und ja, sogar ausreichend Toiletten.

Auf dem alten Messegelände in Barcelona finden noch immer ein paar Veranstaltungen statt. Alle großen Events sind allerdings in die moderne Fira Gran Via umgezogen. / © AndroidPIT

Auch wenn der Name eindeutig erscheint, gibt's in Barcelona weit mehr als nur Smartphones. Längst wird man in den Hallen auch mit Themen wie künstlicher Intelligenz, 5G, Elektromobilität und AR/VR bombardiert. Die großen Smartphone-Hersteller dagegen haben in den vergangenen Jahren für ihre Flaggschiffe zunehmend eigene Events vor oder nach dem MWC angesetzt. Mediale Aufmerksamkeit teilt man eben ungern.

Im folgenden findet Ihr unsere Erwartungen an den MWC, sortiert nach Hersteller:

Vergangenes Jahr war der MWC der Foldables. Es war wirklich ein Gänsehaut-Moment, als ich das schlanke und bildschöne Mate X mit seinem Falcon-Wing-Scharnier erstmals in den Händen halten durfte. Wie es sich für den Karneval gehört, folgte jedoch auf die große Party die Aus- oder Ernüchterung, und die Foldables wurden einer der größten Tech-Fails 2019. Ob das 2020 besser wird?

Innie oder Outie, Foldable oder Faildable? Das Mate X unterscheidet sich deutlich vom Samsung Galaxy Fold, das im zugeklappten Zustand das Display innen versteckt. / © AndroidPIT

Daneben gab es von Huawei auf dem MWC 2019 mit dem Matebook 14 und dem Matebook X Pro schicke High-End-Ultrabooks zu sehen. Entsprechend könnte es dieses Jahr auch weitere Notebooks geben. Auch wenn es in den vergangenen Jahren für die neuen P-Serie-Smartphones abgekoppelte Events gab: Womöglich bekommen wir das P40 und P40 Pro dieses Jahr in Barcelona zu Gesicht.

Vergangenes Jahr hat Xiaomi das Mi 9 am 20. Februar in China vorgestellt. Auf dem MWC konnten wir das Smartphone dann auch in Barcelona ausprobieren, zusammen mit dem frisch vorgestellten Mi Mix 3 5G. Ich verwette meinen Karnevalshut, dass wir auch dieses Jahr wieder mindestens ein neues Smartphone von Xiaomi sehen.

Die Xiaomi Mi 9 kam weltweit auf den Markt. / © AndroidPIT

Betrachtet man den MWC als Branchenkarneval, so hat sich LG in den vergangenen Jahren zum veritablen Clown gemausert. Man war sich oft nicht sicher, ob sich die Koreaner denn nun wirklich selbst ernst meinen – und so manch ein Irrsinn hat sich hinterher in der Praxis als durchaus sinnvoll herausgestellt, siehe das G8x ThinQ mit seinem Second Screen und ToF-Fuchtelsteuerung.

Der zusätzliche Bildschirm hat zwar nicht den Wow-Faktor eines faltbaren Displays, ist aber erschreckend praktisch. / © AndroidPIT

Die besten Chancen auf ein Produkt-Update hat das 5G-Smartphone V50 ThinQ. Der Name? Höchstwahrscheinlich V60 ThinQ, und vielleicht hat LG ja noch ein weiteres lustiges Suffix (vielleicht „Communica5G“?) im Angebot, das uns Headline-Schreibern mit notorisch wenig Platz das Leben schwer macht. Hach, LG G6, das war noch schön griffig.

Auf dem MWC 2019 hatte Sony mit seinen 21:9-Smartphones definitiv den Längsten. Aber auch bei den Smartphones kommt's eben auf die richtige Technik an, und da waren die Dinger einfach nicht auf der Höhe mit der Konkurrenz. Das Xperia 1 und die beiden Mittelklasse-Handys Xperia 10 und Xperia 10 Plus könnten dieses Jahr in Barcelona ein Follow-up bekommen. An einen Namensvorschlag trau ich mich bei Sonys jüngstem Nomenklatur-Verhau nicht heran.